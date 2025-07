Trump y sus bravatas contra México

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió: ¡Claro que no tenemos miedo!

Así, tajante, se manifestó ante los señalamientos del mandatario estadunidense Donald Trump, quien afirmó que las autoridades mexicanas están “petrificadas” ante el poder de los cárteles del narcotráfico.

“Pues no, claro que no tenemos miedo. La valentía tiene que ver con defender tus principios, con estrategia de seguridad, con apoyo a la ciudadanía y con enfrentar las adversidades, siempre”, afirmó.

Las declaraciones de Donald Trump vienen acompañadas de nuevas leyes contra sustancias como el fentanilo y aranceles a diestra y siniestra para socios comerciales y competidores de todo el mundo, no cabe duda que presionado por la desfavorable opinión pública de su país, el mandatario da palos de ciego toda vez que según encuestas le han significado mínimos porcentajes de aceptación entre los estadounidenses.

Donald Trump, al promulgar una ley que codifica el fentanilo como sustancia controlada, acusó a México de no actuar con firmeza frente al crimen organizado.

Pero, solo alrededor de una cuarta parte de los adultos en Estados Unidos dicen que las políticas del presidente Donald Trump los han beneficiado desde que asumió el cargo, según una nueva encuesta que encuentra calificaciones poco impresionantes en temas clave, incluyendo la economía, la inmigración, el gasto gubernamental y la atención médica.

De hecho, el presidente republicano no logra obtener la aprobación mayoritaria en ninguno de los temas incluidos en la encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC. Incluso ha disminuido ligeramente desde principios de este año en inmigración, que ha sido consistentemente una fortaleza para él en su segundo mandato.

Y aunque la mayoría de los estadounidenses ven a Trump como al menos «algo» capaz de lograr cosas tras la aprobación de su extenso proyecto de ley presupuestario, menos creen que entiende los problemas que enfrentan personas como ellos.

La mayoría no ve un impacto positivo de las políticas de Trump, quien como distractor utiliza a México como su piñata, sin embargo, las afectaciones económicas en su territorio que deriven tanto de la imposición de aranceles como de las nuevas regulaciones serán un formidable dique que tendrá que enfrentar tarde o temprano ante el pueblo estadounidense.

Son tiempos de venta de espejitos en los Estados Unidos frente a una recesión económica imparable, pero pasemos a temas relevantes en Quintana Roo estimado lector.

Le comento que gobernadora Mara Lezama Espinosa en alianza con la cadena Cinépolis lanzó la campaña de concientización “L@s niñ@s no se rompen”, con el objetivo de visibilizar. Y fortalecer la prevención de delitos en la infancia, crear una mayor sensibilización de la sociedad y promover espacios seguros para la niñez.

La titular del Ejecutivo estatal acompañada por la presidenta del Sistema DIF-Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, de alumnas y alumnos de Pilares-DIF de Villas Otoch Paraíso, quienes asistieron al Cinépolis de la plaza comercial Las Américas gracias al apoyo de ADO, dijo que a partir de esta semana la campaña “L@s niñ@s no se rompen”, estará proyectando el vídeo en 127 salas de todo el estado.

Mara Lezama dijo que esta campaña de concientización en alianza con la cadena Cinépolis llegará a más de medio millón de personas con 508 proyecciones al día y estará durante seis semanas consecutivas en todas las salas.

El vídeo con duración de 31 segundos contiene frases como: “Si tú no le hablas, hablará con los delincuentes”, “Si tú no lo escuchas, escuchará a las adicciones”, “Si tú no le crees, creerá en el violentador”, “Si tú no lo abrazas, abrazará a la delincuencia”.

“Por eso estamos muy agradecidos con la empresa Cinépolis, que de manera socialmente responsable nos va a ayudar a compartir este mensaje. Es un esfuerzo conjunto por sensibilizar a la sociedad y promover entornos seguros para la niñez”, recalcó.

La Gobernadora dijo que en esta nueva forma de gobernar humanista y con corazón feminista, se tiene como prioridad fomentar hogares y comunidades donde las niñas, niños y adolescentes puedan crecer protegidos y sin miedo, amor y cuidado porque de eso se trata el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, crear entornos libres de violencia para que todas y todos vivan en paz.

