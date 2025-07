“Amor de Papel», entrañable serie sobre el amor y la identidad

Por Arturo Arellano

La serie Amor de Papel tuvo su debut frente al público y la prensa en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG). Actualmente, puede disfrutarse en el canal oficial de YouTube, donde se lanzará un episodio semanal hasta el capítulo final, previsto para el viernes 25 de julio.

Creación de José Salof y Edu Cortés —quien además dirige y firma el guion— esta producción ha sido elogiada por su narrativa sensible y su cuidada realización, fruto del trabajo de un equipo apasionado por contar historias con autenticidad.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, nos dieron los detalles al respecto “Nuestra lucha viene desde otro lugar, desde una historia diferente. Esta serie no habla de a qué letra perteneces: simplemente somos y existimos”, afirman sus creadores. Amor de Papel consta de cinco episodios de cinco minutos, donde se abordan temas como el amor, los sueños, la magia y las traiciones, sin que pertenecer a una letra sea un aspecto central en el desarrollo narrativo. Como dicen ellos, la sorpresa de esta historia es que ya no hay clóset».

Relató “Me surgió la idea de este chico en una librería, que como muchos está persiguiendo sus sueños. Le hablé a Edu y me dijo que quería hacerlo desde un ángulo más cinematográfico. Llegamos a este formato sin perder lo visual, la narrativa.”

La recepción ha superado sus expectativas, por lo que Edu agrega “Estamos muy contentos. Es una historia con la que la gente conecta, que muchos necesitaban ver. Hay conversaciones válidas sobre cómo unas letras tienen más relevancia que otras, o cómo algunas pueden ser violentas entre sí. A veces me pregunto si realmente hay una comunidad LGBT, pero nosotros sí supimos hacer comunidad. Generamos una historia con mucha dignidad, hecha por profesionales, pero también por pasión, porque no había un interés económico detrás.”

El financiamiento se logró mediante intercambios y micromecenazgo “Básicamente el dinero sirvió para transporte, casting y honorarios simbólicos. Pero quienes lo hicimos fue por amor y pasión de contar estas historias que son nuestras —y que es importante seguir contando— porque hay otros contenidos que no nos representan.”

Salof explica: “Es un chico que trabaja en una librería junto con su amiga. Él es un apasionado de las letras, un soñador empedernido. Se enamora de los clientes según el libro que eligen. Llega Sebastián y Christian cree que es su príncipe azul. Cree que ese es ‘el libro’ con el que se va a quedar.”

Ambos creadores coinciden en que, aunque el formato es breve, su potencial es grande. “Hemos recibido propuestas del público que ha visto la serie, sobre cómo podrían continuar la vida del protagonista o de los personajes secundarios. También es una comedia, lo que nos abre muchas posibilidades.”

Pensado desde el inicio como una serie breve, Amor de Papel se diseñó para ser concisa pero expansiva: “Cuando piensas un proyecto desde el origen así, es más sencillo que andar recortándolo después. Sabíamos que queríamos este formato corto, nació así. Queríamos una historia sencilla, concisa, que nos diera opciones para explorar más adelante. La dificultad es que nos quedamos con ganas de más; fueron muy pocos días de rodaje.”

Salof concluye “Sí me gustaría continuar. Evidentemente, cada historia y proyecto requiere tiempo, inversión y planeación. Como ha dicho Edu, este fue levantado entre amigos, por gente que creía en la historia.”

Sobre el formato, también agregan una reflexión relevante: “Es impresionante lo poca atención que tienen las audiencias hoy en día. Un TikTok de 20 segundos lo ven ocho. Eso está muy cañón. Nuestra serie, a pesar de ser corta, requiere que la gente se quede cinco minutos… y cuesta.”

Sinopsis: «Amor de Papel» nos presenta de una manera ligera y emotiva la historia de Christian, un amante de la literatura que trabaja en una pequeña librería y tiene una peculiar obsesión: imaginar su vida amorosa con los hombres que entran a la tienda, basándose en el libro que eligen. Su cómplice en estas fantasías es Dania, su mejor amiga y compañera de trabajo. Sin embargo, la llegada de Sebastián, un misterioso y atractivo cliente que no encaja con sus prejuicios literarios, obliga a Christian a confrontar sus propias ideas sobre el amor, la identidad y lo que realmente significa conocer a alguien.