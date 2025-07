Anuncian el inicio de la tercera temporada de La Casa de los Famosos

Arranca este 27 de julio a las 20:30 horas

Ninel Conde y “El Guana” se suman al elenco de está gran producción

Por Isabel Violeta

Se llevó a cabo la conferencia de prensa que marcó el arranque oficial de la tercera temporada de La Casa de los Famosos. Galilea Montijo, quien fungió como presentadora del evento, confirmó que la temporada anterior logró alcanzar a más de 57 millones de mexicanos. Y las transmisiones de esta nueva etapa comenzarán el 27 de julio a las 20:30 horas.

Montijo también anunció: “Como saben, yo conduciré los miércoles y las galas de nominación. Los domingos estaré en las galas de posicionamiento y eliminación. Pero esta aventura no la vivo sola, me acompañan dos grandes cómplices: Odalys Ramírez y Diego de Érice”.

Por su parte, Diego de Érice adelantó que habrá nuevas dinámicas, invitados especiales y la participación de familiares de los habitantes. “Cada temporada es una nueva historia”, agregó. En esta edición se incorporan los conceptos día y noche: se rediseñaron las habitaciones, habrá más de 60 cámaras, y se mantendrán los miércoles de nominación y los jueves de “robo de salvación”.

Los conductores de las galas serán Wendy Guevara y Ricardo Margaleff. Las transmisiones se realizarán 24/7 a través de Vix, con dos semanas gratuitas de acceso; posteriormente será necesario suscribirse. También se incluirán cápsulas especiales sobre las actualizaciones y tendencias en redes sociales.

De los 14 integrantes confirmados, hasta ahora se habían revelado 11: Facundo, Olivia Collins, Aarón Mercury, Alexis Ayala, Mar Contreras, Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Priscila Valverde, Adrián Di Monte, Shiki y Mariana Botas.

Durante la conferencia se anunciaron los dos últimos integrantes. José Luis Rodríguez “El Guana” expresó estar listo para afrontar el reto que representa el reality, junto a su esposa, quien también se dijo preparada para las dinámicas y reuniones.

La otra incorporación fue Ninel Conde, quien confesó: “Fueron tres años en los que mis fans me pedían volver. No estoy muy segura, pero ya estoy aquí. Todo comienza desde que cruzas la puerta. No me quiero predisponer, me siento tranquila. Me había alejado de los reflectores, así que estoy muy bien”.

Rosa María Noguerón, productora del programa, agradeció a los participantes y a la audiencia: “Ustedes son parte de esta magia. Gracias a nuestras 14 celebridades. Les recordamos que esto es un juego en el que ponen su vida y su carrera en pantalla para que podamos reunirnos. ¡Gracias a todos!”.

Para esta temporada se han sumado más de 30 marcas, y uno de los mayores desafíos fue convencerlas. Noguerón comentó: “El miedo a ser ‘funado’ y abrir su vida al público es lo más difícil. Buscamos incluir al divertido, al aventado, al que tenga comentarios fuertes… por eso elegimos a este grupo”.

Sobre el nombre de las habitaciones día y noche, la productora explicó: “Siempre buscamos esa dualidad. Nada más simbólico que el día y la noche, algo que nos acompaña a todos. Aún no sabemos cómo se formarán, pero representarán esa energía opuesta que define esta temporada”.