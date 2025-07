La reforma de telecomunicaciones conserva el sobrenombre de “Ley censura”

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

.“Hoy respaldamos este dictamen, como ya lo hicimos en el Senado de la República, porque es lo correcto. No porque sea una ley perfecta, porque no lo es, sino porque logramos mejorar de manera radical in proyecto que originalmente mereció el calificativo de Ley Censura”.

Lo anterior lo expresó la diputada Patricia Flores Elizondo a nombre de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) al anunciar que votarían a favor de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, iniciativa de la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo, con lo cual se rompió el bloque opositor en donde los legisladores del partido fundado por el veracruzano Dante Delgado Rannauro dejaron solas a las bancadas del PAN y del PRI.

Pero esa separación con toda su importancia, no fue el aspecto más relevante de la exposición de la legisladora que se inició en las filas del PAN, donde llegó a los más altos niveles de la política nacional, como responsable del área de comunicación social del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, pero luego dio la sorpresa al brincar a MC, para ser candidata a gobernadora de su natal Durango, esfuerzo en el cual fue derrotada por el actual mandatario, el priista Esteban Villegas Villarreal.

Flores Elizondo intentó presentar esa iniciativa como un caso ejemplar de negociación política por parte del oficialismo, al aceptar –lo que no es usual en la llamada Cuarta Transformación– reformas a la propuesta inicial de la jefa del Ejecutivo. Pero, contra ese objetivo, el repaso realizado por la legisladora de MC sirvió como resumen de todos los aspectos negativos de la propuesta y justificar el por qué tanta resistencia en terrenos políticos y en los medios de comunicación independientes.

Para evitar cualquier alegato de que sus palabras fueron tergivesadas, reproduzco a continuación parte de lo expresado por la diputada emecista para justificar ese viraje de su bancada:

“Lo decimos con responsabilidad, esta nueva ley es infinitamente mejor que la iniciativa original que se presentó en abril. Y eso se logró por el trabajo técnico, por el debate serio que dio nuestra bancada naranja en el Senado. Y, sobre todo, por la exigencia legítima de la ciudadanía y de especialistas que levantaron la voz. Se atendieron varias de las preocupaciones más graves, se corrigieron excesos, se logró que el dictamen final reflejara un mayor equilibrio, transparencia y participación.

“Por eso acompañamos este dictamen, porque cuando se gana terreno para los derechos, se debe reconocer, porque si se trata de frenar el autoritarismo, Movimiento Ciudadano no se echa para atrás. ¿Qué se logró corregir? Primero, se eliminó el artículo 109, que permitía el bloqueo de plataformas digitales. Un artículo peligroso, inconstitucional y que jamás debió de estar ahí; hoy ya no está.

“Segundo. Donde antes se quería concentrar el poder en una agencia unipersonal con nombre y apellido, bajo el control del Ejecutivo, ahora se creó un órgano colegiado con cinco comisionados. Sí, nombrados por la presidenta, pero ratificados en el Senado. No es un órgano autónomo constitucional, es cierto, pero tiene más independencia que lo que se proponía originalmente. Es un avance.

“Tercero. Se eliminó la facultad de Gobernación de censurar contenidos extranjeros. Ya no habrá permisos ni autorizaciones previas para que entre información del exterior. Esto protege la libertad de expresión y el derecho a la información.

“Cuarto. Los temores de censura inmediata, de suspensión arbitraria de transmisiones fueron limitados. Se requiere un apercibimiento previo y, aunque no nos convence del todo, es un paso lejos de la discrecionalidad absoluta.

“Quinto. Se recuperan derechos de las audiencias desaparecidos en 2017 y se avanza en la inclusión de personas con discapacidad. Faltó, sí, la alfabetización mediática, pero no negamos lo que sí se logró.

“Sexto. En materia de usuarios, se logró que el desbloqueo automático de equipos no quedara en la ley, sino que sea decidido por la comisión, evitando así impactos negativos en precios o planes de financiamiento”.

