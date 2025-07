Edith Encalada recibe Medalla Honorífica Constitutiva de la SACM

Amadrinada por la compositora Lupita Ramos

Estuvo acompañada por su hija Nura Francis; ambas cantaron durante la celebración

La talentosa cantante Edith Encalada fue una de las artistas elegidas para recibir la Medalla Honorífica Constitutiva, otorgada por la reconocida compositora Lupita Ramos, en un evento especial lleno de música y emoción.

Con una sólida trayectoria en el género regional mexicano, Encalada ha destacado por su talento y constancia, cualidades que la han hecho merecedora de diversos reconocimientos a lo largo de su carrera, como este homenaje.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, Edith expresó su gratitud y alegría por formar parte del evento “Estoy sumamente agradecida con mi madrina, la señora Guadalupe Ramos, grandísima compositora, por haberme hecho el honor de otorgarme esta medalla por parte de la SACM. Soy muy feliz, la admiro muchísimo. Es una gran cantante y una compositora excepcional. Estamos en este camino siguiendo sus pasos, y esperamos hacerlo con dignidad y honor por la música de nuestro país”.

El evento también rindió homenaje a la emblemática canción “Ánimas que amanezca”, compuesta por Lupita Ramos y grabada por más de 300 artistas. Al respecto, Edith comentó “Es una canción excelente y distinguida. Es una emoción estar hoy con ella, acompañarla en este reconocimiento”.

Estreno inédito y dirección artística de lujo

Antes de su presentación en el evento, la cantautora adelantó una primicia “Tengo una canción inédita que se llama ‘A mí me vale’. Ya la estrenamos en vivo recientemente y el público la disfrutó mucho. Hoy se la cantaré a mi madrina, lo cual me tiene muy feliz, porque ella me ha dado la dirección artística para poder grabarla”.

Sobre el proceso creativo, detalló “Ha sido más de un año de trabajo. He estado en contacto con ella, conociendo su gran repertorio ranchero —me encantan sus canciones, por cierto—. Ha sido un proceso de mucha disciplina, siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. Es una gran maestra. Espero que le guste lo que tenemos preparado, pues llevamos alrededor de seis meses trabajando en esta canción”.

Aunque el tema aún no está disponible en plataformas, Edith aseguró que pronto lo estará “Seguimos trabajando en el estudio, haciendo algunos ajustes para después lanzarla oficialmente y darla a conocer al público”.

Talento de madre e hija

Tras recibir la medalla, Edith Encalada interpretó un par de canciones dedicadas a Lupita Ramos, quien reconoció públicamente su talento. Momentos después, su hija Nura Francis, de tan solo 11 años, sorprendió a los asistentes al subir al escenario y demostrar su capacidad vocal con gran soltura y carisma.

Los temas grabados por Edith Encalada ya se encuentran disponibles en plataformas digitales. Tanto ella como su hija Nura están activas en redes sociales, donde comparten sus lanzamientos y presentaciones. Puedes seguirlas como @edithencaladamx y @nurafrancismx para no perderte ninguna novedad.