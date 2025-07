El Festival Internacional de Cabaret celebra su 22ª edición ¡sin miedo al éxito!

¡La fiesta cabaretera por excelencia está de vuelta!

Se presentarán más de 50 actividades del 7 al 30 de agosto

El Festival Internacional de Cabaret celebra su 22ª edición con más fuerza, irreverencia y brillo que nunca. Este agosto, la Ciudad de México se convierte nuevamente en el epicentro del humor político, el arte con causa, la crítica mordaz y la sensualidad escénica. Del 7 al 30 de agosto, prepárate para una descarga de risas, reflexión y placer escénico, sin miedo al éxito.

Este año, el festival se lanza al escenario con una cartelera espectacular que se presenta dentro del Teatro Bar el Vicio, los Teatros de la Ciudad, y en múltiples sedes alternas de la Ciudad de México, Baja California y Oaxaca; abriendo el telón a una programación diversa, rebelde y profundamente conmovedora. Como cada año, el Festival abraza a todo el abanico cabaretezco: desde el humor más ácido hasta el clown más entrañable, pasando por el burlesque, las disidencias, el drag, el teatro de títeres y las propuestas más queer e inclasificables.

La internacionalización del Festival brilla como nunca: desde Brasil llegan las potentes voces escénicas de Dagmar Bedê y Má Ribeiro, quienes estarán acompañadas por la mexicana Montserrat Ángeles Peralta; mientras que desde Texas se suma Jessica Peña Torres junto con su agrupación Cóctel Explosivo. También nos visita la compañía Artistas Trabajando, representando a Guatemala con una propuesta cargada de denuncia, ternura y picardía.

El talento nacional también se hace presente con fuerza. Desde los Estados de la República llegan agrupaciones como Queen and Queer (Yucatán), Rosul (Sonora), Del Buche al Corazón (SLP) e Israel Rodríguez (Baja California), quienes traen al escenario voces nacionales con visiones frescas, urgentes y profundamente conmovedoras.

Y por supuesto, la escena capitalina no se queda atrás. Participan grandes exponentes como Las Reinas Chulas, Las Menos 1.60, Las Musas Sonideras, Cabaret Loaria, Alejandra Ley, Fernando Riviera Calderón, Roshell Terranova, La Canija Teatro, Sil3ncio y Baldomero, Chikita Feroz, Jofranca, Gabriela Gallardo, Pandilla teatro, Malinches Cabaret, La Mostra, The Amargarows Producciones, Gordas Expansivas Burlesqueras, Iker Arce, Parafernalia Teatro, Estas Señoras Cia., Desparpajados Teatro, La Granja del Tío Bob, La Bomba Teatro, La Historia de Todas, La Sin Permiso, Fanzinescénica, La Teatrera Solitaria, Luna Negra, La Maravillosa Casa Zorro, Fernanda Robles Patiño, Sabrina Tenopala, Sergio Carazo Cardona, Madam Glam, Adriana Moles, Curvy Magnolias Burlesque Show, Agasajo Producciones, Sopa de Clown, Alberto Cerz y UI Did It, artistas que dan cuenta de la riqueza, la rebeldía y la versatilidad del cabaret hecho en casa.

Además, este año, se ha creado un podcast especial rumbo al 22 Festival Internacional de Cabaret llamado Sin miedo al éxito, que se puede escuchar los miércoles en todas las plataformas, donde se tratan temas como la historia del festival, nuevas generaciones cabareteras, música en el cabaret, mamás cabareteras, disidencias, vestuario en el cabaret y corporalidades. Las menos 1.60 (Ariesna González, Erica Islas y Lou Best) son las encargadas de entrevistar, de manera divertida e irreverente, a grandes figuras cabareteras.

Este 22º Festival Internacional de Cabaret no sólo es un espacio para el espectáculo, es un foro vivo de resistencia, una trinchera festiva desde donde se cuestionan los poderes, se visibilizan las luchas y se celebra la vida con humor y desenfado. Así que ya lo sabes: visita www.festivaldecabaret.com o consulta nuestra cartelera y lánzate a disfrutar de este manjar escénico.