Activa IMSS más de 2,500 actividades culturales para este verano: arte, cine, teatro y talleres para toda la familia

Destaca el programa “Del Sol al Corazón

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció una robusta agenda de actividades culturales y recreativas para el próximo periodo vacacional de verano, a través de 2 mil 500 actividades gratuitas o de bajo costo en todo el país y con una proyección de más de 600 mil asistencias, donde se busca ofrecer opciones de esparcimiento accesibles y de calidad, a fin de fortalecer la cohesión familiar, promover el bienestar integral y garantizar el acceso equitativo a la cultura.

A través de una programación que abarca desde talleres artísticos hasta funciones de cine y teatro, el IMSS impulsa el acceso equitativo a la cultura como un derecho fundamental, al contribuir a la formación de comunidades más saludables, participativas y resilientes, con la visión institucional de que la salud va más allá de la atención médica al integrar el arte, la creatividad y la recreación como pilares esenciales del desarrollo humano y la prevención social.

La titular de la Coordinación Técnica de Desarrollo Cultural del IMSS, Gabriela Davayane Amaro Ortega, informó que durante los meses de julio y agosto, el Instituto desplegará una oferta cultural sin precedentes en 119 Centros de Seguridad Social (CSS), con actividades diseñadas para públicos de todas las edades, pero con especial atención a niñas, niños y adolescentes.

Destacó que uno de los programas más emblemáticos es “Del Sol al Corazón. Juega, crea y diviértete con las artes”, que se implementará en 53 CSS de 19 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD). Éste incluirá 71 activaciones como talleres de artes plásticas, dibujo con técnicas de gis pastel y mojado, presentaciones musicales y montajes escénicos, con una asistencia cercana de 4 mil personas.

Amaro Ortega indicó que a esta oferta se sumaron más de mil actividades culturales adicionales, entre ellas ciclos de cine, exposiciones, fomento a la lectura y activaciones de educación patrimonial, con una proyección de más de 75 mil asistencias, actividades que se diseñaron para promover el acceso libre y plural a la cultura como parte del bienestar integral de las familias mexicanas.

Refirió que, en el ámbito de la educación artística, el Seguro Social impartirá 611 cursos y talleres distribuidos en 34 Representaciones del IMSS, al abarcar una amplia gama de disciplinas como teatro, música vocal e instrumental, danza clásica y folclórica, ritmos afrolatinos, dibujo, pintura, fotografía y artesanías. Estas actividades estarán dirigidas a personas de todas las edades y se estima que reunirán a más de 500 mil participantes.

La Coordinadora Técnica de Desarrollo Cultural del IMSS agregó que también se ofrecerán 900 talleres de iniciación artística y de creación literaria, este último titulado “Palabras que dan alegría”, orientados a estimular la imaginación en todas las edades.

Subrayó que el cine y el teatro también ocupan un lugar central en esta temporada cultural, ya que el Cine Linterna Mágica del IMSS programará 611 funciones cinematográficas del 16 de julio al 31 de agosto, mientras que los recintos teatrales del IMSS ofrecerán 69 funciones de teatro comercial, con una cartelera que incluyó musicales, comedias, cuentos infantiles y conciertos.

Asimismo, dijo, en julio se proyectaron cortometrajes sobre mujeres indígenas, y en agosto, cortometrajes para público infantil, todas de acceso gratuito.

Davayane Amaro señaló que la oferta cultural se extenderá a espacios emblemáticos como el Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, donde se presentan dos exposiciones artísticas sobre migración y salud mental, abiertas hasta el 15 de agosto.

Mencionó que en el Centro Médico de Occidente, en Guadalajara, se instaló una exposición fotográfica en las rejas del recinto. Además, se programaron dos visitas guiadas al patrimonio mural del IMSS, con recorridos especiales el último miércoles de julio y agosto.

La Coordinadora Técnica de Desarrollo Cultural añadió que de igual manera, en los Centros Vacacionales del IMSS cuentan con espacios museísticos en sus entornos, tanto por su ubicación, en monumentos históricos, como la instalación propia de museos que están dentro de sus instalaciones.

“Por lo tanto, pueden visitar también los museos de sitio en el Centro Vacacional La Trinidad, en una ex fábrica textil, o en Metepec, que también tiene su museo de sitio con una hermosa ex fábrica textil en Puebla; o bien, el ex convento de Santo Domingo de Guzmán, un edificio icónico del siglo XVI, en el entorno del Centro Vacacional IMSS de Oaxtepec, son muy buenas opciones para visitar en vacaciones”, dijo.

Finalmente, invitó a la población a consultar la cartelera cultural en sus Centros de Seguridad Social y a sumarse a la diversidad de actividades que están disponibles no sólo en el periodo vacacional, sino que durante todo el año se realizan diversas actividades que celebran el arte, la creatividad y la comunidad.

“El IMSS también es cultura, por ello invitamos a las familias a acercarse a los espacios sociales y recreativos que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social para ustedes. La mayoría de sus actividades son gratuitas o de muy bajo costo. Por lo que son excelentes opciones recreativas y de formación artística”, concluyó.