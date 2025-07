Destaca CSP inversión de Grupo Bimbo por más de 2 mil mdd, en 3 años

Se fortalece Plan México

Se van a generar más de 2 mil empleos directos y 10 mil 800 indirectos, señala la mandataria

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, anunció, como parte del Plan México, una inversión de más de 2 mil millones de dólares (mdd) para el periodo de 2025-2028 destinada a siete estados: Baja California, Yucatán, CDMX, Nuevo León, Querétaro, Puebla y Estado de México, con lo que se generarán más de 2 mil empleos directos y 10 mil 800 indirectos.

La presidenta Claudia Sheinbaum,aseguró que la inversión de Grupo Bimbo, así como las anunciadas como parte del Portafolio para la Prosperidad Compartida del Plan México, que a la fecha tiene una cartera de mil 666 proyectos con un monto superior a los 270 mil mdd, son muestra de que hay confianza en el país y en la relación con el gobierno lo que da certidumbre a otras inversiones.

“Lo importante de esta inversión de Bimbo y de muchas otras inversiones que hemos presentado es la confianza que hay en nuestro país de empresarios nacionales y empresarios extranjeros. Y que, contrario a lo que se piensa, de que ‘no hay inversión’, hay un portafolio de inversión muy importante que se le está dando seguimiento puntualmente. Y particularmente empresas mexicanas tan importantes como Bimbo tienen un programa de inversión muy claro y está sumado al Plan México, a Hecho en México, y eso habla de confianza y de una buena relación con el Gobierno de México, y es algo muy importante y además da certidumbre a otras inversiones”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Por su parte, la titular de la Unidad de Desarrollo Productivo y jefa de la Oficina de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo Juárez, detalló que son nueve los municipios que se beneficiarán de esta inversión de Grupo Bimbo: Mexicali y Tijuana en Baja California, Mérida en Yucatán, Azcapotzalco, en la Ciudad de México, Salinas Victoria en Nuevo León, El Marqués en Querétaro, la capital de Puebla, así como Toluca y Lerma en el Estado de México.

No falta faltará energía eléctrica: Sheinbaum

En otro tema, Sheinbaum Pardo, aseguró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con recursos y tiene capacidad técnica, por lo que no falta ni faltará energía eléctrica en el país.

“Lo que se llama el Margen de Reserva (Operativo), que es la cantidad de plantas que están en reserva por si sube la demanda, creció de 2024 a 2025, de 6 a 10 por ciento. ¿Por qué ocurrió eso? Por una mejor planeación junto con el CENACE de que plantas entran, cuales van a mantenimiento, segundo porque hay dos nuevas plantas de generación en el país que fueron programadas desde el gobierno del presidente López Obrador y que ya inauguramos, lo tercero las nuevas plantas de generación solamente para 2025-2026.

“Para el siguiente año y algunas en el 2027, son cinco plantas nuevas con una mayor capacidad y ya estamos licitando las nuevas plantas de generación, hay recursos, hay capacidad técnica y no va a faltar la energía, no falta ni va a faltar”, puntualizó.

Resaltó que ya fueron inaugurados las Centrales Ciclo Combinado (CCC) de Salamanca, Guanajuato, de 927.1 megawatts (MW) y en San Luis Potosí, SLP, de 437 MW, las cuales iniciaron su construcción en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el resto del año se aperturarán el Sauz II, Manzanillo III y Mérida. Y durante 2026-2027 se pondrán en marcha las CCC de Lerdo, Durango; González Ortega, en Baja California; y San Luis Río Colorado, Sonora; así como las Centrales Combustión Interna (CCI) de Tuxpan Fase I, Veracruz y de Riviera Maya, en Yucatán. Aunado a que se tiene 74 nuevos proyectos de líneas de transmisión.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, destacó que en estos momentos el Sistema Eléctrico Nacional está generando la capacidad necesaria para atender las necesidades de consumo, ya que se tiene un margen de reserva del 12 por ciento, lo que se ha logrado a través estrategia puntual a corto plazo basada en cuatro puntos: 1. Acciones inmediatas, que se comenzaron a implementar desde diciembre de 2024, como la constitución de un comité se seguimiento de la demanda y de eventualidades, 2. Seguimiento puntual y la optimización de programas de mantenimiento para las plantas de generación, 3. Reforzamiento de las líneas de transmisión y distribución, 4. Optimización de la estrategia del abasto a todas las plantas que usen combustible.

Defensa de soberanía, “sin agacharnos”: Sheinbaum

Ante los dichos de Donald Trump de que “las autoridades mexicanas están aterradas” ante la delincuencia organizada, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció por no polemizar, subrayó que siempre habrá una defensa de la soberanía, “sin agacharnos”, y reiteró que el país vecino no ha hecho lo suficiente para atender el consumo de drogas, el tráfico de drogas y detenciones en territorio estadunidense.

En su conferencia matutina se le preguntó sobre si México saldrá adelante ante las políticas económicas que ha aplicado Estados Unidos, Sheinbaum Pardo respondió de manera directa: “Siempre, México ha salido de distintas (situaciones)… nuestro pueblo, siempre, desde la resistencia de los pueblos indígenas, hasta crisis económicas. Siempre salimos adelante. Por supuesto que queremos que no ocurra, y también tenemos la parte diplomática de permanentemente estar trabajando para evitar que suban los aranceles, o las tarifas famosas como lo dice Trump”.

Además, sobre el tono que ha usado el magnate estadounidense, la titular del Ejecutivo federal dijo: “No es permitir o no, él puede hablar, y nosotros contestamos, pero no nos queremos pelear”. Reiteró que la relación con Estados Unidos es muy importante para México, así como para el país vecino es importante la relación con México, y recordó que hay 40 millones de mexicanos que viven en ese país a quienes, recalcó, “estamos defendiendo”, así como una enorme relación comercial.

Por ello, insistió, “nosotros no queremos polemizar públicamente al tú por tú, no nos ayuda. Lo que sí, es que decimos lo que pensamos, y defendemos la soberanía, y no nos agachamos y exigimos el trato de iguales. Entonces, en este caso, con las declaraciones de ayer, es la manera que él dice”.