Y Claudia Sheinbaum Pardo exoneró ayer a Adán Augusto

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

La presidenta Claudia Sheinbaum deslindó ayer a Adán Augusto López -líder de la mayoría de Morena en el Senado, ex secretario de Gobernación con AMLO, ex gobernador de Tabasco y ex precandidato presidencial de Morena- de alguna investigación judicial, luego de que su ex secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, tiene en su contra una orden de aprehensión por ser jefe del cártel de “La Barredora”, brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación en ese estado.

“No, no se está investigando a (Adán Augusto); de parte del gobierno (federal) no se ha pedido ninguna investigación”, subrayó la mandataria.

La prematura exoneración presidencial del senador López Hernández no incluye el aval del gobernador morenista Javier May Rodríguez, quien al llegar a la gubernatura de Tabasco el 1 de octubre de 2024 acusó al ex gobernador Adán Augusto López de haberle dejado a Hernán Bermúdez Requena a sabiendas de que su ex secretario de Seguridad era quien dirigía al cártel local del CJNG.

La exoneración presidencial del coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado tampoco cuenta con el visto bueno del comandante de la 30 Zona Militar, general Miguel Ángel López Martínez, quien reveló que existe una orden de aprehensión contra Bermúdez Requena desde febrero de este año.

Menos, tiene el aval de la Fiscalía General de la Nación que promovió la orden de aprehensión del ex secretario de Seguridad de Tabasco y por quien se sabe que Bermúdez Requena está en Brasil.

Menos aún contará con el visto bueno del secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha exigido desde Washington la captura y enjuiciamiento de funcionarios mexicanos implicados en el narco en México.

Ante este desacuerdo, las afirmaciones de la presidenta Sheinbaum suenan huecas:

“… nosotros no protegemos a nadie. De parte nuestra no hay ninguna acusación (contra Adán Augusto López); si la fiscalía tuviera algo, que investigue”, subrayó.

Militares señalan a ex funcionarios por vínculos con el crimen organizado.

Las indagatorias sobre Hernán Bermúdez Requena indican que por encima de él sólo estaba el gobernador Adán Augusto.

Indican que el ex titular de seguridad y jefe de “La Barredora” trabajó desde 1992 en los gobiernos de los priistas Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo y Manuel Andrade, pero fue en el gobierno del ex priista Adán Augusto López, en el que asumió el control de la seguridad del estado.

Y fue entonces que inició como jefe de “La Barredora” al lado del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Todos los involucrados en esa indagatoria -FGR, gobernador, Defensa, Marina- afirman que era imposible que Adán Augusto López, como gobernador y luego como secretario de Gobernación en la CDMX, no supiera que su colaborador Bermúdez Requena era el jefe del cártel local.

Contra Adán Augusto no, pero contra Lichtman sí

Contra quien sí abrió la presidenta Sheinbaum ya una demanda por injurias y daño a su reputación fue contra el abogado Jeffrey Lichtman, defensor de Ovidio Guzmán.

Lo hizo en Estados Unidos a través de la consejería jurídica de la Presidencia.

El abogado Jeffrey Lichtman se dijo preparado para responder esa denuncia y en redes indicó que igual prepara la defensa de Iván Archivaldo y Alfredo, los dos chapitos mayores.

Y arremetió de nuevo contra la mandataria y su gobierno al reiterar que están de la mano de los cárteles de la droga.

Corre nuevo texto de un militar

En esta ocasión el texto se le atribuye al general retirado Sergio Aponte Polito -quien afirma haber servido durante 49 años al Ejército- que retomamos porque ya ha sido comentado por el experimentado periodista en asuntos militares Juan Ibarrola y por Diego Fernández de Cevallos.

Este amplio texto que circula masivamente en medios castrenses y políticos llama a jubilados del Ejército y la Marina, y obviamente a los activos, a estar atentos ante el llamado de un sector de Morena para desaparecer al Colegio Militar y a las secretarías de Defensa y Marina.

Habría que recordar aquí que esta intención fue señalada por el propio Andrés Manuel López Obrador al inicio de su gestión en 2028 al señalar que si por él fuese, desaparecería a ambas dependencias.

Corresponde ahora al gobierno de la presidenta Sheinbaum y a los titulares de Defensa y Marina aclarar si el llamado del general Aponte Polito tiene base.

En su texto, dice:

“Anteriormente, ya las instituciones militares habían sido agraviadas al culpar al Ejército Mexicano -sin pruebas- de haber masacrado a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, y a la Armada de México la culparon de haber masacrado en el estado de Nayarit a jóvenes menores de edad, pero el resultado fue que esos jóvenes no eran menores de edad, sino narcotraficantes y todos mayores de edad; notándose con esa actitud un resentimiento hacia nuestras Instituciones Militares y un deseo de desprestigiarlas ante el pueblo de México, posiblemente con un fin ya definido

“Las actitudes anteriores nos deben motivar a militares y marinos retirados a estrechar nuestra unión y a estar en constante comunicación en todo el territorio nacional, a fin de contrarrestar con oportunidad y de manera pacífica las acciones de quienes desean desaparecer a las Fuerzas Armadas de México, las cuales son instituciones permanentes, leales, íntegras, abnegadas, sacrificadas y útiles al pueblo de México; si no nos unimos y nos apoyamos mutuamente, mañana estaremos arrepentidos y lamentándonos de lo que no pudimos defender como soldados y marinos mexicanos.

“Si no queremos que suceda esto en nuestro país, entonces tengamos la dignidad y decisión para defender a nuestras fuerzas armadas, otro indicio para desaparecerlas será cuando disminuyan más los efectivos del Ejército y de la Armada de México para debilitarlas y pasar esos efectivos a la denominada Guardia Nacional, ya que esta organización será disminuida por las bajas y deserciones de quienes no fueron voluntarios para formar la Guardia Nacional, así como por la falta de solicitudes para ingresar a esa organización.

“¡Oh!, Mis leales y serviciales Fuerzas Armadas, pensar que van por el camino de su autodestrucción”, subraya.

