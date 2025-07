“Histórico”: la 4T revive al huachicol dado por muerto desde el sexenio anterior

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

“Histórico”, calificaron varios medios de comunicación el decomiso de un voluminoso cargamento de combustible manejado ilegalmente –lo cual se ha denominado como huachicol– en sus informaciones de ayer.

Pocas veces un adjetivo resulta tan bien aplicado, pues aparte del volumen, esos espaciones informativos se referían a una actividad que se dio por muerta hace por lo menos seis años. Oficialmente, desde enero de 2019 esa ilícita actividad fue dada por desaparecida en territorio nacional, así que al dar a conocer otro decomiso el gobierno nacional entró en el terreno del cine de terror, al hacer referencia a un fenómeno que no es de nuestro mundo.

Esto porque la llamada Cuarta Transformación no se atrevería a desmentir a su fundador y caudillo, Andrés Manuel López Obrador, quien desde hace más de seis años dio por muerto al huachicol, término que se refiere principalmente al robo o adulteración de combustibles, como gasolina o diésel, mediante la perforación de ductos de Pemex o la extracción ilegal de las refinerías.

También se usa para referirse a bebidas alcohólicas adulteradas con alcohol de caña y otros compuestos.

Hecha esta aclaración, cabe recordar que, con todo el lustre que acostumbraba en sus actos, el entonces novel presidente (rindió protesta menos de dos meses antes) anunció el 22 de enero de 2019 el político tabasqueño formuló otro “histórico” anuncio: su gobierno había acabado con el huachicol.

En Acambay, un poblado del Estado de México por donde atraviesan ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). presentó un ambicioso programa para apoyar los municipios, como parte del cual motu proprio se refirió a esa ilícita actividad:

“Llegué a la Presidencia y me daban el reporte de lo que se robaban a diario. Hasta que dice: se acabó. Yo no soy cómplice de corruptos. Ese dinero que ahorremos, es para el pueblo. No hay necesidad de que dediquen a actividades ilícitas”.

En particular, de acuerdo con su pregonado ideario de beneficiar primero a los pobres, sostuvo que, con el huachicol, “los que más se beneficiaban eran unos cuantos de los de arriba”.

“Para tener el apoyo, la protección de la gente, fueron induciendo a muchos para que hicieran lo mismo. Como el pueblo se abandonó y hay mucha pobreza y necesidad, pues se fue creando esta práctica del huachicol, de tener una toma clandestina y sacar la gasolina y de esa manera obtener ingresos”, dijo.

Con esto hacía referencia a la tragedia ocurrida unos días antes (18 de enero) en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde una perforación a un ducto de PEMEX dejó un hoyanco lleno de combustible que explotó, con un saldo inicial de 73 muertos y 74 heridos. Posteriormente, la cifra de muertes se elevó a 137 debido a la gravedad de las quemaduras de los lesionados.

Sin mayor referencia a las víctimas de esa tragedia, el expresidente López informó que en 2018 el robo de combustible tuvo un costo para la nación por 60 mil millones de pesos y, como siempre acostumbra, culpó a los gobiernos anteriores, de los que, afirmó, no hacían nada para combatirlo.

Además de la referencia al huachicol, ese evento en Acambay, tuvo mucha repercusión en medios políticos, porque sirvió para marcar diferencias entre el respaldo al oficialismo y el repudio de la oposición. En el acto, un sector de los asistentes se dedicó a dedicar gritos de elogio al entonces nuevo gobierno federal, mientras que otro sector dedicaba silbatinas y abucheos al gobernador que supuestamente representaba a uno de las corrientes más poderosas del PRI, el Grupo Atlacomulco y que posteriormente sería “indultado” por el oficialismo al aceptar la derrota de su partido ante la abanderada de Morena y sus rémoras, la ahora gobernadora Delfina Gómez, a la que seis años había derrotado.

López Obrador no censuró los abucheos, pero aprovechó para hablar de una supuesta reconciliación nacional- Aseguró en esa ocasión que la campaña y, por consiguiente, la lucha electoral había terminado. Palabras que no se llevaron a la práctica, pues siempre marcó distancia respecto de quienes no se sometían incondicionalmente a sus directrices.

