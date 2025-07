“Somos Nosotros”: una comedia explosiva sobre el amor y los límites

Llega al Teatro Xola Julio Prieto

La obra plantea una reflexión sobre las relaciones modernas

Por Arturo Arellano

El próximo 19 de julio, el escenario del Teatro Xola Julio Prieto se sacudirá con el estreno de “Somos Nosotros”, una comedia teatral que promete hacer reír, incomodar y, sobre todo, invitar a la reflexión.

Protagonizada por Mariazel, Cecilia Ponce, Adrián Rubio, Jhans Rico, Georgina Levin y Yurem, esta producción de Late Producciones está dirigida por Ariel del Mastro con reposición escénica a cargo de Juan José Tagle. Las funciones se presentarán los sábados a las 18:00 y 20:30 horas, y estarán cargadas de humor, vértigo y provocación.

La obra parte de una premisa tan cotidiana como inquietante: la llegada de un tercero a una relación aparentemente feliz. A partir de ese punto, se desarrolla una experiencia teatral intensa, divertida y profundamente humana que explora temas como la monogamia, el poliamor, la confianza y la complicidad, sin imponer verdades absolutas ni juicios, permitiendo que cada espectador saque sus propias conclusiones.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, Georgina Levin compartió su entusiasmo por formar parte de esta puesta en escena: “Es una obra divertidísima donde comparto escenario con grandes actores. Se trata de una relación de pareja donde llega un tercero. Hablamos de vínculos amorosos desde una perspectiva más abierta: poliamor, confianza, complicidad… Te hace reflexionar sobre temas que antes ni siquiera se consideraban opción, y ahora sí. Incluso puede hacerte pensar que las relaciones pueden durar más si se transforman.”

Levin resaltó que la obra no lanza juicios ni muestra absolutismos. “Hay dos parejas que piensan distinto, pero no se imponen. Se trata de abrir posibilidades, ver cuál te interesa explorar o no. También habla de lo hermoso que puede ser la monogamia si la logras, y del deseo, de lo que surge una sola vez, de probar… pero al final, el amor es el que debe ganar.”

Sobre su personaje, comentó: “Soy de Mazatlán, tengo una familia y me han tocado muchas cosas. Yo sigo apostando por la monogamia en mi relación, y mi personaje piensa parecido. Me identifico con él, aunque también entiendo que se pueden hacer las cosas distinto y funcionar. Hay que estar abiertos a diferentes propuestas, si no te quedas atrás. Llevo 15 años con mi marido, así que lo entiendo bien.”

Destacó que se trata de un texto adaptado y humor con identidad mexicana “Se tropicalizó el texto, está muy mexicana la cosa. La gente la va a pasar increíble. Sin querer, te vas a preguntar muchas cosas. Es un buen momento para ir con tu pareja, luego cenar y cuestionarse, proponerse cosas, divertirse.”

Esta obra marca su regreso al teatro de cámara “Hace seis años que no hacía una obra sin cantar. Estuve en ‘Mentiras’, ‘Mentiras: el concierto’, ‘Superhéroe’… y ahora esta obra de cámara. Estoy feliz porque amo hacer teatro sin música. Me divierte mucho, aunque es un reto porque es mucho texto y se dice muy rápido, en poco tiempo. Pero lo estoy disfrutando al máximo.”

Finalmente, sobre su compañero en escena, comentó: “Mi pareja en la obra es Yurem y es divertidísimo, amoroso… estoy feliz trabajando con él. Hemos logrado una química muy buena.”

“Somos Nosotros” se presentará los sábados a las 18:00 y 20:30 horas, y las funciones estarán cargadas de humor, vértigo y provocación.

En “Somos Nosotros” un tercero irrumpe en la vida de una pareja feliz y el mundo que habían construido se sacude. Comedia que llega para cuestionarnos nuestras relaciones. Horarios: Sábado 18:00 y 20:30 horas. Duración aproximada: 130 minutos Clasificación: A partir de 18 años. Boletos: $400 y $300. De venta en Ticketmaster y taquilla.