El triunvirato de Tabasco

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Ahogado el niño, tapan el pozo, dice el antiguo proverbio aplicado a la situación de violencia en Tabasco.

La historia de Hernán Bermúdez Requena es ampliamente conocida y comentada en esa entidad del sureste mexicano, desde los tiempos en que Manuel Gurría Ordóñez lo invitó a su equipo de trabajo.

Fue ahí donde se estableció la relación con el entonces joven subsecretario de Gobierno, Adán Augusto López Hernández, considerado una promesa del priismo y se ensanchó con Jaime Lastra Bastar, otro personaje clave en el tema de violencia e inseguridad.

Los tres, López Hernández, Lastras Bastar y Bermúdez Requena forjaron una sólida amistad, ratificada dentro de la carrera política de Adán Augusto.

Todo transcurrió perfectamente, aunque Roberto Madrazo y Manuel Andrade rechazaron la sugerencia de designar a Bermúdez Requena como jefe policiaco, sí fue ubicado como encargado del reclusorio.

Desde siempre existieron sospechas de la eventual relación de Hernán Bermúdez con la delincuencia organizada, por lo que causó sorpresa su designación como titular de Seguridad Pública en la administración de Adán Augusto y el nombramiento de Jaime Lastra como secretario de Gobierno.

Antes de los señalamientos de Javier May, Guacamaya Leaks, detonó unos documentos en los que vinculaba directamente a Hernán Bermúdez dentro del narcotráfico.

Bermúdez Requena es de origen yucateco y con su hermano Humberto se trasladaron a Tabasco, donde uno se insertó en cargos ligados con la seguridad, mientras que Humberto se convirtió en un próspero contratista de gobierno, favorecido por las distintas administraciones que se han sucedido desde Manuel Gurría Ordóñez.

Lo mismo ha sucedido con Jaime Lastra Bastar, actual diputado federal que ha sido procurador de justicia, diputado local, jefe policíaco, secretario de Gobierno y diputado federal.

Desde aquellos ayeres de los noventa se forjó la sólida amistad entre los tres personajes en cuestión, la que perdura hasta la fecha.

Mientras Adán Augusto guarda silencio sobre el tema, el actual gobernador Javier May Rodríguez multiplica sus declaraciones sobre la forma en que encontró al estado de Tabasco.

Adversario de López Hernández dentro de la militancia de Morena, May Rodríguez no esperó para soltar sus indirectas en contra de los gobiernos anteriores, aludiendo a sus antecesores directos Carlos M. Merino y Adán Augusto López y enfocando sus baterías hacia el ex jefe policiaco Bermúdez Requena.

Tan pronto y acusó al jefe policiaco de ser el jefe del grupo conocido como “La Barredora” y ésta se hizo presente en ocasiones diversas, provocando muertes en distintas zonas del estado, especialmente en Villahermosa.

Sin embargo, nadie sabe porqué se dejó correr tanto tiempo para emitir una orden de detención en contra de Hernán Bermúdez, pues pasaron más de tres meses y casi ocho meses para hacerla pública, cuando el personaje ya había volado al extranjero.

Y mientras se declara prófugo a Hernán Bermúdez, en Tabasco no se logra controlar la violencia e inseguridad y Javier May, el nuevo mandatario muestra su alto grado de incapacidad para gobernar.

Jaime Lastra y Adán Augusto siguen guardando silencio sobre el eventual conocimiento que tenían del comportamiento y desempeño de Bermúdez Requena.

Por un descuido metimos en la misma canasta de Morena a la gobernadora de Aguascalientes que sí es una gobernadora “bikina”, pero militante del PAN, una disculpa… Tiene razón “Pepín” López Obrador, en Tabasco ya está saliendo toda la “pudrición” solamente falta que lo haga en el resto del país.

