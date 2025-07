Claudia Sheinbaum es la presidenta de la paz: Rosa Icela Rodríguez

Segob celebra Día de la destrucción de armas de fuego

Mientras en algunas regiones del orbe la violencia escala, en México, el pueblo elige construir la paz, se trabaja en el territorio atendiendo las causas de la violencia, con acciones como ‘Sí al Desarme, Sí a la Paz’, señaló la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“El gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum lo lleva a cabo a través de la frase: ´Más territorio, menos escritorio´. Por eso, decimos que es la Presidenta de la paz”, dijo la funcionaria federal, en el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego

Lo anterior, durante el acto conmemorativo, realizado en el atrio de la Basílica de Guadalupe, espacio donde hace 180 días comenzó, precisamente, la acción social ‘Sí al Desarme, Sí a la Paz’.

Se trata, dijo Rodríguez, de una política construida desde abajo, con manos ciudadanas y con responsabilidad institucional; una política transparente, donde cada arma se destruye a la vista de todos, transformando un instrumento de muerte en un símbolo de confianza.

La secretaria de Gobernación subrayó que el desarme salva vidas, previene accidentes, evita tragedias y corta ciclos de violencia.

De enero a julio de 2025, con esa acción, las personas han entregado, de manera voluntaria y anónima, 2 mil 135 armas de fuego, de las cuales, mil 585 eran cortas y 550 largas; 200 granadas, 85 mil cartuchos y cápsulas fulminantes.

“No se trata solo de cifras, sino de vidas humanas. Cada arma entregada representa una tragedia que no ocurrió, una bala que no se disparó, una familia que no tuvo que llorar a uno de los suyos, porque no terminó en la cárcel o en un hospital”, argumentó.

Con ello, agregó, se desactivan armas, miedos, tragedias y se impulsa la conciencia colectiva.

La encargada de la política interna del país agradeció a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Iglesia Católica por su cercanía con la comunidad, a las mujeres, hombres, niñas y niños que han dicho Sí a la Paz.

Al evento también acudieron la secretaria de Cultura, Claudia Curiel; el comandante de la Primera Región Militar, Marco Antonio Álvarez.

También estuvieron la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales; el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés, y el titular de la alcaldía Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano. Así como el rector de la Basílica de Guadalupe, Efraín Hernández Díaz; el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, monseñor Salvador González.