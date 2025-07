Connie Isla lanza “Inefable”: un viaje emocional entre el pop y el rock

En medio de un universo sonoro íntimo y rebelde

Una obra que fusiona el pop y el rock con una energía visceral

Se presentará el 25 de septiembre en el Foro del Tejedor

Por Arturo Arellano

La cantautora argentina Connie Isla presentó su cuarto álbum de estudio titulado Inefable, una obra que fusiona el pop y el rock con una energía visceral, letras profundamente personales y una estética sonora que remite a las décadas de los ’80 y 2000.

Con diez canciones que transitan entre lo delicado y lo estridente, Inefable se presenta como una declaración musical de libertad, desahogo y sensibilidad. El disco incluye los sencillos previamente lanzados: Gracias, Cringe, Lejos y Distinguido, cada uno con su propio universo narrativo.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, nos contó “Desembarque en México en el 2020, pero la pandemia cortó un poco todo, pero el año pasado me enamoré de un argentino que vive aquí y me pareció una buena ocasión para presentar por fin mi proyecto en este país. Ya tuve algunos shows, varias cositas, estoy muy contenta”.

En cuanto al disco dijo “es super rock pop, super indie, tiene 10 canciones, más que nada de amor, desamor, de la vida, de lo que es existir hoy con el cringe, el cool, todo ese lore eterno. Es un disco honesto sincero y super accesible, muchisima gente se siente identificada por que es muy universal”.

Al cuestionarle como navegar en una actualidad sobrecargada de redes sociales dijo “creo que las redes tienen un lado espectacular que es horizontalizar todo y de repente personas que no tienen acceso a ciertos recursos pueden encontrar plataformas para que los conozcan millones de personas y no necesitas un contrato o un estudio espectacular para mostrar tu arte, eso es revolucionario. Pero el lado B es el del hate, de la comparación, de estar expuesto a que la gente opine de uno y a ver las fracciones de éxito del resto del mundo, porque todos elegimos la mejor versión para subir en esos 15 segundos”

Reconoce que ha tenido que aprender a “buscar un equilibrio entre esos dos universos. En mi caso he tratado de ser autentica, real y mostrar mi trabajo. Siempre me ha gustado hacer letras profundas, escucho música de ese tipo, que aborda en cuestionamientos, resueno con lo que tiene un significado. En este disco hablo del amor, de la actualidad, de las redes, del autoestima, de hacer las cosas sin pensar tanto y de profundizar en lo inevitable, en el paso del tiempo, en que está bien enamorarse, desenamorarse, disfrutar de lo que tenemos hoy, vivir y aprender”.

De su paso por nuestro país rescata “soy fanática de la abundancia cultural en este país, de su arte, su gente que es super hospitalaria, muy cálida, he abierto conciertos en el auditorio Black Berry, ante cientos de personas que no tenían idea de quien era yo y aun así me recibieron, en el segundo estribillo ya cantaban mis letras, eso es hermoso, que sean tan atentos”.

Es así que México ya hace eco en su arte “de hecho ‘Deseo’, que es el bonustrack del disco, es una canción que hice con dos compositores de México, muy ranchera, de despecho. La mitad de las canciones del disco nacieron aquí”.

Finalmente adelantó que ofrecerá un concierto en el Foro del Tejedor el 25 de septiembre próximo “cuando subo al escenario me gusta comerme al personaje, creerme Mick Jagger, ser performer, pero también me encanta la parte de la cantautora sensible que se sienta con la guitarra y canta nada más. Esos son mis conciertos, altas y bajas, emociones y sensibilidad”.

Connie Isla llega por primera vez a México y se presentará en el Foro del Tejedor el 25 de septiembre a las 20:30 hrs. La nueva voz del pop rock argentino promete una noche íntima llena de música, conciencia y conexión con su público.