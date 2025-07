El gran productor musical Arturo Banus sigue triunfando

Con la impartición de masterclasses

Reconocido por su trabajo con artistas como La Vida Boheme, Malanga, PAARIS, Stratuz, entre otros

Por Isabel Violeta

Originario de Venezuela, el productor musical Arturo Banus continúa cosechando éxitos y reconocimiento por su trabajo con bandas como La Vida Boheme, Malanga, PAARIS y Stratuz, entre otras.

En 2023 fue galardonado con el Pepsi Music Award como “Mejor Álbum de Rock del Año” por Osculum Pacis de Stratuz, además de haber sido nominado al mismo premio en 2010 y 2021. En 2024 obtuvo una nominación al Latin Grammy en la categoría “Mejor Álbum de Rock” por Diaspora Live, Vol. 1 de La Vida Boheme.

En entrevista, Banus compartió cómo nació su interés por la producción musical: «Quizás fue en 2007, cuando me pregunté cómo hacen para que los discos suenen tan bien, cómo logran sonar tan cool esos artistas que a mí me gustan. Yo estaba empezando a grabar en casa con un pequeño grabador de cassette y pensaba: suena horrible. Entonces me preguntaba cuál sería el secreto que esos tipos sabían y yo no. Estaba por graduarme y tenía que decidir qué carrera estudiar en la universidad. Primero pensé en música, pero luego descubrí que había una escuela de ingeniería de sonido y supe que ese era el primer paso para empezar a grabar discos».

Al inicio de su carrera grababa a personas que conocía o músicos de bares, lo que le permitió ganarse la confianza de la escena local. Ese camino largo lo ha llevado al lugar en el que se encuentra ahora. Aunque no crea música pensando en los premios, para él, estar nominado ha sido motivo de orgullo: «Yo le llamo la palmadita en la espalda; ese reconocimiento de que algo se está haciendo bien, o simplemente que alguien dice: ‘nos gustó tu trabajo’. También ha sido muy inesperado para mí, porque nunca lo vi como algo real, lo veía como un sueño lejano».

Este año, Banus tiene varios proyectos en puerta. Entre ellos, el inicio de una serie de masterclasses en línea, donde compartirá parte de su experiencia y mostrará el trabajo detrás de producciones con distintos artistas: «Una de las noticias que tengo es que vamos a iniciar una serie de masterclasses online. Voy a compartir algo de mis conocimientos y mostrar algunos artistas con los que he trabajado. Quiero enseñar un poquito de los secretos y la magia que ocurren detrás».

Trabaja con Discord en México

También se aproxima el lanzamiento del nuevo álbum de Enrique Pays, producido por el guitarrista Alex García y mezclado por Banus. Además, ya trabaja con una banda radicada en México llamada Discord, proyecto al que se refiere como uno de sus favoritos. «Y por otro lado», añade, «no he querido revelar de quién se trata aún, pero también estoy colaborando con una artista pop: una chica fabulosa con la que pronto comenzaré a trabajar.»

Para inscribirse en sus clases en línea, el productor invita a seguir sus redes sociales y consultar su página web, donde se publicarán todos los detalles. Adelanta que algunas sesiones serán gratuitas.

Sobre los desafíos que ha enfrentado en su trayectoria, Banus reflexiona: «Lo más difícil, creo yo, es cuando te estrellas contra la pared y no sabes por qué algo no suena bien, y no encuentras solución. Ese es parte del proceso de aprendizaje de cualquier ingeniero de mezcla o productor. Pero también es muy lindo que, cuando escucho una canción muchos años después, o reviso producciones pasadas, las memorias resurgen… eso es especial».

Aunque ya expresó que no trabaja con el objetivo de recibir premios, el productor confiesa que ganar uno sería una gran satisfacción: «Me encantaría trabajar con Vinilo Versus, Los Mesoneros y bandas que admiro muchísimo como Korn o Slipknot. Sería un sueño hecho realidad.»