En cuanto al huachicol, agregó que, al contrario de sus antecesores, su gobierno emprendió el combate a esta forma de crimen organizado, lo cual no fue fácil por el sabotaje de instalaciones, pero a la fecha “hemos podido eliminar prácticamente esta actividad delictiva”.

Posteriormente, en septiembre del mismo año, aseguró que el robo de combustible se había reducido en un 94 por ciento, lo que significará un ahorro de 50 mil millones de pesos en años, 2019.

Al rendir su primer Informe de Gobierno desde el patio de honor del Palacio Nacional, volvió a mencionar la tragedia de Tlahuelilpan, pero sólo para reiterar que su gobierno había prácticamente erradicado ese delito.

“Lamento que en ese tiempo […] ocurriera la explosión en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde la operación de una toma clandestina causó la explosión y el incendio de una zanja o canal que cobró la vida de 137 personas y provocó lesiones a decenas más”, dijo López, para luego agregar:

“Con todo este dolor a cuestas, hoy puedo informar que el robo de combustibles se ha reducido en un 94 por ciento y que ello nos permitirá recuperar 50 mil millones de pesos este año”, dijo el político de Macuspana, quien señaló, además, que la “marca” de su Gobierno es la lucha contra la corrupción, en la cual su propuesta de austeridad es determinante para poder hacer llegar recursos a la población.

“Si me piden expresar en una frase cuál es la estrategia de este gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad”, insistió.

Todavía, tiempo después, al defender su iniciativa de reforma en materia de hidrocarburos, para “poner orden” en este ámbito, López aseveró que no existe ninguna posibilidad de que vuelva el robo de gasolina (huachicol).

“Estamos combatiendo el huachicol y el contrabando en todas sus manifestaciones”, dijo en la conferencia de prensa matutina.

“No hay ninguna posibilidad de que se restablezca el robo de combustible. Del robo de gasolina pasaron al robo de gas, pero ya estamos atacando este tipo de ilícitos, al igual que el contrabando de gasolina”, sostuvo.

Lo peor para la llamada Cuarta Transformación es que personajes de su equipo han sido señalados como muy cercanos a los principales operadores de esa ilícita actividad.

Entre los más significados está el ahora secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, antes presidente de Morena, el partido fundado por el patriarca de Macuspana.

En diciembre de 2021 apareció esta noticia en los medios: Mario Delgado viajó en avión privado con empresario Sergio Carmona Angulo, asesinado por presuntos vínculos al huachicol

El entonces presidente de Morena no fue el único pasajero ligado a Morena. También estuvo Erasmo González Robledo, entonces presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Delgado rechazó las denuncias y en los medios se intentó acallar el escándalo al señalar que el “empresario” asesinado había tenido relación con gobiernos del PAN. Lo malo es que el registro de su(s) viaje en el avión del desaparecido “Rey del Huachicol” aparece en documentos oficiales de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Sin entrar en debates o marcar diferencias con su antecesor, el gobierno de la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo ha demostrado con hechos que el huachicol no ha desaparecido y que, por el contrario, parece ir en incremento.

Hace algunas semanas se dieron a conocer cuantiosos decomisos de cargamentos de combustibles manejados ilegalmente, uno en Baja California y el segundo en Tamaulipas, concretamente en el puerto de Tampico. También apareció en Veraacruz una refinería (que luego se dijo que no era tal) que manejaba combustible ilegal.

Por si fuera poco, ayer mismo, se dio a conocer que el gobierno federal desmanteló el reciente fin de semana un grupo criminal dedicado al tráfico ilegal de hidrocarburos, deteniendo a 32 personas, de las cuales seis ya contaban con órdenes de aprehensión.

En esta operación las autoridades aseguraron 15 millones de litros de combustible en Coahuila, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

¡Milagro!, el segundo piso de la 4T persigue hasta los difuntos.