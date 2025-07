Carolina Concha se pregunta: ¿Y tú qué ves cuando me miras?

Cumpliendo un sueño con su nuevo libro

Disponible en todas las librerías y tiendas en línea

Por Isabel Violeta

Carolina Concha, periodista chilena-chilanga, se atrevió a cumplir un sueño pendiente: escribir una novela. Así nació ¿Y tú qué ves cuando me miras?, disponible ya en librerías físicas y plataformas digitales.

La historia sigue a Mila y Diego, quienes se conocen en Viña del Mar en 1992. Él es egocéntrico, sombrío e insoportablemente encantador. Ella, apasionada, soñadora y segura de sí misma. Aunque sus diferencias parecen irreconciliables, su vínculo evoluciona hacia un romance profundamente transformador. Como todo gran amor, también conlleva una gran desilusión. El destino los separa por casi veinte años, hasta que Diego reaparece en la vida de Mila para ponerlo todo de cabeza. ¿Puede un primer amor durar para siempre?

En entrevista, Concha compartió cómo surgió la inspiración para la obra “Creo que todo nació a raíz de un proceso difícil que viví: una separación. Tenía pendiente el sueño de escribir una novela. Soy periodista, me inclinaba por reportajes muy humanos, pero el romance siempre me encantó. De ahí surgió la idea de sacar todo lo que uno trae en el corazón, lo que se piensa del amor, esas ganas de amar. Este amor traspasa”.

Aunque escribir la novela fue su sueño, no siempre pensó en publicarla “Cuando la escribí, era algo muy personal. Quería sacar muchas cosas guardadas. En un principio, lo concebí como un legado para mis hijos, una historia de amor linda, con muchos sentimientos. Nunca lo vi como algo comercial, sino muy íntimo. Pero el resultado me gustó tanto que lo compartí con personas importantes, entre ellas mis hijos. Me dijeron que era una historia preciosa, digna de ser compartida. Ahí nació la idea de presentar el manuscrito… y fue aprobado”.

En sus propias palabras “Lo más lindo que me trajo este libro —y de hecho está en la dedicatoria— fue que me devolvió las ganas de amar, de volver a vivir. Me reinventó. Yo estaba mal, en duelo. Con esto, saqué esa nostalgia, ese sueño de tener un romance como el de los personajes, uno para toda la vida. Le debo mucho a este libro”.

Ante la pregunta ¿Puede un primer amor durar para siempre?, Carolina respondió con convicción “Claro que sí. Estoy convencida. Hasta el día que me muera, voy a pensar que sí existe un amor para toda la vida, que trasciende, a pesar de las adversidades”.

La novela contará también con versión en audiolibro, narrada por Isidora Vives y Diego Klein. Al respecto, Concha compartió “Tengo la suerte de que mi hija mayor es actriz: Isidora Vives. Ella trabaja con Diego Klein, son muy amigos. Vieron todo el proceso, así que fue muy fácil escogerlos. Siempre quisieron participar, y además se engancharon mucho con la historia”.

Aunque comienza con un amor adolescente, el libro evoluciona con sus personajes, por lo que es apto para cualquier lector. En palabras de la autora, ha resonado tanto entre hombres como mujeres, convirtiéndose en una invitación a soñar, revivir un gran amor o atreverse a vivir la vida sin miedo, con pasión y entrega.