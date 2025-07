Proyecto de cuarto muelle en Cozumel debe ser reevaluado a fondo: Semarnat

Más problemas que beneficios para autoridades”

Su construcción enfrenta una creciente oposición ciudadana e institucional

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- La construcción del cuarto muelle de cruceros en Cozumel, promovida por la empresa Muelles del Caribe S.A. de C.V., enfrenta una creciente oposición institucional y ciudadana. Durante su reciente gira por Quintana Roo, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, declaró que el proyecto “ofrece más problemas que soluciones” y que su viabilidad está siendo reevaluada a fondo.

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), autorizada entre 2021 y 2022, está siendo revisada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) tras denuncias de que omitió información clave, como la existencia del arrecife de coral Villa Blanca.

Activistas y científicos han señalado que la MIA minimiza el impacto real sobre este ecosistema, que actúa como colector de recursos genéticos y zona de amortiguamiento del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel.

La Semarnat no descarta revocar la autorización ambiental, al considerar que hubo datos incompletos o incluso falseados por parte del promovente.

El arrecife de Villa Blanca es el único fuera del parque nacional y uno de los últimos accesos públicos a la playa en la isla. Es hábitat de 29 especies de coral vivo y de múltiples especies marinas de alto valor ecológico. Su destrucción afectaría no sólo la biodiversidad, sino también las actividades económicas de pescadores, operadores turísticos y familias locales que dependen de este entorno.

Colectivos como el Colectivo Ciudadano Isla Cozumel y la organización Defendiendo el Derecho a un Ambiente Sano (DMAS) han denunciado irregularidades en el proceso de autorización y exigido la cancelación definitiva del proyecto.

Más de 1,000 firmas ciudadanas han sido entregadas al Instituto Nacional Electoral (INE) para respaldar la oposición al muelle. Las protestas se han intensificado tanto por mar como por tierra, con manifestaciones, bloqueos simbólicos y campañas informativas.

La Semarnat ha iniciado un procedimiento administrativo para revisar la legalidad de la MIA y evaluar si el proyecto cumple con la normatividad ambiental vigente. La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Mara Lezama han acordado revisar el proyecto con la comunidad y explorar alternativas, incluida su posible reubicación en otra parte del país.

Mientras tanto, la empresa Muelles del Caribe sostiene que el proyecto cuenta con estudios técnicos y un plan de mitigación ambiental, aunque estos han sido severamente cuestionados por expertos independientes.

Aunque el proyecto fue concebido como parte de una estrategia de reactivación económica postpandemia, la Semarnat y diversos sectores advierten que no generará una derrama económica significativa para los cozumeleños y que su costo ambiental podría ser irreversible “Si la ciudadanía denuncia, nosotros tenemos la obligación de hacer una investigación profunda. Si no es viable, no se hace”, concluyó Alicia Bárcena.

Déficit energético será resuelto

Ante el creciente déficit energético que afecta a la Península de Yucatán, el gobierno federal y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han anunciado una inversión de 92 millones de dólares para instalar cuatro subestaciones temporales en el norte de Quintana Roo. El objetivo es reforzar la generación eléctrica durante las temporadas de mayor demanda, especialmente en zonas turísticas como Cancún, Playa del Carmen y Cozumel.

Actualmente, la demanda de energía en la región supera en 14% la capacidad de generación existente, y se estima que crecerá a un ritmo de 3.8% anual hasta 2038.

El crecimiento poblacional, el desarrollo turístico y la expansión de megaproyectos como el Tren Maya y el Aeropuerto de Tulum han presionado aún más la frágil infraestructura eléctrica del estado. Cada una de las subestaciones temporales que se instalarán en Quintana Roo estará equipada con unidades móviles de combustión interna alimentadas con diésel, transformadores de potencia y sistemas de interconexión que permitirán reforzar la red eléctrica en puntos estratégicos del estado.

Estas instalaciones estarán distribuidas en cuatro ubicaciones clave: la Subestación Cancún se ubicará en la avenida Rodrigo Gómez, en la Supermanzana 54, y contará con 81 unidades móviles y 22 transformadores; la Subestación Nizuc se localizará en la carretera Tulum–Cancún, en la zona de Alfredo V. Bonfil, con 94 unidades móviles y 25 transformadores; la Subestación Xcalacoco estará en Playa del Carmen, cerca de la carretera federal 307, y dispondrá de 64 unidades móviles y 25 transformadores; finalmente, la Subestación Chankanaab se instalará en Cozumel, con 47 unidades móviles y 10 transformadores.

Cada una de estas subestaciones representará una inversión de 23 millones de dólares, y el proyecto completo tendrá una duración estimada de diez meses, periodo que incluye las fases de instalación, operación y posterior desmantelamiento de la infraestructura temporal.