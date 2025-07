“¡Qué Chiste!” es el primer gran festival de comedia latinoamericana

Llegará al Pepsi Center el 1 de noviembre

Con Alex Fernández, Coco Celis, El Cojo Feliz, Kike Vázquez, Carlos Ballarta y más

Texto y fotos: Isabel Violeta

El humor se toma en serio. “¡Qué Chiste!” será el primer festival de comedia latinoamericana en realizarse en la Ciudad de México, y tendrá como sede el Pepsi Center, con un cartel que reúne a destacados comediantes nacionales e internacionales.

Entre los talentos confirmados se encuentran Martita de Graná, Fucks News, Alex Fernández, Pantomima Full, Coco Celis, El Cojo Feliz, Kike Vázquez, Silvia de Frente y Carlos Ballarta, entre otros artistas que darán vida a este encuentro sin precedentes.

Durante la conferencia de prensa, el comediante Alex Fernández expresó su entusiasmo por formar parte del festival “Estoy muy contento de ser parte de este proyecto. Me hubiera encantado que se me ocurriera a mí, pero solo participo. Qué bueno que, en estos tiempos en los que parece que el mundo se acaba, todavía haya comedia. Lo que más disfruto es la experiencia de las personas, no el tamaño del escenario. Es hermoso ver a tanta gente riéndose al mismo tiempo”.

Por su parte, Marco Piña, CEO de Foni Entertainment, explicó el origen del festival “Esto nace de la necesidad de crear puentes para comediantes. Queremos visibilizar la comedia hispanohablante, por eso presentaremos artistas de España, Perú, Colombia y otros países. La idea es que se conozcan entre ellos y generen un espacio agradable y colaborativo”.

José Aparicio, gerente de OCESA, compartió detalles técnicos del evento “Llevamos meses preparando este festival. Calculamos un aforo de 4,000 personas en el escenario principal y entre 500 y 600 en un segundo escenario. La dinámica será distinta a otros eventos: el público podrá elegir su asiento al llegar, lo que lo hace más accesible para todos”.

El festival se desarrollará de 14:00 a 23:00 horas, con una programación diseñada para que los asistentes puedan disfrutar de múltiples shows sin traslapes significativos.

Alex Fernández retomó la palabra para destacar el valor del encuentro “Cuando viajo, encuentro comediantes de otros lugares y es reconfortante. Somos como aristas que se conectan. En este festival habrá muchas actividades y cada quien podrá elegir lo que más le guste”.

Desde Colombia, Silvia de Frente reflexionó sobre los límites del humor “No es la censura del gobierno lo que más nos afecta, sino la del público. Si no conectamos con ellos, simplemente no tenemos trabajo”.

Kike Vázquez reforzó esta idea “El humor también depende del público, no solo de nosotros. Ellos participan activamente. Si no se ríen, no hay espectáculo. Somos como cronistas de lo cotidiano”.

Finalmente, Coco Celis compartió su visión sobre presentarse en otros países “No es difícil si haces la tarea. Hay que estudiar el lugar al que vas, entender su cultura y conectar desde ahí. Yo auguro que habrá éxito en ese sentido”.

El festival no será transmitido ni grabado, ya que las rutinas forman parte del material habitual de los comediantes. Además, se aclaró que no es apto para menores de edad. La intención es que “¡Qué Chiste!” se convierta en un evento anual, al nivel de otros festivales culturales y musicales.

Los boletos estarán disponibles en preventa a partir del 9 de julio a través del sistema Ticketmaster.