Romi Marcos lanza su nuevo sencillo “Lesbiana”

Una historia de amor, libertad y autodescubrimiento

Texto y foto: Isabel Violeta

A pocos días de su lanzamiento, la canción “Lesbiana” de Romi Marcos se ha convertido en una de las favoritas dentro de la comunidad LGBT+. Más que un sencillo musical, es una declaración personal y una historia de vida.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, la cantautora compartió el origen íntimo de este tema “Yo soy de las que, si me pasa algo en la vida, quiero hacer una canción al respecto. Cuando conocí a mi novia Lau, supe que tenía que escribir sobre eso. No solo era estar enamorada de ella, sino que, a mis 29 años, estaba experimentando por primera vez lo que es estar con una mujer”.

Más allá de lo personal, Romi reconoce que su canción puede resonar con muchas otras mujeres “Se trata de mí, pero sé que también puede hablarle a muchas mujeres que se permiten experimentar, que se atreven a soltar los tabúes sobre la homosexualidad”.

El proceso creativo fue íntimo y colaborativo. Romi invitó a su novia al estudio, junto con su equipo de productores con quienes ha trabajado durante tres años “Fue un momento muy lindo, muy íntimo, y creo que eso se refleja en la canción y en la respuesta del público”, expresó.

Para Romi, hacer música es una forma de liberación “Creo que por eso hago música, porque es muy liberador. Es un espacio donde, si cantas, la gente conecta más. Para mí, contar mi historia desde la música es estar en mi lugar seguro”.

El video oficial de “Lesbiana” ya superó las 160 mil reproducciones en pocos días “Estoy feliz de que la gente esté conectando con la historia. Muchas mujeres se han identificado, incluso hombres heterosexuales han usado el audio para dedicárselo a sus novias”, comentó.

Sobre su vínculo con la comunidad LGBT+, Romi reflexionó “Antes era aliada, ahora soy parte de la comunidad. Siento que estoy conectando más, abriéndome paso con un público que quizá siempre estuvo ahí, pero ahora me escucha desde otro lugar, porque estoy contando nuestras historias”.

También compartió su experiencia en la reciente Marcha del Orgullo “Aún falta mucho por avanzar. A mi novia le robaron el celular durante la marcha. Es triste, porque uno va a celebrar, a compartir con la comunidad, y pasan estas cosas. El sueño sería que ya no tuviéramos que salir del clóset, que amar en libertad fuera lo normal”.

Por ahora, “Lesbiana” se mantendrá como un sencillo, aunque Romi adelantó que planea lanzar un EP más adelante “Tengo varias rolas guardadas en el baúl, pero eso será después”.

Finalmente, invitó a escuchar la canción y ver el video “Escuchen ‘Lesbiana’ en todas las plataformas y vean el video, que está muy lindo. A quienes no son parte de la comunidad o no entienden esta libertad, no se trata de entender, sino de respetar. No juzguen lo distinto. Tenemos que aprender a respetar y no hacer menos a nadie”.

Romi ha desarrollado una carrera musical con un enfoque personal y emocional. Sus canciones, como “Me dijeron que no” y “Lesbiana”, abordan temas de identidad, amor propio y libertad sexual.