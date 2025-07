La coartada de Morena de “defender” a migrantes no logró que se olvidara la corrupción en Tabasco

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Después del lisonjero coro de “no estás solo, no estás solo”, dedicado al ex gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, el gobernante partido Morena y sus rémoras del PVEM y PT mantuvieron sus esfuerzos por hacer que se olvide que desde administraciones surgidas de sus filas se ha fomentado la delincuencia.

El ejemplo más notable en ese sentido fue la denuncia, cimentada por las fuerzas armadas -a las que se ha encomendado la seguridad pública- en el sentido de que el ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue el jefe de la banda conocida como “La Barredora” que usufructuaba actividades delictivas no sólo en esa entidad, sino también en la vecina Chiapas y, probablemente, en otros rumbos de la República.

El problema para Morena y sus rémoras no se limita a las actividades ilegales de esa organización, sino que su jefe, el mencionado Bermúdez Requena, es un íntimo del coordinador de la mayoría “morena” en el Senado de la República y ex precandidato presidencial, Adán Augusto López Hernández, quien lo nombró secretario de Seguridad durante su mandato como gobernador de Tabasco. En otras palabras, puso la Iglesia en manos de Lutero, como dice una vieja sentencia relacionada con la más grande rebelión registrada por la Iglesia Católica.

Lo peor para el oficialismo es que los nexos de López Hernández con Bermúdez Requena salpican a su fundador y caudillo, Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido el principal impulsor del ahora senador tabasqueño, al que ha distinguido por llamarlo “hermano”.

Desde Palacio Nacional, el ex presidente López acuñó la expresión de que el gobernante sabe todo lo que ocurre en el territorio bajo su control. Por inferencia, se puede llegar a la conclusión de que su “hermano” López Hernández estaba al tanto de lo que hacía su responsable de Seguridad y que, eventualmente, ese conocimiento se extendía hasta la capital de la República.

La heredera del ex presidente López, la actual presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo se ha afanado en invalidar cualquier acusación en ese sentido, aunque, la verdad, no ha sido muy convincente, pues no parece muy decidida a meter la mano al fuego por quien fue su contendiente en la lucha dentro de Morena por la candidatura presidencial. Sus esfuerzos parecen más encaminados a eliminar cualquier sospecha sobre su guía y mentor.

Esta actitud ha repercutido en otros ámbitos donde predomina la llamada Cuarta Transformación, como es el Congreso de la Unión.

Por tradición, los sucesos más álgidos de la sociedad mexicana se convierten en el tema principal de la semanaria asamblea de la Comisión Permanente, el organismo que llena el vacío generado por el receso en las cámaras de Diputados y Senadores. Este cuerpo colegiado, conformado tanto por diputados como senadores, carece de facultades para dar trámite a asuntos legislativos, pero en suplencia se vuelve la principal tribuna para discutir entre el oficialismo y la oposición los casos sobresalientes de la vida nacional.

En ese sentido, en la actualidad no hay tema que provoque tanta inquietud como el hecho de que un jefe de un organismo creado para garantizar la seguridad de la sociedad sea descubierto como jefe de la principal organización de la delincuencia. O sea, el caso de Bermúdez Requena, acusado nada menos que por las fuerzas armadas a las que la llamada Cuarta Transformación ha dado la grave responsabilidad de combatir a la delincuencia.

El hecho es que parecía obligado que el tema fuera llevado a la tribuna de la Comisión Permanente, como parte de la llamada “Agenda Política”, pero la directiva de ese organismo legislativo, controlada por Morena y sus satélites del PVEM y PT decidió dejarla fuera y la sustituyó por los padecimientos de los trabajadores migrantes perseguidos en los Estados Unidos por el régimen xenófobo encabezado por el multimillonario Donald Trump, descendiente también de migrantes y casado con una mujer que nació fuera de la Unión Americana.

