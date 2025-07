Ya se tienen los predios para construir 186 mil viviendas, asegura Claudia Sheinbaum

Meta de 2025

De las que se construirán este año ya se tiene un avance de 75%, con 138 mil 473, destaca

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que ya se tienen todos los predios para la construcción de las 186 mil viviendas del programa Vivienda para el Bienestar que se tienen como meta para este 2025.

“Hay un avance muy importante en el número de terrenos que tenemos para la construcción de vivienda. Algunos los han donado municipios, otros los han donado los estados, otros son terrenos federales y otros son terrenos privados que ya sea que adquieren o también se les invita a que ellos participen en el Programa de Vivienda de menos de dos salarios mínimos junto con el Infonavit.

“De la construcción del 2025 a las viviendas que nos comprometimos que son 186 mil. Se tienen todos los predios, ya inició la construcción. Y como ven, la mayoría está en limpieza de terrenos, algunos ya inició su construcción. O sea, que podemos decir que de la meta del 2025 de 186 mil viviendas por lo menos, ya están todos los predios y ya inició la construcción”, puntualizó en “la mañanera del Pueblo”.

Señaló que estas viviendas están destinadas a las trabajadoras y trabajadores que ganan dos salarios mínimos, pero además estarán ubicadas en zonas cercanas a transporte público, centros de trabajo, escuelas, además de que tendrán todos los servicios, contrario a lo que sucedía en gobiernos pasados en los que los hogares se hacían lejanos de la población.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, señaló que el programa Vivienda para el Bienestar, que tiene como meta 186 mil viviendas para este año registra un avance de 75 por ciento, ya que en 30 estados están en construcción y en trabajos preliminares 138 mil 473 viviendas, de las cuales ya se edifican 24 mil 902 viviendas por parte de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 29 mil 805 por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Mientras que, en trabajos preliminares, —que consisten en levantamiento topográfico, estudios de mecánica de suelo, limpieza del predio— ya se tienen 28 mil 247 viviendas de la Conavi y 55 mil 519 del Infonavit.

Informó que, la meta sexenal de Vivienda para el Bienestar pasó de 1 millón 100 mil viviendas a 1 millón 200 mil: 500 mil a través de la Conavi, 600 mil del Infonavit y se incorporan 100 mil del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE). Además, anunció que se suma la Sociedad Hipotecaria Federal con 100 mil créditos para viviendas nuevas y 250 mil mejoramientos. Además, recordó que se otorgarán 1 millón 550 mil créditos para mejoramiento y 1 millón de escrituras.

El director de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, puntualizó que se tienen un avance del 62 por ciento de las 86 mil viviendas que le corresponden construir a esta dependencia. Por su parte, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, destacó que para el 31 de diciembre de este año se espera tener 301 mil 466 viviendas contratadas, además de que antes de febrero de 2026 se estima entregar 7 mil 612 viviendas en diferentes entidades.

México hace su parte en lucha contra el tráfico drogas, revira Sheinbaum

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer nuevos aranceles a las exportaciones mexicanas porque, a su consideración, el país no ha hecho lo suficiente para combatir el trasiego de enervantes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que también Estados Unidos debe hacer su parte en la lucha contra el tráfico de droga.

La mandataria resaltó que en la mesa de negociación que se instaló derivado de la conversación telefónica que tuvo con Trump tras la reunión del G-7, funcionarios del país vecino informaron a sus contrapartes mexicanos, que se emitiría la carta sobre el anuncio de las tarifas.

Se acordaron ahí esquemas de trabajo y negociación de aquí al primero de agosto, añadió, al reiterar su confianza en que se llegará a un acuerdo y si no se logra “habrá decisiones que deberemos tomar”.

En su conferencia matutina, la titular del poder ejecutivo destacó que la estrategia nacional contra la inseguridad ha tenido resultados y tendrá más, lo que lo que descartó que vaya a hacer cambios al respecto.

Sheinbaum subrayó que el país está haciendo su parte en ese asunto y Estados Unidos debe hacer su parte, lo que implica detener el tráfico de armas a México, controlar a quienes se dedican al trasiego en aquella nación y atender el tema del consumo.

Por lo demás, puntualizó que prácticamente se ha terminado un acuerdo con autoridades estadunidense sobre temas de inseguridad que de ninguna manera contempla la entrada de tropas a México.

Sheinbaum denunciará por difamación al abogado de Ovidio Guzmán

Sheinbaum Pardo también informó que su gobierno denunciará por difamación al abogado Jeffrey Lichtman, representante legal de Ovidio Guzmán, luego de que el viernes pasado, Lichtman acusó a Sheinbaum de haber hablado “más como el brazo de relaciones públicas” de una organización criminal que como Presidenta de México.

“Primero, no establecer diálogo con un abogado de un narcotraficante; dos, vamos a presentar una demanda por difamación en México, porque no se puede dejar pasar”, manifestó. Agregó que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ya trabaja para la presentación de la denuncia.

En relación con el caso del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos en 2020 acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado y posteriormente enviado a México, donde no se le encontró delito, debe ser aclarado por la Fiscalía General de la República (FGR), pero señaló que es muy claro que era inocente.

“Fueron muchas semanas, desde el sábado estaba revisando el caso Cienfuegos, lo que se dijo en las mañaneras del presidente (Andrés Manuel) López Obrador, es muy claro que había inocencia, es muy importante que se describa claramente cómo fue todo el caso, desde su detención hasta su liberación y cómo la FGR participó en este tema”, declaró.

La mandataria reiteró que su gobierno no establece relaciones de complicidad con nadie, y aseguró que hay avances en el tema por la reducción de la violencia y los homicidios dolosos en el país.

No se protegerá a nadie por huachicol: CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este lunes, en su mañanera en palacio Nacional, que en las investigaciones por huachicol “no vamos a proteger a nadie, la investigación es a todos los niveles”.

Ante un cuestionamiento sobre si en el proceso se indaga a funcionarios que pudieran estar involucrados en este delito, la jefa del Ejecutivo evitó ahondar bajo el argumento de que mientras se realiza la investigación no se pueden dar adelantos.

“Es difícil informar, no es difícil, no se puede informar cuando hay una investigación en proceso, pero que sepan que no vamos a proteger a nadie, la investigación es a todos los niveles”.

Se le insistió en que si podía entonces señalar si podía dar a conocer las instituciones que estarían involucradas, ante lo que insistió: “cuando se avance e la investigación, se dará la información”.

A pregunta sobre por qué ´hasta ahora sólo se ha detenido a particulares, la mandataria federal recalcó que en ocasiones se piensa que aprehender a una persona es sencillo.

Sin embargo, acotó, “para eso debe haber una carpeta de investigación con pruebas, tener todos los elementos de prueba, tener una carpeta y entregarla a un juez, esperando que actúe conforme a derecho, lleva su tiempo. Las incautaciones dan información y se sigue procesado éstas para poder tener todas las pruebas para que haya detenciones de presuntos responsables”.

Refrendó que se dará mayor información hasta que se tengan todos los elementos en la investigación, incluidos si hay funcionarios involucrados.