Una “hambruna masiva” se propaga en la franja de Gaza, advierten ONGs

Crisis humanitaria en el territorio palestino

Más de dos millones de personas padecen las consecuencias de más de 21 meses de devastador conflicto

Más de 100 organizaciones no gubernamentales de ayuda advirtieron este miércoles que una “hambruna masiva” se propaga en la franja de Gaza y que sus propios colegas sufren por la grave carencia de suministros.

Israel enfrenta una creciente presión internacional por la catastrófica situación humanitaria en el territorio palestino, donde más de dos millones de personas padecen las consecuencias de más de 21 meses de devastador conflicto.

Incluso después de que Israel comenzara a aliviar en mayo un bloqueo de más de dos meses, los gazatíes aún sufren de una grave escasez de alimentos y otros bienes esenciales.

Además, la Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció este martes que las fuerzas israelíes mataron a más de mil palestinos que intentaban recoger ayuda en puntos de distribución desde finales de mayo, cuando se puso en marcha la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), apoyada por Estados Unidos e Israel.

Las 111 firmantes del comunicado, incluyendo Médicos Sin Fronteras (MSF), Save the Children y Oxfam, advirtieron que “nuestros colegas y aquellos a quienes servimos están muriendo lentamente”.

“Mientras el asedio del gobierno israelí causa hambre entre la población de Gaza, los cooperantes se están uniendo a las mismas filas para recibir alimento, arriesgándose a recibir disparos solo por intentar alimentar a sus familias”, indica el comunicado.

Los grupos pidieron la inmediata negociación de una tregua, la apertura de los cruces fronterizos y el libre flujo de ayuda mediante los mecanismos de la ONU y no a través de la GHF.

“Es un sufrimiento, alimentar a mis hijos. Tengo que arriesgar mi vida para traerles un saco de harina”, cuenta Mohamed Abu Jabal, un desplazado palestino en Beit Lahia, que se golpeó la cabeza contra la rueda de un camión al ir a recoger la ayuda.

El ejército israelí niega estar bloqueando la comida, y el martes aseguró que 950 camiones cargados de ayuda se encuentran en Gaza y esperan que las agencias internacionales los recojan y repartan.

“No hemos identificado una hambruna de momento, pero entendemos que es necesario hacer algo para estabilizar la situación humanitaria”, dijo al diario Times of Israel un alto responsable de seguridad, bajo anonimato.

En su comunicado, las organizaciones humanitarias indicaron que hay toneladas de ayuda intacta en almacenes afuera del territorio e incluso adentro, pero que se les impide entregarla.

“Los palestinos están atrapados en un ciclo de esperanza y dolor, esperando asistencia y treguas, solo para despertar a condiciones peores”, señalaron los firmantes.

Superan mil los asesinados al buscar comida

Más de mil palestinos han sido asesinados por fuerzas de Israel desde mayo pasado cuando intentaban conseguir alimentos en la franja de Gaza, principalmente cerca de sitios de ayuda gestionados por la contratista estadunidense Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), acusó ayer la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en una jornada en la que al menos 81 palestinos fueron ultimados, entre ellos 31 que buscaban comida.

El Ministerio de Salud gazatí anunció que 20 personas murieron en las últimas 72 horas por hambre y desnutrición, entre ellos un bebé de seis semanas.

De las mil 54 personas abatidas al intentar conseguir víveres, 766 perecieron mientras se dirigían a sitios gestionados por la GHF y los demás acribillados al acercarse a convoyes de la ONU, de acuerdo con múltiples fuentes confiables en el terreno, incluidos médicos, organizaciones humanitarias y de derechos humanos, añadió la agencia del organismo internacional.

Testigos palestinos y funcionarios de salud afirmaron que las fuerzas israelíes suelen disparar hacia multitudes que se dirigen a los sitios de la GHF, que califica de exageradas las denuncias, mientras el ejército israelí asegura que sólo hace tiros de advertencia.

El martes decenas de palestinos hicieron fila para conseguir un tazón de sopa aguada de tomate en una cocina de caridad en Gaza; los más afortunados recibieron pequeños trozos de berenjena. A medida que se agotaban los suministros, personas con ollas se empujaban para llegar al frente.

Nadia Mdoukh, una embarazada que vive en una tienda de campaña con su esposo y tres hijos, temía ser empujada o pisoteada o sufrir un golpe de calor, ya que las temperaturas diurnas superan 32 grados centígrados. “Lo hago por mis hijos -dijo-. Esto es hambruna. No hay pan ni harina”.

Según datos del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, casi 100 mil mujeres y niños sufren desnutrición aguda severa, y un tercio de la población gazatí no come varios días seguidos.

Israel vuelve a amenazar con abrir “las puertas del infierno”

Mientras Israel y Hamás negocian en Doha un alto el fuego, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha vuelto a amenazar con que “las puertas del infierno se abrirán” en Gaza si no se logra un acuerdo que libere a todos los rehenes. Según un comunicado de su oficina enviado a la prensa nacional y difundido por The Times of Israel, el político acusó al exlíder de Hamás Yahya Sinwar y a su hermano Mohammed —al que Israel calificó como su sucesor, a pesar de que Hamás nunca lo confirmó— de arruinar Gaza. También señaló al que tilda del nuevo líder de la organización, aunque los islamistas no lo hayan anunciado, de “convertir Gaza en un mar de ruinas”. “Si [los rehenes] no son liberados pronto, se abrirán las puertas del infierno”, ha sostenido Katz.

La prensa israelí asegura que el enviado de EE UU para Oriente Próximo y promotor de la actual propuesta de tregua que Israel apoya, Steve Witkoff, se reunirá el jueves en Roma con funcionarios cataríes e israelíes para abordar las negociaciones. Su presencia posterior en Doha depende, según The Times of Israel, de que las conversaciones para la tregua avancen. En Gaza quedan 50 rehenes, de los cuales Israel estima que 20 siguen con vida.