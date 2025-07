Steph Egry: “Mi corazón se lanza sin pensarlo y a veces, es hecho pedazos”

Con el lanzamiento de su nuevo sencillo

Regresa a los escenarios con una gira cargada de emociones

Por Arturo Arellano

Cantautora, multiinstrumentista y una de las voces más auténticas de la escena emergente mexicana, Steph Egry regresa a los escenarios tras una pausa de dos años con una gira cargada de emociones, catarsis y energía renovada. En entrevista, comparte detalles sobre su nuevo álbum, su evolución artística y la conexión íntima con su audiencia.

—¿Cómo ha sido volver a presentarte en vivo después de tanto tiempo?

“Ha estado padrísimo arrancar otra vez. Tenía dos años sin armar un show, y estoy emocionada por la gira… Todo ha fluido muy padre. Me presentaré el 12 de julio en Pieza Estudio Coyoacán, y la gente puede esperar toda la energía del mundo.”

Egry está por lanzar un nuevo álbum que, como ella describe, atraviesa todos los matices del amor, el desamor y el autoconocimiento, es decir, que describe el álbum como montaña rusa emocional.

“Es un disco que pasa por una situationship, ya sabes… esa historia que parece que va a algún lado, pero no. Hay emoción, ilusión, enojo, hartazgo… hasta que dices ‘ya me cansé’ y al final, no pasa nada. Es aceptar lo que no fue.”

Algunas canciones inéditas serán interpretadas en sus próximos shows, aunque ya hay tres sencillos disponibles en plataformas.

“Corazón derrotado”: del

dolor a la rabia introspectiva

—¿Cuál es el origen de “Corazón derrotado”?

“Viene de un día que me enojé conmigo misma. Siento mucho, tengo mucho para dar, pero mi corazón a veces se lanza sin pensarlo… y termino lastimada. En esta canción hay enojo, sí, pero no solo hacia quien me hirió: también hacia mí misma. Es una explosión de ira interna.”

Para el videoclip, Steph quemó fotos y cartas de una relación pasada “Fue una oportunidad catártica. Lo que sentí lo metí no solo en la canción, también en el video, la portada, el arte… todo lo abordamos en un formato 360.”

—¿Qué te dicen tus fans sobre tus canciones?

“Lo más poderoso es que las hacen suyas. Una vez una persona me contó que ‘Otra vez soñé contigo’, que escribí pensando en una amiga que desapareció de mi vida, le ayudó a procesar la muerte de su madre. Eso me marcó.”

Egry reconoce que sus temas surgen de historias personales, pero una vez que están afuera, cobran vida propia.

Con una producción más ambiciosa que sus trabajos anteriores —antes acústicos, más cercanos al folk—, este nuevo álbum representa para Steph dos años de vivencias encapsuladas en un solo universo sonoro.

“Tengo una historia que contar con muchos matices. Este disco es principio, desarrollo y conclusión. Y apenas están probando un pedacito… lo que viene, sí que nos va a agarrar en curva.”

Steph Egry se presentará el 12 de julio en Pieza Estudio Coyoacán. Su nuevo material promete ser una exploración honesta, feroz y profundamente humana del amor y sus desdoblamientos.