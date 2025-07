Gran fiesta rockera en la inauguración de School of Rock Del Valle

Con grandes temas adaptados para principiantes

Institución académica enfocada en que los alumnos aprendan fundamentos de la música

Por Asael Grande

Con una gran fiesta musical, se inauguró el plantel de School of Rock Del Valle (Av.Universidad, 537, Col. Del Valle, CDMX), una institución académica musical enfocada en que los alumnos aprendan los fundamentos de la música a través de grandes canciones que han sido adaptadas para principiantes.

A partir de una combinación de clases privadas y grupales a cargo de instructores especializados, los alumnos adquieren los conceptos y habilidades necesarias para tocar en formato banda de rock. Así, los estudiantes pueden entender de forma práctica el rol de su instrumento dentro de la canción y en conjunto con sus compañeros, lo que les permitirá desarrollar sus capacidades musicales, como también sociales.

En entrevista con Diario Imagen, Annat Ruiz, Directora General de School of Rock Del Valle, Polanco e Interlomas; Antonio Olivera, Director Musical de School of Rock Del Valle; y los invitados especiales, Fermín IV (ex integrante de Control Machete), y Abraham Isael “Fear”, guitarrista de Allison, comentaron sobre la gran apertura de School of Rock Del Valle:

“Para nosotros esta apertura de School of Rock Del Valle es un orgullo tenerla, es una escuela que nos da una apertura muy grande en la Ciudad de México, es un proyecto grande de Latam, un proyecto en conjunto con Chile, estamos revolucionando la educación musical en México- dice, Annat Ruiz-; el concepto School of Rock es una educación musical diferente, de enseñar la canción y la parte teórica, habilidades natas para que los alumnos puedan aprender no sólo música, sino el saber subirse a un escenario, y trabajar en equipo”.

Para Fermín IV, rapero y pastor evangélico mexicano, ​uno de los mayores referentes del hip hop latinoamericano, School of Rock “está cerca de mi casa, mi hija estudia acá, y nos invitaron a estar acá; nunca vi la película School of Rock, me gusta el sistema, tiene tres horas de ensamble, y de eso de trata la música, de tocar, yo tomé muy pocas clases de música cuando era muy chavo, pero realmente fue con una banda; si la música es tu pasión, vas a estar tocando, y tocando”.

“Fear” comentó que “la música es uno de los hoobies que, cuando estas pequeño, ayuda a desarrollar la parte creativa, creo que todos en general son artistas, sólo hay que saber sacar ese arte, y la música me ha ayudado a decir muchas cosas que a veces no encuentro las palabras, y por medio de la música se puede expresar ese sentimiento, y ver a esos jóvenes tocar música es algo muy lindo, yo hubiera podido estudiar música desde pequeño”.

La meta principal de School of Rock Del Valle, es desarrollar en el alumno las competencias musicales básicas en el instrumento que ha elegido y que obtenga experiencia en el trabajo colectivo con sus compañeros, antes de formar parte de nuestro famoso programa performance, y que los estudiantes puedan tocar en una banda, a partir de una combinación de clases privadas y ensayos grupales, lo que resulta altamente motivamente para ellos.