Nueva sonrisa en un sólo día, sí es posible

Revolución de la implantología digital

En México, 15 millones de personas tienen pérdida total o parcial de dientes

Por décadas, la pérdida de piezas dentales implicó una espera larga, engorrosa y, muchas veces, emocionalmente desgastante para los pacientes. Pero en los últimos años, la tecnología dio un vuelco en la rehabilitación de las sonrisas: hoy, un paciente puede entrar sin dientes por la mañana y salir por la tarde con una sonrisa completamente funcional.

Este fenómeno se debe a una técnica conocida como carga inmediata, que permite colocar implantes dentales y una prótesis provisional fija el mismo día de la intervención. Atrás quedaron los días de meses con prótesis removibles o la espera de osteointegración antes de ver resultados estéticos.

“La tecnología ha transformado nuestra capacidad de planear, ejecutar y entregar sonrisas inmediatas con precisión milimétrica”, explica la doctora Liliana Bueno, implantóloga con formación internacional y más de 25 años de experiencia.

Tradicionalmente, el proceso de colocar implantes dentales implicaba esperar de 3 a 6 meses tras la cirugía para permitir que el titanio se fusionara con el hueso (osteointegración). Solo entonces se colocaba la prótesis definitiva. Con la técnica de carga inmediata, este protocolo se rompe gracias a una planeación digital avanzada, uso de escáneres intraorales 3D, tomografías computarizadas y sistemas de cirugía guiada por computadora, lo que permite colocar los implantes con una precisión que antes no era posible.

“Gracias a la cirugía guiada, podemos prever exactamente la densidad ósea, el ángulo y la profundidad. Esto reduce riesgos y mejora la estabilidad primaria del implante, lo que nos permite colocar la prótesis ese mismo día”, añade la doctora Bueno.

Según la International Congress of Oral Implantologists, la carga inmediata tiene una tasa de éxito del 95% al 98% en casos bien seleccionados. El Journal of Clinical Implant Dentistry and Related Research reporta que los pacientes con carga inmediata experimentan mayor satisfacción psicológica, menor tiempo de incapacidad y mejor integración social.

Un estudio conjunto entre la Harvard School of Dental Medicine y el Massachusetts General Hospital encontró que los pacientes que reciben implantes con carga inmediata presentan una mejora del 37 por ciento en calidad de vida percibida en las primeras 72 horas, en comparación con quienes siguen un protocolo convencional.

En México, se estima que más de 15 millones de personas viven con pérdida parcial o total de dientes, y cada vez más buscan soluciones rápidas y estéticas. No solo estética, también funcionalidad

“La sonrisa es solo la punta del iceberg”, explica la especialista. “La carga inmediata no solo restaura la estética. Permite al paciente comer, hablar y sonreír con confianza desde el primer día. Y eso cambia vidas.”

El procedimiento, que puede durar entre 4 y 6 horas según el caso, requiere una preparación previa rigurosa: estudios digitales, diseño de sonrisa personalizado y coordinación entre un equipo multidisciplinario.

No todos los pacientes califican. La carga inmediata está indicada principalmente en candidatos con buena calidad ósea y salud general estable. Fumadores, personas con diabetes descontrolada o enfermedades periodontales avanzadas podrían requerir tratamientos previos antes de ser elegibles.

“Lo importante es una valoración adecuada y no prometer lo imposible. Pero cuando se puede, el resultado es simplemente extraordinario”, concluye la especialista.

Lo que antes parecía ciencia ficción -una nueva dentadura en cuestión de horas- es hoy una realidad accesible, predecible y segura gracias al poder de la odontología digital.

En un mundo donde la inmediatez lo es todo, la salud bucal no se ha quedado atrás.