“Caperucita Roja: Súper Cuento Musical” con Violeta y Omar Isfel

Con funciones en el Teatro Rafael Solana

Un espectáculo, lleno de música, comedia, coreografías y mensajes positivos

Por Arturo Arellano

Llega a los escenarios Caperucita Roja: Súper Cuento Musical, una divertida y colorida adaptación del clásico cuento, protagonizada por la actriz Violeta Isfel, quien da vida a un entrañable personaje que sorprenderá a chicos y grandes en el Teatro Rafael Solana. Cabe destacar que nuevamente comparte escenario con su hijo, Omar Isfel.

Este espectáculo, lleno de música, comedia, coreografías y mensajes positivos, invita a las familias a vivir una experiencia teatral inolvidable.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el talentoso Omar Isfel compartió su entusiasmo por formar parte del montaje “La verdad he estado muy contento. Ha sido una aventura muy retadora, porque parece que la obra es sencilla, pero cuando empiezas a montarla, a ensayar, te das cuenta de que no es cualquier cosa. Para cualquier actor, Caperucita Roja es un reto: te desafías, buscas una gran coordinación, debes bailar, cantar… ha sido complicado, pero edificante”.

Aunque no es la primera vez que trabaja con su madre en teatro, Omar reconoce que esta etapa marca una diferencia “El cambio es que ahora ya soy adulto e independiente. Trabajar con ella desde esa nueva perspectiva ha sido muy enriquecedor”.

Sobre su personaje, Omar explicó “Interpreto a un pájaro muy chistoso, que habla como ‘sipi sapo’. La manipulación del puppet ha sido un reto, porque nunca lo había hecho. Había visto a mi madre hacerlo y le preguntaba, pero no se entiende hasta que lo haces. Alterno con una chica que también lo hace muy bien, y cuando supe que me tocaría ese personaje, ya me imaginaba lo que implicaba”.

“Es un personaje con muchos remates divertidos, que acompaña a los animales y a Caperucita. Tiene momentos muy graciosos. Indagué mucho sobre cómo hablaría un pájaro si pudiera, cómo se movería, y eso lo coordiné con la mano para darle vida al puppet”.

Omar también habló sobre el valor del elenco y el aprendizaje colectivo “He tenido la dicha de contar con compañeros sumamente talentosos. Estar con ellos me ha ayudado a ver, a aprender. Me dan consejos. Hacía mucho que no hacía teatro, y aunque estaba nervioso, he podido hacerlo bien. Mi mamá se la sabe de todas”.

Sobre la propuesta escénica, destacó “Lo que se ofrece es que papás y niños se la pasen increíble. No solo se enfoca en los más pequeños: es una obra sumamente interactiva. Todos juegan, interactúan, se ríen. Caperucita Roja es un espacio seguro para los niños, porque pueden gritar, ser parte de todo lo que pasa en el escenario”.

“A pesar de ser una comedia musical, es una puesta que educa a los niños en temas como la amistad, el respeto, el valor de no robar. Son mensajes que, por simples que parezcan, deben seguir transmitiéndose”.

Finalmente, Omar habló sobre su proyecto como cantante “Llevo rato con mi proyecto musical. No he sacado nada porque me independicé, y eso ya es un logro importante. Esta vida de ser adulto no es tan fácil… no la recomiendo (risas). Pero estoy trabajando con mis mejores amigos, en una mancuerna muy chida. Esperamos pronto sacar el primer sencillo. Mientras tanto, seguiré trabajando en la actuación. Todo va paso a pasito”.

Caperucita Roja: Súper Cuento Musical es mucho más que una obra infantil: es un show interactivo pensado para que niñas, niños, padres y madres compartan risas, aprendizajes y momentos entrañables. La historia, enriquecida con canciones originales, coloridos vestuarios y coreografías vibrantes, da vida a personajes como el Lobo, la Abuelita y la propia Caperucita, en un bosque lleno de sorpresas, valores y humor.

¡No te pierdas la oportunidad de vivir una tarde inolvidable junto a Violeta Isfel y todo el elenco! Las funciones son los domingos a las 11:00 y 13:00 horas en el Teatro Rafael Solana. Boletos disponibles en Ticketmaster y en taquillas del teatro.