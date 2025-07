Clara Brugada anunció programa “Vivienda Pública para Renta” en la CDMX

Ante encarecimiento desmedido

Se hará una inversión superior a los 600 millones de pesos, incluyendo suelo y obra

La jefa de Gobierno de la ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó el programa “Vivienda Pública para Renta”, como parte de una política pública que garantiza que el derecho a la vivienda digna y asequible sea una realidad, combatiendo el encarecimiento desmedido de las rentas y la gentrificación.

Durante la presentación del programa, la Jefa de Gobierno destacó la relevancia de este programa en el contexto actual, *»tenemos la discusión sobre una ciudad fragmentada, una ciudad tensionada con el tema de la gentrificación o el desplazamiento de las familias que históricamente han vivido en barrios y colonias de la ciudad y que por distintos factores están siendo expulsadas de esos lugares»*.

*”Así que el día de hoy vamos a hablar de una de las estrategias que vamos a echar a andar en la ciudad, y digo una porque próximamente vamos a dar a conocer un conjunto de estrategias que puedan ayudarnos con este gran problema que se tiene en la ciudad, que nos ayuden a estabilizar las rentas, porque no podemos dejar de lado que el aumento en las rentas en la ciudad pues ha sido muy distorsionado a la a lo que debería ser o a lo que marca la ley•*, acotó.

Por lo que anunció una ambiciosa meta para su administración, *»nos comprometemos a tener una meta de por lo menos 20 mil viviendas en renta en este periodo de este ejercicio de gobierno, ya de casi 5 años»*. Esta meta dijo, busca atender al menos la mitad del déficit de vivienda en renta en la ciudad y dejar sentadas las bases para una política pública duradera.

Las viviendas del programa «Vivienda Pública para Renta» serán arrendadas en montos que no deben estar por encima del 30% del ingreso de las familias, lo que se traduce en rentas de aproximadamente 3 mil pesos para quienes ganan un salario mínimo y poco más de 7 mil 500 pesos para quienes perciben tres salarios mínimos, en espacios que rondarán los 60 m².

*”El crecimiento de la renta en la Ciudad de México, sobre todo en algunas zonas ha sido demasiado alto, entonces llegó la hora de ir construyendo política pública que nos ayude a destensionar esas zonas, que nos ayude a arraigar a la población, a sus pueblos, colonias, barrios, en los que históricamente han vivido…Necesitamos reformas legislativas que nos ayuden a que en esta ciudad podamos seguir hablando como ciudad de derechos y hablar del derecho a la vivienda”*, comentó.

La Jefa de Gobierno puntualizó que este programa priorizará a grupos vulnerables afectados por la gentrificación, jóvenes, adultos mayores, trabajadores de las zonas centrales, madres solteras, familias que no tienen casa propia y cuyos ingresos no superen los tres salarios mínimos, así como personas que han sido desalojadas.

Reafirmó el compromiso de su administración con la justicia social, *”no se puede hablar de bienestar si no hay un lugar asequible donde vivir, no se puede hablar de justicia si las familias tienen que salir expulsadas de sus colonias y de sus barrios, y no se puede hablar de derechos si no se garantiza el derecho a esta ciudad y el derecho a vivir en la ciudad»*

Además de la vivienda, indicó que en estos espacios se buscarán incluir un Sistema de Cuidados con *»centros de cuidado y desarrollo infantil, lavanderías, comedores, en fin, lo necesario para una vida cotidiana»*.

Enfatizó que este programa es un pilar fundamental en la construcción de un *»proyecto de ciudad distinto, un proyecto de ciudad que garantiza bienestar, que garantiza combatir las desigualdades, un proyecto incluyente»*.

Por lo que finalizó subrayando que con estas acciones, *”la Ciudad de México busca ser la primera de América Latina que garantice que el tema de rentas esté bien regulado»*.

El secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, destacó la situación que enfrentan miles de familias anualmente; dijo que aproximadamente 53 mil familias buscan rentar una vivienda cada año con un ingreso medio que ronda los 10 mil pesos por familia, por lo que el acceso a una vivienda digna se ha vuelto un desafío insostenible. Destacó que los costos de alquiler en la Ciudad de México han experimentado un aumento en los últimos 10 a 15 años, forzando a las familias a destinar más del 30% de sus ingresos, porcentaje recomendado por ONU Hábitat al pago de la renta, lo que lleva a muchas familias a buscar viviendas en zonas cada vez más alejadas de sus lugares de trabajo y servicios.

El Secretario mencionó que lo que comenzó como un proyecto piloto, la “Vivienda Pública para Renta” se convierte en un programa permanente de la Secretaría y el Instituto de Vivienda (INVI) de la Ciudad de México. Esta decisión se oficializó con la publicación de las reformas a las reglas de operación del INVI en la Gaceta Oficial, otorgando al instituto la tarea de ejecutar este programa de manera definitiva.

Informó sobre la adquisición y el inicio de los procesos de diseño y construcción de cuatro edificios más en ubicaciones estratégicas como las colonias Buenos Aires, Centro Histórico (Alcaldía Cuauhtémoc), El Rosario (Azcapotzalco) y Tacuba (Miguel Hidalgo). Acotó que la inversión total para este programa superará los 600 millones de pesos, lo que ha sido posible gracias al *»presupuesto histórico más alto para la vivienda pública y asequible en la ciudad»*, afirmó el Secretario, atribuyendo este logro a la *»determinación, la voluntad política y el compromiso con la ciudad de la Jefa de Gobierno»*.

Este programa reafirma la visión del Gobierno de la Ciudad de México de no permitir que el derecho a habitar la ciudad se convierta en un privilegio, combatiendo la idea de la vivienda como una mera mercancía y promoviendo el bienestar y la justicia social.