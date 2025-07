Axel Muñiz lanza su versión de “Loco x ti”

De su próximo álbum titulado “Mood”

Disponible en todas las plataformas digitales



Por Isabel Violeta

El joven cantante Axel Muñiz continúa su carrera musical con el lanzamiento de “Loco x ti”, un cover que se convierte en el primer sencillo de su nuevo álbum titulado “Mood”. El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales.

En entrevista, Muñiz confirmó que el álbum completo verá la luz a finales de este año y compartió el motivo detrás de elegir esta canción como introducción: “Decidí lanzar esta canción primero porque es la única del disco que es un cover. Es un tema de Los Temerarios que siempre me ha gustado. Le hicimos un arreglo un poco más moderno, más actual, pero respetando la línea melódica original. Tuve la oportunidad de hablar con Gustavo, de Los Temerarios, le envié la canción para que me diera su visto bueno… y sí, me dijo que le había gustado.”

Este material marca su regreso a la música, lo que lo tiene profundamente emocionado: “La verdad, estoy muy contento. Estuve un año fuera porque estaba preparando este disco con mucho cariño, pasando por los altibajos que uno vive en la música.”

También aclaró que ahora trabaja de forma independiente, tras haber estado con Warner Music durante siete años: “Fue justo durante la transición que trajo la pandemia cuando ya no logramos llegar a un acuerdo más grande. Pero quiero mucho a la gente de Warner, siempre fueron unos tipazos. Ahora, en esta etapa independiente, creo que también está muy bien vivir las dos experiencias. La parte independiente tiene una base increíble porque trabajas a tu ritmo y en tus tiempos.”

Para este nuevo sencillo colaboró con Roberto Zamudio, un productor que considera clave en su trayectoria: “Zamu, con él ya he trabajado desde hace muchos años. Me siento muy a gusto porque nos sentamos, platicamos y empezamos a contar historias juntos.”

Mood incluirá cinco canciones en este primer volumen, y más adelante se lanzará un volumen dos. “Iré sacando un sencillo cada mes y medio, para que el tiempo entre lanzamientos no sea muy largo. Así comenzamos a proyectar el segundo volumen. Todas las canciones me hacen sentir muy orgulloso. Quiero que realmente conecten con la gente, porque creo que hablan de historias reales. El amor no es un invento… todos nos hemos enamorado, a todos nos han roto el corazón. Creo que les gustará.”

Sobre las colaboraciones, expresó su entusiasmo por compartir música con otros artistas: “Las colaboraciones, para mí, son increíbles. Justo el último sencillo que lancé fue con Alex Ubago, un artista que admiro muchísimo. Es increíble poder sumar a alguien que comparte tu sueño de llegar a más personas.”

Una de sus colaboraciones más destacadas fue con la cantante rumana Alexandra Stan, sobre la que comentó: “Fue muy importante para mí. Todo fue muy inesperado. Conocí a un productor de Rumania hace muchos años, cuando estaba comenzando. Nos hicimos buenos amigos, y un día le enseñé una canción y le pregunté con quién podría conectarla. Me preguntó si conocía a Alexandra, y cuando le dije que sí… todo fue perfecto.”

Aunque no estaba planeado inicialmente, el nuevo disco incluirá una colaboración con Naíza: “Es una cantante ecuatoriana cuyo estilo me encantó. Nos hicimos amigos, y nuestra canción se llama ‘Como antes’. Surgió de forma orgánica, y creo que así deberían darse las colaboraciones.”

Sobre sus presentaciones en vivo, comentó: “Los videos de estas canciones están muy relacionados con lo que quiero llevar al escenario. Quiero trasladar esa sensación de estar en casa, en tu lugar seguro, hacia el show en vivo. Estoy planeando todo para este año, como parte de la experiencia que propone el álbum.” Aunque no reveló fechas, aseguró que serán anunciadas muy pronto.

Finalmente, explicó por qué vale la pena escuchar este nuevo material: “Este álbum está hecho 100% con el corazón, con canciones que les van a gustar mucho y que ofrecen una respuesta distinta. No estamos reinventando la música, pero sí estoy tratando de compartir mis sentimientos con el público.”

