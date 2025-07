Inicia en agosto el registro para la pensión a mujeres de 60 a 62 años: Sheinbaum

Se busca mejorar la autonomía económica

La Presidenta condena actos vandálicos en marcha contra la gentrificación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que a partir del 1 de agosto iniciará la inscripción para las mujeres que tengan entre 60 y 62 años para acceder a la llamada Pensión Mujeres Bienestar.

Con ello, dijo en la conferencia matutina de este lunes, su administración cumplirá el compromiso de que este mismo año todas las mujeres de entre 60 y 64 años de edad tendrán ese apoyo, el cual es uno de los tres programas sociales establecidos por su gobierno.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, recordó que el programa inició paulatinamente —primero se inscribió a mujeres de 63 y 64 años de edad— y a partir del primer día del próximo mes serán todas las de 60 en adelante.

A la fecha, detalló, el programa cuenta con más de un millón de derechohabientes de 63 y 64 años.

¿Cuándo y dónde será el registro?

Ariadna Montiel refirió que el periodo de inscripción para las nuevas beneficiarias se llevará a cabo del 1 al 30 de agosto de 2025 y que el mismo se realizará de manera presencial en los Módulos de Bienestar que se instalarán en toda la República Mexicana.

Para facilitar el proceso y evitar aglomeraciones, Ariadna Montiel señaló que la inscripción se organizará de acuerdo con la primera letra del primer apellido de las solicitantes, siguiendo un calendario específico. Además, acotó que todos los sábados de agosto estarán disponibles para todas las letras, así como para mujeres de 63 y 64 años que no se hayan registrado en convocatorias anteriores.

¿Qué requisitos se necesitan?

Las mujeres que deseen registrarse en la Pensión Mujeres Bienestar deberán cumplir con ciertos requisitos y presentar la documentación correspondiente.

Es necesario tener la nacionalidad mexicana, ya sea por nacimiento o naturalización.

Residir en el territorio nacional.

Las solicitantes deben tener 60, 61 o 62 años cumplidos al momento de la inscripción.

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte y cédula profesional).

También se requiere el acta de nacimiento.

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.



Para completar el registro, las interesadas deberán presentar en original y copia la documentación antes señalada. Es importante que todos los documentos sean legibles y se encuentren en buen estado. Ahora bien, al cumplir los 65 años, las beneficiarias pasarán automáticamente a formar parte del padrón de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Para facilitar la ubicación de los puntos de inscripción, la funcionaria federal apuntó que la secretaría a su cargo puso a disposición del público un sitio web específico: ubicatumodulo.bienestar.gob.mx donde se podrá consultar la dirección del módulo que les corresponde.

Además, para resolver dudas o solicitar más información, se ha habilitado la Línea de Bienestar, en el número 800 639 42 64. A través de este canal, se ofrecerá orientación sobre el proceso de registro y los detalles del programa.

Sobre la segunda marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México, que culminó con actos vandálicos en Ciudad Universitaria, la presidenta Sheinbaum Pardo condenó estos actos, principalmente la quema de libros, lo cual dijo que eso lo hacen fascistas.

“Hubo algunos actos con los que no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo nunca. Una parte, un grupo muy pequeño de una de las manifestaciones entró a Ciudad Universitaria, rompió los vidrios de una librería y quemaron libros. Los únicos que han quemado libros en la historia son los fascistas”, dijo.

La mandataria reconoció que puede haber una demanda legítima, pero que quemar libros en una institución educativa eso debe ser condenable totalmente así como los actos de violencia.

“¿Cómo que quemar libros? Eso no podemos solaparlo nadie en nuestro país, lo único que muestra pues es una actitud, una actitud, prácticas que sólo pueden catalogarse como movimientos fascistas. Intolerantes.

“¿Y qué mensaje le da a los pobladores que ayer durante la marcha pues manifestaron esa inquietud sobre todo al sur de la capital por el encarecimiento tanto de terrenos como de rentas?”, se le preguntó.

“Hay una demanda legítima de incremento de las rentas en la Ciudad de México y la jefa de gobierno presentó 14 puntos desde la construcción de vivienda en renta, la construcción de vivienda por parte de la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México para renta, que es una muy buena idea, hasta otros esquemas que eviten, que aumenten las rentas más allá de la inflación, que ya estaba en la ley pero que ahora pues están generando las condiciones para poder supervisar que en efecto no sea así”, respondió la Presidenta.

CSP: no hay razón para sanción de EU a la aviación mexicana

Ente el nuevo frente abierto contra México por el gobierno de Donald Trump que amenazó con sancionar a las aerolíneas mexicanas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que “no hay razón alguna para una sanción”.

La titular del Ejecutivo federal dejó en claro que México “es una nación soberana” y defendió la decisión de trasladar los vuelos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), pues se basó en cuestiones técnicas para garantizar la seguridad aérea.

El fin de semana, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, anunció una serie de medidas contra México –como restringir el ingreso de vuelos procedentes del país y quitar el estatus antimonopolio a la sociedad de Delta con Aeroméxico–, por la decisión del gobierno mexicano de rescindir algunas franjas horarias de vuelo para las aerolíneas de Estados Unidos y obligar, en 2023, a las de carga a reubicar sus operaciones de la Ciudad de México al AIFA.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum Pardo destacó que su gobierno aún no ha sido notificado de esa comunicación, y cuando así se haga se analizará el contenido y se dialogará tanto con las empresas como con la administración de Trump.

“No hay razón alguna para una sanción y la decisión de hacer el AIFA fue una muy buena decisión”.

Recordó que fue con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que se toma la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco y en su lugar edificar el de Santa Lucía (AIFA). Y posteriormente, con base en una revisión técnica, se trasladan para allá los vuelos de carga, además de reducir el número de vuelos de pasajeros en el AICM.

“Algunas empresas de Estados Unidos se quejan en aquel momento de que es poco tiempo lo que les avisaron para trasladarse, algunas, la mayoría dice mucho mejor, no hay tanto tráfico para sacar la carga, se puede ir a otras zonas que no es la Ciudad de México.

“Ya pasó más de un año (del traslado), y las empresas se han ido adecuando a esta nueva circunstancia que es benéfica para todos. No hay razón para tener una sanción que tenga que ver con este asunto”, expuso.

La jefa del Ejecutivo insistió en que para tomar esa decisión “se privilegió la seguridad”.