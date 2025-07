En entrevista, Edith Encala- da mencionó “estoy sumamente agradecida con mi madrina, la señora Guadalupe Ramos, grandísima compositora, que me haya hecho el honor de hacerme merecedora de esta medalla por parte de la SACM. Soy muy feliz, la admiro muchísimo, es una gran cantante y grandísima compositora, estamos en este camino siguiendo sus pasos y esperamos hacerlo con dignidad y honor por la música de nuestro país”.

Además, resaltó “la canción ‘Ánimas que amanezca’ la han grabado más de 300 artistas. “Es una emoción es- tar hoy con ella, acompañar- la y además tengo una pre- misa, porque tengo una canción inédita, que se llama ‘A mí me vale’, la cual ya estrenamos en vivo y la gente pudo disfrutar. Eso me viene muy feliz porque ella me ha dado la dirección artística para poder grabar”.

Detalló que dicha canción fue un proceso largo “ha sido ya más un año de trabajo en que estaba en contacto con ella, conociendo su gran repertorio ranchero, que me encantan sus canciones, claro que ha sido de mucha disciplina, seguir sus instrucciones, tal y cual ella me indica, sus consejos de esa gran maestra. Espero que le guste lo que tenemos preparado, pues hemos tar- dado como 6 meses en esta canción. Seguimos trabajando en el estudio, para después lanzarla en plata- formas y darla conocer a todo el público”.