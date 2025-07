“El Plan” llega al Centro Cultural El Hormiguero

A cargo de La casa productora Respire Mijo

Un plan, tres amigos y una espera que lo cambia todo

Por Arturo Arellano

La casa productora Respire Mijo presenta El Plan, una puesta en escena que combina humor negro, crítica social y un retrato conmovedor de la amistad masculina en tiempos de crisis. Bajo la dirección del director de cine, teatro y televisión Mauricio Corredor, la obra se presentará todos los jueves y viernes del 1 al 28 de agosto en el Centro Cultural El Hormiguero, ubicado en G. Mancera 1539, Colonia del Valle, Ciudad de México.

Paco, Ramón y Andrade son tres amigos desempleados que, golpeados por una realidad que parece no ofrecerles salida, se encuentran en el departamento de uno de ellos para poner en marcha un misterioso plan. Uno de ellos llega tarde, el coche no arranca y la espera se vuelve un espejo donde se reflejan los miedos, las frustraciones, pero también la ternura de una amistad que sobrevive al caos. En ese limbo antes de la acción, las máscaras comienzan a caer.

“Se van a encontrar con una comedia negra, ácida, bastante divertida, lo cual no quiere decir que no vayan a recibir unos buenos guamazos de parte de la historia”, comenta Mario Loría en entrevista para Diario Imagen. “De entrada, creo que la situación y el carácter de los personajes ya suponen una respuesta más o menos patética a su realidad. Eso es lo que desencadena el humor: la forma en que cada uno se comporta ante sus adversidades, las relaciones, y el departamento de Paco, que es su zona segura, da pie al escaparate de sus dolencias y dificultades”.

La obra no busca el chiste fácil. Las circunstancias y las reacciones de estos personajes colocan un espejo directo frente al día a día, en una narrativa que resulta muy cercana al público “Más allá del tema del empleo, lo que pasa es que todo se magnifica porque están en una crisis propia de la época de los 40 años. Además, cada uno de los tres tiene un problema personal específico que sí afecta. El desempleo viene a ser el marco en el que se desarrollan las cosas”, añade Loría.

“Justamente encontramos identificación en nuestro propio personaje, pero también en los de los demás. Tenemos puntos en común y puntos en los que hemos tenido catarsis, y de alguna manera conocer estos terrenos nos da claridad a la hora de construir los personajes”, reflexiona Luis Ernesto Verdín, también parte del elenco.

“Recuerdo haber leído una frase que dice ‘cuando yo sea grande, quiero haber sido un niño feliz’ y esta obra tiene que ver con eso. Porque, el progreso y el éxito han cambiado de perspectiva. Estos hombres heredaron expectativas que dictan cómo debía ser el éxito que debieron haber construido a los 40 años, y ninguno de los personajes está en ese lugar”, agrega.

Los hombres han sido educados para no vulnerarse ni expresar de forma directa lo que están viviendo. En ese sentido, la obra también propone una reflexión sobre la masculinidad contemporánea “A los hombres nos ha tocado resignificar la masculinidad, entender que somos frágiles, vulnerables, y que deberíamos tener círculos de confianza donde no importe que llegues y digas lo que sientes. Habrá alguien que te apapache, que te entienda, que te ayude y te sostenga. La masculinidad no es esto de ser duro y fuerte a toda costa. La masculinidad también tiene fragilidad. Hay que entender que esos roles sociales de lo que debe ser un hombre no son así”, señala Verdín.

Aunque la obra no pretende asumir un papel activista, sí ofrece un retrato íntimo de lo que un hombre puede estar atravesando desde su masculinidad cuando llega a un punto de quiebre y la sociedad no se detiene a mirar “No se trata de mostrar desde la máscara, sino lo que está detrás de lo que se supone debe ser un hombre”, concluyen los actores.

El Plan, se presentará todos los jueves y viernes del 1 al 28 de agosto en el Centro Cultural El Hormiguero, ubicado en G. Mancera 1539, Colonia del Valle, Ciudad de México.