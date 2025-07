En septiembre, construcción de trenes Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo: CSP

Avance del sistema de transporte ferroviario

Se acabó el periodo en donde se decía que el Estado no podía construir, señala la Presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en septiembre inicia la construcción de los trenes Querétaro–Irapuato y Saltillo–Nuevo Laredo, cuyas licitaciones serán asignadas en agosto, además de que mañana 10 de julio se licitarán 15 trenes para el México–Pachuca, lo que demuestra que se están recuperando las capacidades del Estado para transportar al pueblo de México en ferrocarril.

“El rescate de los trenes de pasajeros continúa; se acabó el periodo en donde se decía que el Estado no podía construir, que lo público era malo per se, aunque todavía hay unos trasnochados que piensan que lo único bueno es lo que no hace el Gobierno. Estamos recuperando las capacidades del estado Mexicano para transportar al pueblo de México tanto en ferrocarril como en avión”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Recordó que la Secretaría de la Defensa Nacional ya construye las rutas México–Querétaro, AIFA–Pachuca y Ciudad de México–AIFA, cuyos avances serán informados en los próximos días.

Además, destacó que, con la recuperación de los trenes de pasajeros, el objetivo es llegar de la Ciudad de México a Nuevo Laredo, Tamaulipas; así como de la Ciudad de México a Nogales, Sonora.

Por su parte, el director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, informó que, en el caso del tramo Querétaro -Irapuato, desde el 19 de mayo se licitan los primeros 30 kilómetros (km) que comprenden de Apaseo el Grande a Querétaro Zona Industrial; mientras que en los próximos días saldrá la convocatoria para el tramo de Apaseo el Grande a Irapuato, que son 70 km.

Mientras que, en el caso de Saltillo–Nuevo Laredo, desde el 20 de mayo se convocó a la licitación de los primeros 100 km.

Precisó que, la convocatoria para los 15 trenes para el México–Pachuca, que se publica mañana 10 de julio, es para trenes de 100 metros de más de 700 pasajeros y los cuales viajarán a una velocidad máxima de 130 km/h.

Sale en defensa de mujeres periodistas

En otro tema, la presidenta Sheinbaum Pardo condenó la “misoginia” y el “machismo” con los que el empresario Ricardo Salinas Pliego se refirió a las periodistas Sabina Berman, Denise Dresser y Vanessa Romero.

Frente a los ataques del presidente del Grupo Salinas, la mandataria expresó su solidaridad con Sabina Berman, Vanessa Romero Rocha y Denise Dresser, quienes han sido víctimas de comentarios y calificativos en la red social X de parte del magnate.

Llamó a no dejarse presionar por el hecho que desde la televisora del empresario haya contenidos en contra de algunas personas, pues “cada vez los ven menos, están perdiendo rating”, y hasta ironizó que seguramente mientras ella daba estos argumentos, Salinas Pliego estaría tuiteando.

“Toda mi solidaridad a Sabina, a Vanessa e incluso Denise Dresser, que miren que no coincidimos en casi nada, pero no se puede llamar a una mujer de la manera en que esta persona se dirige, con una misoginia, un machismo terrible”.

La jefa del Ejecutivo subrayó que el objetivo del empresario es desviar el debate en torno a su adeudo millonario a la hacienda pública.

“¿Qué es lo que está en el fondo? Que no quiere que hablen de lo que le debe al pueblo de México. Le busca por aquí, por allá, que él va a combatir a la 4T, a la presidenta, pues sí, pero debe 74 mil millones de pesos”.

Es de mencionar que el tamaño de la deuda es una cifra equivalente a lo que se destinará este sexenio (75 mil millones de pesos) para mejorar las condiciones de vida de 10 millones de habitantes en diez municipios del oriente de la Ciudad de México.

Sheinbaum Pardo dijo que no deseaba dar a conocer los mensajes de Salinas Pliego contra las periodistas.

“Pero de todas maneras hay que mencionarlo, ni quiero poner aquí sus publicaciones en X, pero particularmente a Sabina, Vanessa y Denise, que miren hay muchas cosas que no estamos de acuerdo, pero hay que condenar cuando se dirige particularmente a las mujeres.

“Ya lo vivió Citlalli (Hernández, secretaria de las Mujeres) también, de esta manera (atacada por Salinas Pliego), y tiene que ser un asunto social, no sólo de la presidenta, porque no puede ser la manera en que se dirige a periodistas, coincidamos con ellas o no, o a cualquier mujer ¡eh! Pero particularmente a periodistas”, enfatizó la mandataria.

“Cuando uno tiene principios, sabe que lo que está haciendo está bien y que la defensa son los principios, ahora sí que la Constitución y el pueblo, con honestidad, la autoridad moral no se compra en la esquina ni en ninguna tienda, esa se construye todos los días, no tiene precio”.

Llama CSP a atender la gentrificación con vivienda social

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se debe atender el fenómeno de la gentrificación, aunque precisó que este proceso “no necesariamente está asociado a personas extranjeras” que han decidido hacer de algunos puntos de la Ciudad de México su lugar de habitación.

Una opción para contrarrestar esta problemática, dijo, es la construcción de vivienda social.

“Tiene que atenderse de manera integral el que no se encarezca el nivel de vida en la ciudad, y particularmente el costo de la renta y vivienda. ¿Cómo se hace? A través de distintos mecanismos, y también construyendo vivienda social, que es lo que estamos haciendo”, apuntó.

La jefa del Ejecutivo federal alentó el debate para llegar a soluciones en torno a este fenómeno que, acotó, no es exclusivo de la Ciudad de México, sino que se presenta en otros puntos del país y en muchas urbes del mundo.

Sin embargo, rechazó que como parte de las movilizaciones contra la gentrificación se den expresiones de xenofobia, discriminación y violencia.

“En la manifestación que hubo en la Ciudad de México (el viernes pasado), por más legítima que sea la demanda de la gente que vive en los lugares, ni se puede aceptar la violencia ni los discursos de odio, eso no es México, y más la Ciudad de México que ha vivido de la migración”, señaló.