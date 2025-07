¿Militares de EU en México contra cárteles y fentanilo?.. ¡nunca!: Sheinbaum

Roberto Vizcaíno – TRAS LA PUERTA DEL PODER

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, bajo su mandato, a pesar de las presiones del presidente Donald Trump para incrementar el combate a cárteles y fentanilo, no habrá presencia de tropas militares de Estados Unidos en México.

“¡Nunca!”, exclamó.

Y rechazó el señalamiento del mandatario de EU de que su gobierno no ha hecho lo “suficiente” para disminuir el flujo del fentanilo que mata a miles en aquel país “lo cual es inaceptable”.

La presidenta Sheinbaum dedicó su mañanera de ayer a responder la carta de Trump en que le anuncia a la mandataria un nuevo arancel del 30% -que se sumará a los ya aplicados a acero-aluminio-autos y otros muchos productos-, y que se impondrá a todas las exportaciones mexicanas a EU, mientras el gobierno de la mexicana no logre bajar el flujo de fentanilo a EU.

“Hay un acuerdo en los temas de seguridad prácticamente concluido con el gobierno de Estados Unidos, coordinado por el Departamento de Estado, en que queda clara la soberanía, la territorialidad de cada país y se establecen esquemas de coordinación y colaboración.

“Es un acuerdo que está prácticamente terminado… quedan sólo algunos temas donde todavía no hay acuerdo, que ven directamente las Secretarías, y al final yo le doy la revisión final, pero hay una avance muy importante en el tema de seguridad…

“Es muy importante que se conozca… de aquella reunión que hubo en febrero en Washington -con el Gabinete de Seguridad de México-, a la fecha, hemos seguido trabajando en coordinación con ellos…

“Nosotros esperamos que de este acuerdo -que hemos estado trabajando permanentemente-, surja el marco de la colaboración y la coordinación con el Gobierno de Estados Unidos, y que como tal sea reconocido”, insistió.

-¿Ese acuerdo incluiría la posibilidad de que ingresen elementos de tropas estadounidenses a territorio mexicano?, preguntó Reforma.

“No, ¡nunca!”.

-¿Y alguna otra actuación territorial de estadounidenses en México?, le insistieron.

“Respeto a la soberanía total… ellos ya lo reconocieron y el respeto total a la soberanía…

“Lo que se establece, son los esquemas de coordinación, por ejemplo, en información e inteligencia, que ellos tienen allá, que nosotros tenemos acá y cómo se coordina esa información para la operación de ellos en su territorio y de nosotros en nuestro territorio…

“Colaboraciones que se han tenido desde hace muchos años y que ahora se pueden fortalecer.

«En el acuerdo también está -por parte nuestra- que hemos insistido, en que ellos deben parar la entrada de armas de Estados Unidos a México.

“Igual plantea la importancia de atender las causas del consumo de drogas, no solo es el tráfico, sino que se atiendan de fondo las adicciones tanto en su país como en el nuestro.

“Todo está incorporado en este acuerdo, siempre con respeto a nuestra soberanía… no podríamos acordar algo distinto», subrayó.

La presidenta Sheinbaum recordó que este nuevo embate del presidente Trump se da en un marco de amenazas de aranceles por todo el mundo y no sólo para México.

“… entonces, en ese contexto, ¿qué debemos hacer como gobierno? En primer lugar, defender la estrategia (de seguridad y de combate contra el narco y fentanilo) que hemos estado haciendo porque tiene resultados; segundo, informar al pueblo de México que hay una mesa de trabajo bilateral en asuntos de seguridad en donde siempre hemos puesto la soberanía como un principio innegociable y también tenemos trabajo en relación con los temas comerciales, entonces esperamos que con estas mesas podamos llegar a un acuerdo y si no se llega, ya habrá otras decisiones que deberemos tomar.

«Estamos trabajando también muy de cerca con las cámaras empresariales de México y ellos tienen sus sistemas de comunicación con los propios empresarios de Estados Unidos, y por ahí ellos están informados de lo que se está haciendo en México.

“Nosotros tenemos certeza en la estrategia de seguridad que tenemos, que está dando resultados y va a dar más resultados…. Que hay disminución de tráfico de fentanilo…

“¿Qué decimos?… que Estados Unidos tiene que hacer lo suyo, ¿qué quiere decir lo suyo?: disminuir el tráfico de armas a México.

“Recientemente, se hizo una incautación con lanzagranadas, ¿cómo entran los lanzagranadas de Estados Unidos a México? Ellos tienen que hacer su parte de reducir el tráfico de armas ilegales hacia México, nosotros hacemos nuestra parte de reducir el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos, y la colaboración y coordinación para que en ambos lados de la frontera”, concluyó.

Pese a todo, se le insistió, el presidente Trump y su gobierno responden como si no creyeran en lo que México afirma haber logrado. A ello Sheinbaum respondió:

“No hay que adelantarnos, hay que avanzar en estas semanas que vienen a que se vuelva a concretar un acuerdo, porque no es que de la noche a la mañana cambie todo, sino que hay un diálogo permanente”.

Una mañanera para responderle a Trump y a su amenaza de nuevos aranceles y a su acusación de que México no hace lo suficiente respecto del fentanilo.

Noroña recibe a García Harfuch en el Senado

En este contexto de roces y encontronazos de Donald Trump contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, el presidente saliente del Senado, el neomorenista Gerardo Fernández Noroña, se ufanó de haber recibido en esta cámara al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, no para dialogar o recibir información sobre las cuestiones del combate al crimen y narco en México, ni para referirse a los reclamos del mandatario estadounidense a la mandataria mexicana, sino sólo para charlar como amigos.

“¿Por qué no les avisamos que vino mi compañero y amigo Omar García Harfuch?… es que luego, si les aviso (a los reporteros y sus medios) y no se da, empiezan “lero-lero, ni vino, que no sé qué”, entonces ya mejor ni aviso.

“Tuvimos un desayuno. Hace rato que no platicábamos… yo no lo conocía y construimos una relación personal, no sólo política, a raíz del proceso interno que vivió la Ciudad de México.

“Manuel Velasco es muy cercano también, la llevo muy bien, nos reunió y construimos una buena relación, y tenía tiempo que no platicábamos, la verdad es que es una reunión de compañeros, donde compartimos preocupaciones y valoraciones sobre cómo van las cosas, que van muy bien, por cierto”.

Noroña no dio más datos sobre el encuentro “de cuates”.

