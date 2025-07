Ozzy Osbourne se despide ¨ del mundo a los 76 años

Legendario vocalista de Black Sabbath

El “Príncipe de las Tinieblas” tenía más corazón que muchos supuestos ángeles

Por Arturo Arellano

El mundo del rock está de luto. Este 22 de julio se confirmó el fallecimiento de Ozzy Osbourne, legendario vocalista de Black Sabbath y figura clave en la historia del heavy metal. La noticia fue compartida por su familia a través de un comunicado: “Con una tristeza mayor de la que las palabras pueden expresar, debemos informar que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estuvo acompañado de su familia y rodeado de amor”.

Aunque no se ha revelado la causa oficial de su muerte, Osbourne enfrentaba desde 2020 un diagnóstico de Parkinson, además de múltiples complicaciones de salud que lo alejaron de los escenarios en años recientes.

El rock llora a su ícono “More tears”

La noticia del fallecimiento de Ozzy provocó una ola de homenajes en redes sociales por parte de artistas, bandas y figuras del entretenimiento:

-Elton John: “Era un querido amigo y un gran pionero que aseguró su lugar en el panteón de los dioses del rock. También fue una de las personas más divertidas que he conocido. Lo extrañaré mucho”.

-Metallica: Compartió una foto con Ozzy acompañada de un emoji de corazón roto10.

-Jason Momoa: “Love you @ozzyosbourne. So grateful. RIP”.

-Tom Morello: “Que Dios te bendiga, Ozzy”.

-Nirvana (cuenta oficial): “Thank you Ozzy Osbourne for the inspiration. @BlackSabbath is the template for heavy Rock”.

A estas muestras de cariño se sumaron las de millones de fanáticos alrededor del mundo, quienes inundaron las redes sociales con mensajes como el siguiente: “Desde pequeña me sentí presionada a encajar, a darle gusto a alguien con todo lo que hacía, fuera a mis padres o a mis profesores, pero cuando me encontré con Ozzy y su música, entendí que no debía darle gusto a nadie, que no fuera yo misma. Ozzy siempre fue esa compañía, ese gusto que no importo si le molestaba a mi mamá jaja, realmente lo amaba. Recuerdo mucho que no quisieron comprarme una playera de Black Sabbath, pero mi hermano me trajo una revista y me encantaba leerla y releerla. A Ozzy lo adopté como un abuelo imaginario, ese que dejó punk y resiliencia en mis venas desde que era una bebé. Descansa en paz”.

Asimismo, en la cuenta de Instagram de la agrupación Black Sabath se publicó una foto de Ozzy en su trono con el mensaje: «Ozzy Forever».

Back to the Beginning: El ultimo rugido

El pasado 5 de julio, Ozzy ofreció su último concierto en el estadio Villa Park de Birmingham, su ciudad natal. Titulado Back to the Beginning, el evento reunió a la formación original de Black Sabbath —Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward— por primera vez en dos décadas6.

Desde un trono especialmente diseñado, Osbourne interpretó clásicos como “I Don’t Know”, “Mr. Crowley”, “Mama, I’m Coming Home”, “Crazy Train”. Y junto a Black Sabbath: “War Pigs”, “N.I.B.”, “Iron Man” y “Paranoid”.

El concierto fue transmitido en vivo y seguido por más de 5 millones de espectadores en línea. Además, recaudó más de 190 millones de dólares destinados a organizaciones como Cure Parkinson’s y hospitales infantiles.

De Birmingham al Olimpo del heavy metal

Nacido en 1948 en Birmingham, Inglaterra, John Michael Osbourne inició su carrera en 1969 como vocalista de Black Sabbath, banda que definió el sonido del heavy metal con álbumes como Paranoid, Master of Reality y Sabbath Bloody Sabbath13.

Expulsado de la banda en 1979 por su comportamiento autodestructivo, Ozzy inició una carrera solista que lo consolidó como ícono cultural. Su álbum Blizzard of Ozz (1980), con temas como “Crazy Train” y “Mr. Crowley”, marcó el inicio de una nueva era4.

A lo largo de cinco décadas, Osbourne vendió más de 100 millones de discos, ganó múltiples premios Grammy y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll tanto como solista (2024) como parte de Black Sabbath (2006)14.

Ozzy Osbourne no solo fue el “Príncipe de las Tinieblas”, sino también el padrino de un género que cambió la historia de la música. Su voz, su irreverencia y su vulnerabilidad lo convirtieron en una figura única. Hoy, el mundo lo despide con guitarras al cielo y corazones rotos. No cabe duda, que este Príncipe de las Tinieblas tenía mucho más corazón que muchos ángeles. Descansa en paz.