Sin duda, es un asunto básico asegurar un buen trato y respeto a los derechos fundamentales de esos trabajadores -por lo demás, calificados de héroes por la llamada Cuarta Transformación, por sus remesas- y, por lo mismo, debe tener un sitio asegurado en los debates de la Permanente, pero el atender tal asunto no implica olvidar o dejar de lado otros temas centrales, como acabar con la connivencia entre autoridades y delincuentes.

De cualquier forma, como apunté, la directiva de la Permanente se negó a incluir el tema de la cercanía entre el coordinador de los senadores de la mayoría con el ex secretario de Seguridad de Tabasco, quien según los más recientes reportes se refugió temporalmente en Panamá, una nación en la cual, dicen autoridades de Estados Unidos, “notables” mexicanos han escondido grandes cantidades de dinero.

Pero, volvamos a la sesión de la Permanente, en donde el presidente de ese organismo y del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien se ha distinguido por su esforzada defensa de la llamada Cuarta Transformación, se esforzó por evitar que la oposición “colara” el tema de la delincuencia tabasqueña “por la puerta trasera”.

Para empezar, el defensor de la 4T culpó a las bancadas de Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), de no haber solicitado que el caso de Bermúdez Requena fuera incluido en la agenda política, mientras que, destacó, su grupo parlamentario (Morena) se ocupó de proponer el tema del maltrato en los Estados Unidos a los migrantes, en particular a los recluidos en el centro de detención denominado “Alcatraz de los Caimanes”.

La explicación de Fernández Noroña fue en respuesta a una demanda de la senadora panista Mayuli Latifa Martínez Simón para que se incorporara el temario de la Permanente el tema de la seguridad pública.

El presidente de la Permanente concedió el primer turno al senador Homero Davis Castro, de Morena, quien entró al tema del maltrato a los trabajadores migratorios mexicanos en los Estados Unidos, pero sobre todo aprovechó para dedicar elogios al trabajo del gobierno encabezado por la presidenta Sheinbaum.

“Respaldamos de manera decisiva, decidida, la actuación de nuestra presidenta, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Red Consular para exigir la revisión inmediata de estas detenciones y gestionar, de forma urgente, la repatriación de nuestros connacionales en condiciones dignas y seguras.

“México no puede ni debe ser omiso ante este tipo de situaciones, la dignidad de cada ciudadano mexicano es un asunto de interés nacional y así debemos asumirlos en todos los espacios institucionales”, dijo el legislador “moreno”.

Por el contrario, la senadora y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, destacó las fallas en la defensa de los migrantes:

“¿Dónde está la voz firme de la Cancillería que debería defender con fuerza a nuestras y nuestros connacionales? Hasta ahora sólo hay silencio, omisiones y una vergonzosa sumisión diplomática”.

Como prueba, mencionó que de los 53 consulados que México posee en Estados Unidos, sólo 17 tiene cubierto el personal completo, en el resto hay 60 plazas vacantes, 17 % del total, esto, además de que sus recursos económicos han bajado de un 6 % sobre el año pasado y un 38 % respecto del 2018.

La protesta fue secundada por la diputada Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón:

“Como se explicó ya aquí, el presupuesto de los consulados ha bajado enormemente, en los peores momentos de nuestra relación no están siendo fortalecidos”, destacó Zavala, quien remató:

“No hemos escuchado realmente algo que vaya más allá de las palabras, necesitamos acción en favor de los migrantes”.

Más adelante, el diputado emecista Pablo Vázquez Ahued denunció que el tema de los migrantes era sólo para desviar la atención respecto del escándalo de Tabasco.

“Aparentemente en lo que pudiera considerarse un distractor de lo que está pasando en nuestra vida nacional, y que tiene que llamarnos a reflexionar sobre la penetración de la delincuencia organizada en múltiples instituciones de país, de las omisiones que se registraron por parte de instancias de seguridad pública y de seguridad nacional en torno a todo este caso de la designación del secretario de seguridad del estado de Tabasco y prófugo de la justicia”, recalcó el legislador.