Cero tolerancia a la corrupción en Ecatepec: van 415 policías dados de baja

Ecatepec, Méx.- El gobierno municipal registra, hasta este mes, 415 bajas de policías por diversos motivos, como presentación de incapacidades no válidas, procedimientos disciplinarios y renuncias voluntarias, lo que demuestra que no existe tolerancia a la corrupción y al maltrato en la corporación, afirmó el secretario del Ayuntamiento, Faustino de la Cruz Pérez. “Así como enfrentamos la violencia con resultados, también el mal servicio con firmeza. En este gobierno no hay espacio para la prepotencia, la corrupción o el maltrato. Ya se realizaron cuatro bajas por motivos disciplinarios y dos por la comisión de delitos”, informó De la Cruz Pérez. Subrayó que desde hace meses está vigente el Decálogo Municipal de Ética, que es vinculante, operativo y obligatorio para las y los servidores públicos y establece actuar con transparencia, rendición de cuentas y cero tolerancia a la corrupción.

El comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edgar Machado Peña, realizó una minuciosa inspección de las condiciones laborales de los uniformados, por lo que se han aplicado 415 bajas concluidas, de las cuales 119 corresponden a incapacidades no válidas, 120 renuncias voluntarias, 41 por procedimientos y 135 por diversos motivos, entre éstas cuatro son por causas disciplinarias y dos por delitos.