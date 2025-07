Disney+ revela material de sus próximos estrenos

Grandes éxitos que regresan con nuevas temporadas

Percy Jackson, Star Only Murders in the Building, Wonder Man, entre otras

Disney+ presenta las primeras imágenes de su esperada lista de series originales y títulos favoritos que regresan en 2025 a la plataforma. El adelanto de 60 segundos presenta imágenes de algunas de las series favoritas del público que regresan este año, incluyendo las nuevas aventuras del semidiós Percy en Percy Jackson y los dioses del Olimpo, el regreso de la querida familia Hill en la nueva versión de Los reyes de la colina, y más misterios y caos en la quinta temporada de Only Murders in the Building. Además, los fans podrán ver un adelanto de Wonder Man, de Marvel Television, que estrenará más adelante en el año.

El spot también incluye Quebranto, que marca el esperado regreso de Tini a la ficción, junto al actor mexicano Martín Barba y el chileno Jorge López; además de las primeras imágenes de La peor vuelta al mundo, un nuevo docureality de viajes con mucho humor protagonizado por Juanpa Zurita, que llegará pronto a Disney+.

Con producciones originales innovadoras y narrativas de gran impacto, Disney+ es el destino ideal para disfrutar del mejor entretenimiento.

Los títulos presentados en el nuevo adelanto incluyen:

-Alien: Earth de FX (estrena el 12 de agosto)

-Only Murders in the Building (temporada 5)

-Todo vale (estrena en la primavera)

-Chad Powers: Mariscal de campo (estrena el 30 de septiembre)

-Los reyes de la colina (temporada 14) (estrena el 4 de agosto)

-Percy Jackson y los dioses del Olimpo – Temporada 2 (estrena en diciembre de 2025)

-Amanda Knox: Una historia retorcida (estrena el 20 de agosto)

-Wonder Man de Marvel Television (estrena en diciembre de 2025)

-ZOMBIES 4: EL ORIGEN DE LOS VAMPIROS (estrena el 11 de julio)

-Quebranto (próximamente)

-La peor vuelta al mundo (próximamente)

En América Latina, Disney+ es el servicio de streaming que brinda acceso a la más amplia propuesta en streaming con entretenimiento para todas las edades, incluyendo películas, series, eventos en vivo y otros contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, ESPN y Star. Ofrece una colección de contenidos originales exclusivos, entre los que se incluyen largometrajes, documentales, series de acción real y de animación, y cortometrajes, así como también la transmisión en vivo de eventos culturales, y deportivos de la mano de ESPN, la marca de deportes más respetada en la región. Para más información, visite disneyplus.com, o encuentre la aplicación Disney+ en la mayoría de los dispositivos móviles y de TV conectada.