Presentan micrositio para conocer a los primeros 365 clasificados del concurso binacional México Canta

Participación de jóvenes mexicanos y estadounidenses

De 15 mil 115 proyectos evaluados, se clasificaron 365: 320 elegidos del país y 45 clasificados de EU

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, presentó el micrositio, mexicocanta.gob.mx/participantes, a través del cual se podrá conocer a los primeros 365 clasificados del concurso binacional México Canta por la Paz y contra las Adicciones, en el que participaron jóvenes mexicanos y de Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum, invitó a visitar la página para conocer el talento de las y los jóvenes. Además, recordó que México Canta por la Paz y contra las Adicciones es un concurso que busca impulsar nuevas narrativas en la música mexicana que no tengan que ver con apología a la violencia.

“¿Qué buscamos nosotros? A través de mecanismos como México Canta, promover una cultura distinta en el país, durante todo este tiempo de la guerra contra el narco y también durante la época de Peña Nieto, que en realidad siguió la misma política prácticamente, al mismo tiempo salían series televisivas enalteciendo a los grandes delincuentes, como si eso fuera el mejor estilo de vida para un joven mexicano, eso no, y no vamos a censurar, no se trata de censurar y que eso no salga. Nosotros no pensamos que la prohibición en este caso sea la mejor opción, sino promover otras visiones a través de la música, en este caso”, comentó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, informó que de los 15 mil 115 proyectos evaluados, se clasificaron 365, de los cuales se eligieron de México 10 proyectos por estado, dando un total de 320 elegidos, y de Estados Unidos, 15 proyectos quedando 45 clasificados. Puntualizó que en la fase 3, serán 48 clasificados, los cuales se darán a conocer en las siguientes semanas, quienes pasarán a las semifinales en vivo.

Además, presentó al jurado que realiza las evaluaciones de los proyectos, el cual está conformado por personalidades como: la cantante y actriz, Regina Orozco; la compositora, Mónica Vélez; la cantante y compositora, América Sierra y el productor musical Javier Ramírez.

Mientras que en el jurado invitado participan, la cantante y compositora Vivir Quintana; el músico y compositor, Fernando Rivera Calderón; el flautista, Horacio Franco; la cantante Camila Fernández; el productor musical, Fabián Rincón; el cantante compositor, Mario Domm; así como el músico y compositor, A.B. Quintanilla.

¿Dónde quedó la negativa de EU a negociar con terroristas?

Sheinbaum Pardo reprochó al gobierno de Estados Unidos que no informara a la Fiscalía General de la República (FGR) del acuerdo judicial que hicieron con Ovidio Guzmán, integrante del Cártel de Sinaloa. ¿Dónde queda su posición de no negociar con terroristas?”, insistió.

“Estados Unidos tiene la obligación de estar en coordinación con la Fiscalía General de la República, que tiene la orden de aprehensión de esta persona”. Es importante, dijo, que haya “coordinación, colaboración e información permanente… No estamos de acuerdo con injerencismos ni con la subordinación”, sostuvo.

Lo que está sucediendo hoy en Sinaloa, afirmó, “tuvo que ver con esa detención de un miembro de la delincuencia organizada. Eso no se nos debe olvidar a nosotros”.

La Presidenta dijo que su gobierno aún no conoce el acuerdo judicial alcanzado en Estados Unidos. “Lo que sabemos es que (Guzmán) se pretende declarar culpable en uno de los juicios y que se va a concentrar en un juicio, pero no es público ningún acuerdo al que haya llegado”.

“Esta persona fue extraditada por México, en un operativo que incluso causó muertes de soldados mexicanos. Entonces, Estados Unidos tiene la obligación de estar en coordinación con la FGR”, señaló.

Esto tiene que ser así, agregó, “y es la relación que tiene la fiscalía frente a estos juicios y la secretaria del Departamento de Justicia de Estados Unidos”. Es algo, sostuvo, que está establecido en los acuerdos internacionales.

La mandataria indicó que si del juicio de Ovidio “sale alguna imputación a alguna persona en México, tienen que venir pruebas del gobierno de Estados Unidos a la FGR, para que la fiscalía haga su trabajo en nuestro país”.

Reiteró que “no se entiende muy bien esta posición del gobierno de Estados Unidos, porque por un lado nombra terroristas a las organizaciones delictivas, tiene una política de no negociar con terroristas y si hay un acuerdo, ¿en dónde queda su posición de no negociar con grupos terroristas?

CSP, en desacuerdo con plan de Trump que criminaliza a migrantes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó este viernes su desacuerdo con el plan fiscal aprobado por legisladores estadunidenses a propuesta del presidente Donald Trump, el cual contempla un presupuesto de 170 mil millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza y deportaciones, incluyendo la construcción de cárceles como la denominada “Alcatraz de los caimanes”.

“No estamos de acuerdo en que la migración deba atenderse desde una visión punitiva. La migración debe atenderse desde sus causas estructurales, con cooperación para el desarrollo”, declaró en su mañanera

La mandataria criticó que el enfoque que criminaliza a los migrantes, lo cual no solo es inhumano, sino que podría afectar gravemente a la economía estadunidense. Recordó que miles de mexicanos y migrantes de América Latina trabajan desde hace años en sectores esenciales de la economía de aquel país, como el campo. “Son gente de bien, trabajadores que aportan más a la economía de Estados Unidos que a la de México”, señaló.

Consultada sobre si ya hay mexicanos recluidos en la cárcel Alcatraz-Caimanes, la presidenta respondió que no tiene información al respecto.

Sobre el impacto que los incentivos fiscales del plan estadounidense podrían tener en la economía mexicana, Sheinbaum subrayó que el “Plan México” busca fortalecer la producción nacional para el consumo interno, aunque también promueve la atracción de empresas exportadoras. Reiteró que México conserva ventajas competitivas frente a países como Vietnam en materia de aranceles, gracias al T-MEC.