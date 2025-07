Alerta EU sobre un mayor uso de drones entre cárteles

Aumentan sobrevuelos del narco en la frontera

Advierten que es cuestión de tiempo para que utilicen estos artefactos en agresiones en su territorio

Con el aumento de uso de drones para fines ilícitos en la frontera entre México y Estados Unidos, por parte de cárteles mexicanos, funcionarios del gobierno de Donald Trump temen que estos grupos delictivos usen estos vehículos no tripulados para realizar ataques en territorio estadounidense.

Durante una audiencia en el Capitolio, funcionarios del Departamento de Seguridad Interna (DHS) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI) aseguraron que es inevitable que los ataques con drones, que los cárteles han empleado en varios estados de México, sean intentados también dentro de EU.

“Es sólo cuestión de tiempo antes de que los estadounidenses o las fuerzas del orden de EU sean blanco de ataques en la zona de la frontera”, dijo Steven Willoughby, jefe del programa anti-drones de la Oficina de Estrategia, Política y Planes del DHS en testimonio ante el Comité Judicial del Senado de EU.

“Desde inicios de agosto de 2024, las facciones en pugna del Cártel de Sinaloa se han atacado entre sí con cada vez mayor frecuencia usando drones para lanzar artefactos explosivos improvisados”, señaló Willoughby.

En su testimonio escrito, el funcionario dijo que el número de drones detectados por el gobierno de EU en la frontera con México superó los 27 mil tan sólo en la segunda mitad de 2024; en marzo, el Comando Norte de EU había calculado que el total de sobrevuelos no autorizados de drones en la frontera era de mil al mes.

“Casi a diario, las organizaciones criminales transnacionales usan drones para transportar narcóticos y contrabando a través de las fronteras de EU y vigilar hostilmente a las fuerzas del orden”, dijo Willoughby.

“En los últimos seis meses de 2024 se detectaron más de 27 mil drones a menos de 500 metros de la frontera sur (de EU con México), la mayoría de los cuales volaban a más de 120 metros de altura, la altitud máxima de vuelo permitida para drones tanto en EU como en México”, detalló el funcionario de DHS.

Según la información los sobrevuelos ilícitos ocurren principalmente entre 8 de la noche y 4 de la madrugada. En la audiencia, senadores destacaron el poder que otorgan los vehículos aéreos no tripulados a los cárteles del narcotráfico mexicano. El republicano por Texas Ted Cruz aseguró sin proveer datos que los grupos del crimen organizado en México tienen más drones que las policías de EU.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) registró 260 ataques con explosivos lanzados desde drones tan sólo en la primera mitad del año 2023 en todo el territorio mexicano, de acuerdo con lo citado en un reportaje publicado por el sitio estadounidense Wired.

Durante la misma audiencia ante el Comité Judicial del Senado, el jefe del programa anti drones FBI, Michael Torphy, aseguró estar otorgando capacitación a policías y elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas sobre cómo combatir los ataques con drones.

La CIA vigila a los cárteles con drones

En febrero de 2025, The New York Times publicó un reportaje donde asegura que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) vigila a los cárteles del narcotráfico mexicanos a través del uso de drones, una táctica que se implementó desde la administración del ex presidente Joe Biden.

La versión de dicho artículo apunta a que los drones usados por los EU no se encuentran armados, aunque sí pueden ser equipados con explosivos, ya que se trata del modelo MQ-9, que puede emplear hasta ocho misiles guiados por láser, según información de sus desarrolladores; además de que cuenta con una autonomía de vuelo de hasta 27 horas.

Desde el año 2014, la Administración de Control de Drogas de los EU (DEA) advirtió que los grupos criminales de México usaban drones, algunos de elaboración artesanal, para atacar a organizaciones rivales, realizar labores de vigilancia y hasta traficar drogas. Estos vehículos no tripulados empezaron a suplir a las avionetas y otras aeronaves ligeras. Otra de las ventajas de estas aeronaves no tripuladas es su facilidad de uso: no se requiere un entrenamiento sofisticado para operarlas.

El Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) son las organizaciones criminales que suelen usar drones, aunque también el Cártel de Santa Rosa de Lima, cuyas actividades se centran en el huachicoleo y el tráfico de drogas. Estas organizaciones han contratado a especialistas, para que los tripulen y den mantenimiento.

¿Qué tipo de tecnología usan?

“Dime qué dron vuelas y te diré de qué cártel eres”, dice Heriberto Paredes, un habitante de Michoacán que desde hace más de una década ha documentado los conflictos armados en el estado. Explica que en la región de Tierra Caliente, que aglutina municipios tanto de esa entidad como de Guerrero, se utilizan varios tipos de mecanismos aéreos.

Algunos narcos emplean modelos básicos, como los DJI Mini 3 con un valor de aproximadamente 760 dólares, otras buscan precios más bajos en las marcas chinas. A cualquiera de los dispositivos se les adapta un tubo galvanizado de unos 10 centímetros que contiene pólvora, balines y partes metálicas que sirven como esquirlas. Incluso, pueden abastecerlos con detonante C4. La carga explosiva debe ser ligera para que puedan volar. Una vez en el cielo, se identifica el blanco y se deja caer el aparato para que explote con el impacto.

Cárteles con mayor poder económico, como el CJNG, pueden volar drones que el sector agrícola usa para fumigar, como el DJI Agras T40, cuyo precio en el mercado ronda los 25,000 dólares. “A estos les cargan explosivos líquidos, para tener mayor capacidad de destrucción. Los usan porque consideran que la población es un objetivo organizado o con capacidad de resistencia; por ello, han mejorado la tecnología de sus ataques”, explica Heriberto Paredes.

Pero los criminales no sólo hacen mejoras tecnológicas, también innovan con la química. En octubre de 2023, un grupo de autodefensas michoacanas halló un equipo aéreo cargado con Furadan, uno de los pesticidas más tóxicos usados para el control de plagas en cultivos a gran escala.