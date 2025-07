Sette lanza “Cumbia”, una canción entre el desamor y la resiliencia

Como parte de su nuevo disco Canta para no llorar

Su estilo se mueve entre lo popular, lo intenso y lo vulnerable

Por Arturo Arellano

Juan Camilo Álvarez Noreña, conocido artísticamente como Sette, es una de las voces emergentes con mayor proyección en la escena musical latinoamericana. Nacido en Colombia, su propuesta artística nace desde la emoción, la raíz y la búsqueda de identidad. No canta por cantar: lo hace desde lo que todos sentimos, pero pocos se atreven a decir.

Además de su carrera como intérprete, Sette ha escrito para artistas de renombre como Alejandra Guzmán, Silvestre Dangond, Ñengo Flow y Farruko, consolidando su talento como compositor en la industria. Su estilo se mueve entre lo popular, lo intenso y lo vulnerable, con letras que reflejan las contradicciones más humanas.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Sette compartió detalles sobre su nuevo sencillo titulado “Cumbia”, el tercero que lanza como parte de su álbum Cantar para no llorar.

“Me han recibido muy bien en México. Venimos con un proyecto muy interesante: es un álbum completo. Estamos promocionando de entrada un tema titulado ‘Cumbia’. La letra habla de una relación tormentosa, pero también de aceptar cuando algo se acaba. Son experiencias… a veces nos irá mejor después. Estoy contento de empezar con la promoción”.

Aunque el ritmo es alegre y contagioso, la canción esconde una narrativa emocional más profunda “Tratamos de darle un sentido cool, pero siempre nos contagiaba el ritmo. No queríamos destapar de inmediato la temática de la letra, sino que la gente se dejara llevar por la cumbia y, después, descubriera de qué se trata realmente”.

Sette adelantó que el resto de las canciones del álbum se lanzarán de forma paulatina, con una periodicidad de mes y medio entre cada una. El disco, explicó, es un recorrido emocional que mezcla géneros como el pop, la cumbia, las baladas y hasta los corridos “Hemos querido impregnar cada canción con lo que significa el título del disco: Canta para no llorar. Son temas audibles, digeribles, muy diversos. Lo que une a todas las canciones es el sentimiento. Yo abro el corazón y me muestro a través de la música”.

Para Sette, la autenticidad es el eje de su propuesta artística “La idea es que la gente se conecte, que sientan lo que se dice en las letras. Lo que hace diferente a la música es que genera una conexión, porque no son historias inventadas: son mías, de la gente, de los amigos”.

Aunque reconoce que abrir el corazón no es fácil, Sette considera que compartir su vulnerabilidad puede tener un efecto sanador para otros.

“Sí es complicado mostrar tus intimidades, pero también es enriquecedor. Eso que ha sido dolor para uno, puede hacerle bien a otras personas. Cuando vives en ese sentimiento y alguien lo escucha en tus canciones, se siente acompañado. Se identifican no solo con la canción, sino también con el artista, con la persona”.

El artista confirmó que habrá una edición limitada del disco en formato físico, con carátula y diseño especial, y que el álbum completo estará disponible en plataformas digitales a finales de este año.

Entre los temas que aún no han sido lanzados, Sette destacó algunos de sus favoritos “Mariposas será el último tema en salir, pero es de los que más me gustan. También está La disculpa y otro que se llama Verte. Son canciones muy intensas, que van a dar mucho de qué hablar”.

Finalmente, habló sobre el proceso de selección de temas y la dualidad entre cantar sus propias composiciones o cederlas a otros intérpretes “Decidir qué canciones canto yo y cuáles cedo a otros artistas es una dicotomía importante, porque nunca escribo nada que no haya vivido. No me gusta inventar. Yo quiero hacer cosas de verdad, y así es como también trabajo con otros. Para este álbum elegimos entre 60 o 70 canciones”.

Con paso firme y letras honestas, Sette se abre camino en la música con una propuesta que no solo se escucha, sino que se siente.

PIE DE FOTO01: Sette, es una de las voces emergentes con mayor proyección en la escena musical latinoamericana.