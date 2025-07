Mara Lezama y los 11 alcaldes revisan proyectos que contribuyen al bienestar

Reunión estratégica en Chetumal

Se toman acuerdos considerando características y necesidades de cada uno de los municipios

Encabeza reunión estratégica con presidentas y presidentes municipales de Quintana Roo

-Revisan avances de los proyectos que contribuyen al bienestar y la prosperidad compartida para las y los quintanarroenses

Chetumal.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó una reunión estratégica con las y los presidentes municipales de Quintana Roo, en la que se revisaron los proyectos que contribuyen a la transformación profunda, para el bienestar de sus habitantes.

Durante esta reunión, las y los presidentes municipales plantearon avances, y también nuevas propuestas que se suman al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, siempre poniendo a las personas en el centro de las acciones.

La gobernadora Mara Lezama y las autoridades municipales fueron tomando acuerdos, considerando las características y necesidades de cada uno de los municipios, tanto del norte, centro y sur del estado, entre las que destacó el tema del desarrollo urbano, con crecimiento sí, pero ordenado y sustentable.

Mara Lezama destacó también el pleno respeto a la autonomía municipal, así como el bienestar y la prosperidad compartida para las y los quintanarroenses, bajos los principios de la cuarta transformación: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Estuvieron Yensunni Martínez Hernández, presidenta municipal de Othón P. Blanco; José Alfredo Contreras Méndez, de Bacalar; Mary Hernández, de Felipe Carrillo Puerto; Erik Borges Yam, de José María Morelos; Diego Castañón Trejo, de Tulum; José Luis Chacón Méndez, de Cozumel; Blanca Merari Tziu, de Puerto Morelos; Nivardo Mena Villanueva, de Lázaro Cárdenas; Ana Paty Peralta de la Peña, de Benito Juárez; por Playa del Carmen e Isla Mujeres estuvieron sus representantes.

QR firma convenio con nuevas juezas y jueces electos del Poder Judicial

Chetumal.- Quintana Roo se convirtió en el primer estado del país en firmar un Convenio de Colaboración con las nuevas juezas y jueces de Primera Instancia electos en los recientes comicios del Poder Judicial.

Acompañada de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura, Heyden Cebada Rivas, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó este acto histórico y atestiguó el inicio del Curso de Inducción para 105 juzgadoras y juzgadores, como parte de una estrategia para garantizar una impartición de justicia más humana, cercana, transparente y con verdadero enfoque social.

En este curso participan 52 juezas y jueces de Cancún, 28 de Chetumal, 14 de Playa del Carmen y 11 de manera virtual de otros municipios.

“Estoy convencida de que aquí están las y los mejores. El pueblo en las pasadas elecciones históricas del Poder Judicial, no se equivocó. Con este convenio lograremos una verdadera justicia social” precisó la gobernadora Mara Lezama.

Mara Lezama puntualizó que de la mano de la primera presidenta mujer de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo se logrará una verdadera justicia para todas y todos. Reconoció sentirse convencida de que hoy la base del Poder Judicial es fuerte, sólido y cercano a la gente.

“Estamos marcando ese paso firme hacia la transformación de esta nueva historia. La justicia no debe ser un privilegio, debe ser un derecho al que todas y todos puedan acceder” señaló.

En su intervención el Magistrado Presidente del TSJ, Heyden Cebada afirmó que con este convenio “avanzamos con firmeza en la mejora continua de la justicia, que parte de la premisa de ser una responsabilidad compartida que requiere de una visión sistémica. Esto, además, guarda plena congruencia con la filosofía que rige el actuar armónico de los Poderes del Estado, que se orienta siempre a la justicia social, a la prosperidad compartida y la construcción de nuestra paz perpetua”.

A partir de la firma del acuerdo, se creará una Comisión Técnica para la ejecución del convenio e iniciarán los trabajos para el diseño e implementación de programas integrales de formación y actualización dirigidos a las personas juzgadoras electas y en funciones, por conducto de la Universidad Judicial.