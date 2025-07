El Fantasma de la Ópera regresa a México con majestuosa producción

En el Teatro de los Insurgentes

El montaje es encabezado por Morris Gilbert, Claudio Carrera, OCESA y LETSGO

La obra maestra de Andrew Lloyd Webber, El Fantasma de la Ópera, uno de los musicales más espectaculares y aclamados de la historia del teatro, volverá a México este noviembre con una producción que promete deslumbrar al público en el Teatro de los Insurgentes, considerado la cuna del teatro musical en el país.

La puesta en escena, ovacionada por más de 160 millones de personas en 205 ciudades y traducida a 21 idiomas, llega tras conquistar Madrid durante dos exitosas temporadas, donde fue vista por más de 300 mil asistentes. En México, el musical se presentó por primera vez hace casi 25 años en una exitosa temporada de más de 400 funciones, consolidándose como una de las producciones más queridas por el público nacional, que desde entonces ha solicitado su regreso.

El montaje es encabezado por Morris Gilbert, Claudio Carrera, OCESA y LETSGO, en asociación con Alfonso J. González y María Elena Galindo, y con los productores asociados Daniel Villafañe y Diego Cantú. Esta alianza reúne experiencia, visión artística y respaldo institucional para ofrecer un espectáculo de alto nivel.

La dirección estará a cargo del reconocido director italiano Federico Bellone, cuya trayectoria incluye trabajos como Dirty Dancing, Ghost, The Bodyguard, West Side Story, Fame, Mary Poppins, Newsies y Charlie and the Chocolate Factory, entre otros. Bellone es aclamado por su enfoque innovador, tanto como escenógrafo y dramaturgo, y también como compositor y productor ejecutivo.

La dirección musical correrá por cuenta de Julio Awad, ganador del Premio Talía 2024 por esta misma versión. Lo acompañará la directora residente Silvia Montesinos, responsable de la adaptación lírica, mientras que el vestuario de Chiara Donato ha sido reconocido con el Premio del Público Broadway World Spain en su última edición.

Actualmente se encuentra en fase final el proceso de audiciones para seleccionar a los 27 integrantes del elenco mexicano, quienes serán dirigidos por Bellone y Awad en esta ambiciosa superproducción.

Música en vivo, historia inmortal

La obra contará con una orquesta compuesta por 15 maestros, que interpretarán totalmente en vivo los temas icónicos de esta partitura, considerados clásicos del teatro musical. Entre ellos destacan:

La música de la noche

-Todo lo que te pido

-Deseando que estuvieras aquí otra vez

-Carnaval

-Y la emblemática obertura del título

Inspirada en la novela Le Fantôme de L’Opéra de Gaston Leroux (1910), la historia narra la vida de una enigmática figura enmascarada que habita bajo la Ópera de París. Esta figura ejerce un reinado de terror sobre el teatro mientras desarrolla una obsesión por la joven soprano Christine Daaé, buscando cultivar sus talentos con métodos cada vez más oscuros.

Un fenómeno cultural global

El Fantasma de la Ópera debutó en el Her Majesty’s Theatre del West End en 1986, y posteriormente en Broadway en 1988, donde se convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes. Su música romántica y majestuosa ha convertido la obra en un referente global del teatro musical.

Sobre The Really Useful Group

La empresa The Really Useful Group, propiedad de Andrew Lloyd Webber, gestiona la marca y los derechos de sus espectáculos y música en todo el mundo. Su catálogo incluye algunas de las producciones más icónicas del género: The Phantom of the Opera, Cats, Jesus Christ Superstar, Evita, Sunset Boulevard y School of Rock – The Musical.

Además de su actividad en teatro, la compañía participa en cine y televisión, desarrolla nuevos proyectos internacionales y trabaja en iniciativas educativas, licencias para aficionados y publicaciones musicales.

