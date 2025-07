Alexa Castro estrena su sencillo «Segunda Parte»

Para retomar su propuesta musical

El tema viene acompañado de un videoclip grabado entre Cuernavaca y Teques

Por Arturo Arellano

Con una mezcla de pop melódico y sutiles toques electrónicos, la cantante Alexa Castro ha lanzado su nuevo sencillo “Segunda Parte”, una canción que rinde homenaje a los amores que, pese al tiempo y la distancia, nunca se olvidan. Compuesta en colaboración con Emilia Vega y Itsmontebello, el tema ya está disponible en todas las plataformas digitales, acompañado de un videoclip grabado entre Cuernavaca y Teques.

“Segunda Parte es una canción del género pop con un poco de techno, muy bailable, cantable y perfecta para dedicar a esa persona que, como dice la letra, representa una segunda parte”, compartió Alexa Castro en entrevista para DIARIO IMAGEN. “Son esos momentos en los que terminas una relación por la razón que sea y, después de que pasa el tiempo, te das cuenta de que no fue el final. Puede haber una segunda parte porque sigues amando a esa persona y vale la pena intentarlo.”

La cantante reconoció que su mayor inspiración proviene de experiencias personales, como ocurre con muchos compositores. “De ahí nacen grandes letras y canciones. Se vuelve algo muy íntimo, pero al final del día es una canción que todos pueden escuchar e identificarse. Ya no es solo tu historia, sino también la de toda la gente que la escucha y la incluye en sus playlists. Para mí eso es muy bonito: escribir canciones que lleguen al corazón de las personas. Cuando cantas un tema que te hace sentir, es bellísimo.”

El videoclip se grabó parcialmente en Cuernavaca y Teques, en un club de esquí acuático, utilizando los colores y rincones del lugar para narrar visualmente la historia. “Justamente la historia está en los hombros de un actor y de mí. Nuestros personajes se cruzan, se vuelven a encontrar, pero pasan de largo. Al final, se miran y ocurre todo ese flashback de una historia juntos. Antes de que termine el video se muestra un conflicto que tuvimos y las posibilidades de lo que hubiera pasado si hubiéramos reaccionado diferente… si no lo hubiéramos mandado todo a volar.”

En cuanto a lo que sigue en su carrera, Castro reveló que durante lo que resta de 2025 trabajará únicamente en sencillos, aunque ya está preparando su primer EP para 2026. “Musicalmente ya tengo muy marcada la línea de lo que seguiré haciendo. Mi sonido es el pop, aunque no me cierro a otras cosas, pero siempre manteniendo ese toque. Es una segunda parte también en mi carrera, con nuevas canciones y conciertos. Lo que hablábamos con mi equipo es que aún tengo un repertorio limitado, por eso no hemos hecho una presentación formal, pero pronto podremos hacerlo para que la gente entienda hacia dónde va mi proyecto. Me gusta mucho el hecho de bailar y cantar; puede ser algo muy desgarrador con una canción de desamor, pero de repente te levantas a bailar y cantar.”

“Segunda Parte” está disponible en todas las plataformas digitales y el videoclip oficial ya puede verse en YouTube. La canción es perfecta para esos momentos donde el amor insiste en escribir su segunda página.