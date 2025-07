“Por el mar”: un viaje poético sobre la resistencia femenina

En el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque

Una conmovedora historia de mujeres que se encuentran en la orilla

Por Arturo Arellano

La obra Por el mar (Aún si nosotras nos ahogamos) se estrenó en el Teatro El Granero, del Centro Cultural del Bosque, como una experiencia escénica profundamente emotiva que explora, con sensibilidad y fuerza poética, las emociones de cuatro mujeres en momentos de ruptura, transición y reencuentro consigo mismas.

Con funciones programadas hasta el 3 de agosto, esta puesta en escena se presenta como un viaje íntimo a través de la memoria, el duelo, la maternidad, la pérdida y la esperanza, todo ello enmarcado por la presencia simbólica del mar.

El elenco está conformado por Mahalat Sánchez (Max), Teté Espinoza (Asia/Lunya) y Astrid Romo (Huda), tres actrices con una sólida trayectoria que, durante 90 minutos, dan vida a personajes complejos y entrañables. La obra se construye a partir del encuentro entre estas mujeres en una casa frente al mar, un espacio cargado de simbolismo donde convergen sus historias, heridas y deseos de transformación.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, Mahalat Sánchez compartió “Es una obra muy femenina, muy bonita, de tres mujeres que se conectan a través de la venta de una casa cerca del mar. Se conocen la compradora y la vendedora, y de ahí parte la historia. Yo interpreto a una mujer de 50 años que compra esa casa y tiene una relación conflictiva con su hija. El tercer personaje, Lunya, es la antigua dueña de la casa, un espíritu que habita ese lugar”.

La obra es una adaptación de un texto escrito por Anaïs Allais una joven dramaturga que reside en Francia. La traducción fue realizada por Raquel Urióstegui, excompañera universitaria de Sánchez, lo que añade un valor emocional al montaje “Es un texto maravilloso, con una historia simbólica y muy humana. Habla de relaciones con padres y madres, de heridas que todos cargamos. Tiene una música original muy cinematográfica. Estoy feliz con este trabajo, porque implica nuevos retos”, expresó la actriz.

Mahalat Sánchez interpreta a una mujer que fue enfermera, pero que abandonó su profesión tras llegar a un punto en el que ya no podía salvar a sus pacientes. Ahora busca salvarse a sí misma. El personaje, como la obra, es una reflexión sobre el ciclo de la vida, el dolor, la sanación y la posibilidad de renacer “Tocar el universo femenino es edificante. Lo que he caminado en la vida, donde estoy parada, si viene el declive o no, si estoy en paz con mis hijos… todo eso se pone sobre el escenario. Es una obra bella, sin dejar de ser dramática. Es dolorosa, reflexiva y propositiva”.

La respuesta del público ha sido profundamente emotiva. Según Sánchez, muchas personas salen conmovidas, entre lágrimas y sonrisas “Nos dicen que lloran, que ríen, que se sienten identificadas. Hay humor, hay heridas, cicatrices, pero también renovación. El agua representa muchas cosas: la sexualidad, las lágrimas, el mar, la vida misma. Todo eso está en este universo”.

Por el mar (Aún si nosotras nos ahogamos) ofrecerá funciones hasta el 3 de agosto en el Teatro El Granero, Xavier Rojas, del Centro Cultural del Bosque (Av. Reforma y Campo Marte), en los siguientes horarios: Jueves y viernes: 20:00 horas, Sábados: 19:00 horas y Domingos: 18:00 horas. Boletos disponibles en Ticketmaster y en la taquilla del CCB. Entrada general: $150.

