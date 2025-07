Mariana Lodoza te cautivará en la telenovela «Regalo De Amor»

Nueva telenovela producida por Silvia Cano

De lunes a viernes a las 18:30 horas por el canal Las Estrellas

Por Isabel Violeta

«Regalo de Amor» es la nueva telenovela producida por Silvia Cano, que se transmite de lunes a viernes a las 18:30 horas por el canal Las Estrellas. La joven actriz Mariana Lodoza interpreta a Maribel.

Esta telenovela narra la historia de Isabella y Eugenio, cuyos caminos se entrelazan tras un evento trágico. Isabella, quien sueña con ser madre, se enfrenta a la muerte de su esposo y a la inesperada revelación de que tiene una hija. Eugenio, recién divorciado y reacio al amor, conoce a Isabella, y ambos se ven envueltos en una historia donde el perdón, la maternidad y la lucha por el amor son temas centrales.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, pudimos platicar con Mariana Lodoza, quien nos contó sobre su personaje “Maribel es una mamá, policía luchona, soltera, que está enamorada de Samuel, pero tiene que pelearse con Tomaza por su amor”.

Sobre la creación de su personaje, describió “Lo primero que hice fue volver a subirme a una bici, porque Maribel la utiliza como medio de transporte, y yo no me subía desde hace mucho por un accidente. Fue un mes de preparación. Luego construí el personaje; me fui a la delegación donde vivo a observar a las policías, qué hacían, cómo hablaban, y eso lo incorporé. También otra parte importante es que ella es mamá, y fue bonito sentir ese amor en el cuerpo, porque yo no soy madre”.

Mariana Lodoza cuenta que este personaje la ayudó a salir de lo cómodo “Lo más difícil fue que me salí de mi zona de confort. Sinceramente, es un personaje que no me hubieran dado a mí, pero crecí en todos los sentidos. Lo bonito fue conocer a las personas que conocí y contar esta historia con la que muchas mamás podrían identificarse”.

Al ser un personaje muy diferente a ella, relató que tuvo que ir conociéndolo poco a poco, hasta darse cuenta “Al principio no sabía de dónde agarrarme; luego vi que Maribel tiene una herida de abandono, y empecé a defenderla. Entendí que yo también he sido valiente y que también voy detrás de lo que quiero”.

Esta joven actriz es conocida por darle voz al personaje de Boo en Monsters Inc., además de otros roles en doblaje, por lo que confesó “Es muy diferente el doblaje y la actuación. En el doblaje, en mi opinión, solo le das voz a un personaje que alguien más ya construyó, y hay que apegarse a lo visual. En cambio, aquí puedes ser más libre, creativo y crear tu personaje desde cero. La verdad, sí me inclino por el cine y el teatro; me gusta lo completo”.

Por el momento se encuentra enfocada en este proyecto y afirma: “Quiero que conozcan a Maribel. Es mi primera villana. Yo seguiré dando lata y entrando a sus hogares por el cine, el teatro y lo que venga”.

Por último, comentó “No se pierdan Regalo de Amor, les va a encantar, pues es un apapacho al corazón”.