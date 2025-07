Viviann Baeza lanza “De contrabando”, un homenaje renovado a Jenni Rivera

Propuesta sonora fresca, poderosa y profundamente emocional

Reinterpreta el icónico tema con una fusión el regional mexicano con tumbado

Por Arturo Arellano

Con una propuesta sonora fresca, poderosa y profundamente emocional, la cantante Viviann Baeza presentó su nuevo sencillo “De contrabando”, un homenaje a la inolvidable Jenni Rivera. La canción, lanzada el pasado 2 de julio —fecha que coincide con el cumpleaños de la “Diva de la Banda”—, reinterpreta el icónico tema con una identidad contemporánea que fusiona el regional mexicano con tintes del género tumbado.

“Es una canción tan icónica de Jenni Rivera, y salimos justo el día de su cumpleaños, el 2 de julio. Siempre he sido fan de ella. Admiro a esas personas que abren camino para otras. Nos dio esa esperanza, esa ilusión, ese camino para quienes queremos posicionarnos en el regional mexicano”, compartió Viviann en entrevista para Diario Imagen.

Con voz firme, femenina y llena de carácter, Viviann logra transmitir toda la fuerza emocional del tema original, llevándolo a otro nivel. La producción incluye nuevos arreglos y una estética más cercana al regional tumbado, sin perder la esencia de la canción.

“Siempre me había gustado esta canción, y ahora que cuento con una disquera, les conté que quería hacer este cover como un homenaje a esta mujer que tanto nos inspira. Quise darle una versión muy novedosa, más a lo tumbado, y así nació mi versión. Afortunadamente, le ha ido muy bien. Justo hoy amanecimos con una portada en Spotify en la playlist Mujeres Bravías. Estoy feliz”.

La recepción del público ha sido positiva, aunque no exenta de nerviosismo inicial por tratarse de una reinterpretación de una artista tan querida.

“Nos ha ido muy bien con la respuesta del público. Al final, estábamos nerviosos porque no sabíamos cómo iban a recibir esta versión. Los invitamos a escuchar el tema, dedicarlo y hacer el trend en TikTok”.

Aunque “De contrabando” es un sencillo independiente, Viviann ya trabaja en su primer álbum. Entre los temas que lo integrarán están ‘Doble T’ y ‘Te pareces a mí’ de la mano del reconocido compositor Horacio Palencia.

Regional tumbado con esencia norteña

“Estoy haciendo este regional más a lo tumbado, pero también con mezcla de norteño. Esa es mi esencia. No quiero sonar sangrona, pero me gusta hacer música de calidad. Siempre me han dado ese consejo: no hacer música solo por estar de moda, sino música que se quede para siempre, que no sea temporal. Esa es mi meta”.

Viviann también destacó su compromiso con la preparación artística: toma clases semanales de canto, batería y piano, y busca que su música conecte con las emociones reales de las mujeres.

“Soy una chava que le gusta prepararse. Quiero que las mujeres se puedan identificar, que vivan sus historias de amor o desamor a través de mi música, pero siempre desde el corazón. He contado con grandes maestros como Luciano Luna y Horacio Palencia, con quienes he podido escribir. Me encanta narrar lo que me pasa, si estoy enamorada o no, quiero compartirlo con el público”.

Entre sus próximos proyectos destaca una colaboración con Mariana Seoane, a quien Viviann admira desde niña.

“Tengo una canción que escribí con Horacio en la que cantaré con Mariana Seoane. Es una mujer que me ha apoyado muchísimo, siempre ha estado para mí, y ya se nos hizo cantar juntas. Me la traje al regional mexicano. Cantaremos un tema de banda que es demasiado especial, porque la comparto con una de las artistas que siempre he admirado. Empecé cantando sus temas cuando tenía 7 u 8 años. Es un honor ahora cantar con ella”.

En cuanto a presentaciones, Viviann adelantó que el 15 de septiembre cantará en TV Azteca y que pronto anunciará más fechas a través de sus redes sociales.

“Yo en el escenario me describo como una bomba. Soy una mujer que, cuando pisa el escenario, se llena de una energía brutal. Casi como don Vicente Fernández: mientras no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar. Me gusta sumar, entregarme al público, porque ellos eligen ir a verte”.

Actualmente, Viviann también forma parte del equipo de conducción de Venga la Alegría, lo que le ha permitido mostrar otra faceta de su personalidad “Amo tener esa cercanía con la gente, que sepan cómo soy, mi carácter, que soy divertida. Los invito a que escuchen mi música, que la compartan y que se den la oportunidad de conocerme”, concluyó.