Como complemento y con el convencimiento de que éstas y otras razones no eran suficientes, el oficialismo se esmeró al repetir la dispensa de trámites para aprobar esa iniciativa presidencial a la brevedad.

Con la finalidad de atajar las críticas en el sentido de que los diputados oficialistas aprueban reformas al vapor y hasta sin haberlas leído, en este caso, donde la minuta enviada por el Senado se recibió en San Lázaro el reciente domingo 29, los legisladores tuvieron poco tiempo para revisarla, pues según se informó, consta de 299 artículos distribuidos en 15 títulos y 32 artículos transitorios, por lo que se hizo llegar a legisladores una síntesis y, además, en la sesión de ayer el presidente de la asamblea, el presidente de la Cámara, el “moreno” Sergio Gutiérrez Luna “instruyó” a la secretaria Julieta Villalpando Riquelme, también de Morena, leer una síntesis.

“Se considera de urgente resolución y se somete a discusión y a votación de inmediato. En consecuencia, está a discusión la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y se abroga la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, agregó el mencionado Gutiérrez Luna.

Con todos esos recursos por parte de la directiva y a pesar del esfuerzo de la otrora poderosa vocera presidencial, la oposición mantuvo su desacuerdo con esa iniciativa, el cual expresaron con sendas mocioses suspensivas que, claro, no tuvieron éxito, pues fueron rechazadas con el voto mayoritario de Morena y sus satélites del PT y PVEM, a los que se sumaron los representantes de MC.

Primero, a nombre de la fracción parlamentaria del PRI, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel explicó que proponían suspender la discusión “por una razón clara y contundente, esta minuta no solo presenta vicios graves en el procedimiento legislativo, sino que además transgrede principios constitucionales y derechos humanos fundamentales, vulnerando con ello tratados internacionales de los que México es parte. Y no es exageración, estamos frente a un intento por minar la legalidad, debilitar la institucionalidad democrática y centralizar el poder en el gobierno federal.

“En cuanto a las violaciones al procedimiento legislativo, tememos que la urgencia con la que se ha querido discutir y votar esta minuta no está debidamente justificada y, por tanto, no procede la dispensa de trámites parlamentarios. Este dictamen no fue turnado a comisiones para su análisis, discusión y deliberación en los términos que exige el Reglamento de la Cámara de Diputados.

“La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la presentación de iniciativas ante el pleno sin el debido conocimiento de la asamblea constituye un vicio legislativo de tal magnitud que puede invalidar una ley en su totalidad. Además, la Junta de Coordinación Política no acreditó la urgencia ni expresó motivación alguna para dispensar los trámites ordinarios”, destacó la diputada del PRI.

Por el PAN, la moción suspensiva la presentó Carmen Rocío González Alonso, quien recordó que su grupo parlamentario ha “denunciado de manera reiterada el incumplimiento de las normas constitucionales y legales en cuanto a lo que regula el procedimiento legislativo. Y esta minuta no es la excepción, porque podemos pasarles, podemos pasarles que sean unos puercos legislativos, pero no unos trompudos. Ya basta, de verdad, ya basta porque son unos abusadores.

“Como legisladores, tenemos el derecho y la obligación de contar con la información clara y pertinente y con el tiempo suficiente para poder estudiar y poder venir a debatir aquí los temas, pero ustedes, les da miedito que conozcamos la profundidad de los temas, por eso vienen y avasallan. Esta minuta contiene disposiciones que pueden vulnerar diversos derechos humanos que requieren un análisis a profundidad, pero no les importa”.

Las mociones fueron rechazadas por el oficialismo y luego de intenso debate, la reforma quedó aprobada en lo general, nuevamente con el respaldo de todo el oficialismo.

No con eso terminó el trabajo para los diputados, todavía les faltaba una larga polémica, pues en lo particular estaban reservados alrededor de cien artículos.