Mara Lezama recordó que el pasado 17 de febrero de este año fue lanzada la campaña “L@s niñ@s no se rompen”, ante la necesidad de concientizar a las familias sobre el cuidado de la niñez, así como sus entornos estén libres de violencia para que crezcan sin temor.

La gobernadora de Quintana Roo hizo un llamado a la población a abrazar y escuchar a sus hijos para que se sientan seguros y con mayor confianza y así evitar que caigan en las garras de la delincuencia o en actitudes autodestructivas.

“Estas acciones representan un paso más hacia la transformación de Quintana Roo, un estado que pone al centro a su niñez, construyendo desde el amor, el respeto y la corresponsabilidad social” aseguró.

En el estado de Quintana Roo, la cadena Cinépolis cuenta con 11 complejos cinematográficos distribuidos en las ciudades como Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Chetumal, que en conjunto suman 114 salas de proyección.

Se estima que diariamente se realizan entre 570 y 684 funciones, lo que representa una gran oportunidad de alcance para contenidos de interés público.

Durante los meses de julio y agosto, temporada alta por el turismo y el receso escolar, se calcula que más de 500 mil personas asisten a las salas de Cinépolis en el estado, lo que garantiza una amplia audiencia para la proyección del cortometraje programado en esta campaña.

En tanto, en Cancún, la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, resaltó la participación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) a las jornadas de Atención Ciudadana: “Tenemos muy buenas noticias para nuestras jornadas de Cancún Nos Une, un servicio más, una institución más que está con nosotros”.

En el marco de la vigésima tercera jornada del programa en el Domo Deportivo de la Supermanzana 94, la Alcaldesa informó que ahora los cancunenses podrán contar cada jueves con los servicios y asesorías de Prodecon, quienes ayudan de forma gratuita a cualquier pagador de impuestos que se sienta afectado por algún acto de autoridades fiscales, como la negativa de devolución de impuestos; algún cobro o adeudo fiscal; multa; embargo o requerimiento en materia de ISR e IVA. De igual forma, si necesitan el respaldo inmediato de dicho organismo público, pueden acudir a las oficinas de Prodecon Quintana Roo que se encuentran en la Plaza Hollywood.

Desde su arribo al programa, la Primera Autoridad Municipal saludó a los ciudadanos que se dieron cita para acceder a cualquiera de los más de 100 trámites y servicios ofrecidos por diversas dependencias, con el propósito de actualizar su documentación oficial o atender asuntos específicos en pro del bienestar de la comunidad.

Como ejemplo de los resultados de esta edición, la Presidenta Municipal entregó 9 de las más de 50 actas de nacimiento que fueron tramitadas durante la jornada en el módulo de Registro Civil, así como sillas de ruedas, a lo que la ciudadanía agradeció la atención ágil y eficiente.

Para quienes tenemos mascotas, esta información es importante.

El mercado de alimentos para mascotas en México alcanzó un valor de 3.5 millones de dólares en 2025, con una proyección de crecimiento constante. Este aumento refleja una mayor conciencia entre los tutores de mascotas sobre la importancia de una alimentación adecuada. Productos como PEDIGREE Pancita Saludable responden a esta tendencia, ofreciendo una opción confiable, accesible y de alta calidad.

Ahora puedes encontrar PEDIGREE Pancita Saludable en todas las tiendas OXXO, en presentaciones de sobres con sabores de pavo, pollo y hasta salmón. Esta opción de salmón y arroz integral destaca por su proteína única, esencial para el desarrollo muscular y la energía de tu mascota. PEDIGREE se enorgullece de ser pionero en la categoría de sobres para mascotas, ofreciendo productos que combinan calidad, sabor y nutrición. Haciendo de los famosos Sobres una opción ideal para incluir todos los días en la alimentación de nuestras mascotas.

El cuidado digestivo de los perros es esencial para su bienestar general. Optar por alimentos que promuevan una digestión saludable, como PEDIGREE Pancita Saludable, puede hacer una gran diferencia en la vida de tu mascota. Visita tu tienda OXXO más cercana y dale a tu perro la alimentación que se merece.

Con más de 20 mil tiendas en todo México, OXXO ya cuenta con PEDIGREE Pancita Saludable en sus anaqueles. Esta cobertura nacional garantiza que millones de perros tengan acceso a una mejor nutrición digestiva. Así, cada vez más tutores pueden ofrecer a sus perros una alimentación pensada para su bienestar desde adentro; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

