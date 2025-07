Ominosos aranceles

Aunque Pese Salvador Martínez G.

Las devastadoras políticas de Donald Trump contra prácticamente todas las naciones del mundo no paran; bien pueden ser naciones de Asia, Europa o América. Igualmente, utiliza la amenaza bélica o las sanciones económicas mediante ominosos aranceles.

En el caso de México, desde Washington se anuncia que a partir del 1 de agosto se impondrán aranceles del 30 por ciento a las mercancías mexicanas, lo que significaría un duro golpe a la economía nacional con una disminución en el PIB de 1.5 por ciento, crecimiento en el desempleo, disparo en la inflación y presiones devaluatorias al peso.

Este arancel sustituiría al 25 por ciento que ya cobra Estados Unidos a algunos productos provenientes de México, como el acero y el aluminio, automóviles y autopartes, electrodomésticos y electrónica, y al jitomate que a partir de ayer paga una sobretasa del 17 por ciento.

Falta aún por precisar si el cumplimiento del T-MEC, este nuevo impuesto estadounidense, dejaría exentos a todos los productos amparados por el tratado comercial, como debería ser en apego al derecho internacional, pero ante la falta de precisión y las veleidades de Trump, no se sabe.

Actualmente, están en la capital del vecino país los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía de México, Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard, con la pretensión de lograr un acuerdo arancelario que permita al menos disminuir los porcentajes ya anunciados, aun cuando, curiosamente, este lunes desde la oficina oval de la Casa Blanca el propio Trump dijo que no habría más negociaciones y que los términos de la carta enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como otras dirigidas a distintas naciones, son los acuerdos.

En el caso mexicano, Trump alega que la cooperación por parte del gobierno mexicano en el combate al narcotráfico no ha sido suficiente y utiliza los aranceles como chantaje, justo en momentos en que Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, se convierte en testigo colaborador y apenas horas después de que su abogado Jeffrey Lichtman, señaló a Claudia Sheinbaum, “brazo de relaciones públicas” del cártel de “El Mayo” Zambada.

Por ello, bien hace la mandataria mexicana en plantear una demanda por difamación contra Lichtman, que debiera ascender en la aprehensión del abogado. Ojalá así sea.

Susurros

El próximo año, México será una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol 2026, por lo que macroempresas transnacionales se encuentran ya posicionadas como patrocinadoras para aprovechar el potencial publicitario que les dará el encuentro deportivo más atractivo del mundo.

Empresas como Coca-Cola, McDonald’s, Lays y Diageo serán las beneficiarias por estos patrocinios, pero curiosamente estas empresas promueven productos chatarra y/o perjudiciales para la salud que nada tienen que ver con el deporte sano.

Todas estas empresas pretenden lavar su imagen cuando venden bebidas con exceso de azúcar y aditivos dañinos como Coca-Cola, Fanta, Sprite, Jugos del Valle, Pepsi, Cheetos, Doritos y bebidas alcohólicas fabricadas por Diageo, whisky, tequilas y vodkas.

Qué bonitos patrocinadores.

salvadormartinez@visionmx.com X: @salvador_mtz