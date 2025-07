Antonio Vargas: “El éxito no es fama, es influencia con propósito”

De Venezuela a los escenarios globales

“Mi trabajo no es solo posicionar marcas. Mi misión es construir legados”, afirma

En una industria donde la fama suele confundirse con trascendencia, Antonio Vargas ha decidido cambiar la narrativa. Publicista, estratega y creador de legados, este venezolano ha construido una carrera que va más allá de los reflectores: transforma marcas en movimientos y voces en símbolos de propósito.

La historia de Vargas comenzó en su país natal, Venezuela, pero su visión lo llevó a Miami, donde su primer gran paso fue convertirse en asistente personal de Alex Rodríguez. Desde ahí, su carrera despegó: formó parte del equipo creativo de Jennifer López durante la gira It’s My Party y colaboró en iniciativas como IMAD.

Hoy, lidera su propia firma de relaciones públicas, representando a celebridades, marcas globales y eventos culturales de alto impacto. Entre ellos, destaca su papel como estratega principal de Miss Universe Cuba, certamen que ha resurgido con fuerza tras 57 años de ausencia y que, bajo su dirección comunicacional, se ha convertido en un símbolo de empoderamiento femenino y orgullo cultural.

Para Antonio, el éxito no se mide en seguidores ni titulares, sino en impacto real. Su frase insignia —“El éxito no es fama, es influencia con propósito”— se ha convertido en el eje de su marca personal y profesional. “Yo no vendo celebridad, construyo legado”, repite como mantra.

Su enfoque combina estrategia, intuición y una profunda comprensión del poder narrativo. “Cada proyecto debe dejar una huella. Si no comunica propósito, no comunica nada”, asegura.

Junto a su colega Maykel Pérez, Vargas ha sido una de las mentes maestras detrás del renacimiento de Miss Universe Cuba. Su trabajo ha sido clave para posicionar a figuras como Marianela Ancheta, actual Miss Cuba, como referentes de autenticidad y liderazgo.

“Le dimos voz a un sueño colectivo. Le pusimos rostro, historia, voz y textos a algo que durante mucho tiempo estuvo silenciado. Y lo hicimos desde la verdad, sin fórmulas vacías”, declaró Vargas.

Antonio no se detiene. Próximamente lanzará una masterclass sobre cómo el PR puede cambiar destinos, y prepara un segmento televisivo titulado “Del sueño americano a la fama mundial”, donde compartirá su experiencia como inmigrante y estratega de alto nivel.

Además, continúa participando en causas sociales, como el reciente Telemaratón de Telemundo 51, donde ayudó a recaudar fondos para pacientes con cáncer. Su compromiso con la comunidad hispana y su visión de un PR con propósito lo han convertido en una figura inspiradora dentro y fuera de la industria.

“Hoy más que nunca, el mundo necesita mensajes con alma. Y mi trabajo es asegurarme de que se escuchen.”

@yosoytoneco y @starshinetv ya no son solo usuarios en redes: son sellos de excelencia, estrategia e identidad. Antonio Vargas no solo cuenta historias. Las transforma, las posiciona y las convierte en legado.