Adán Augusto ya sabe que el golpe viene de hasta arriba de la 4T

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Los que saben afirman que en política no hay casualidades. Así que esa esfinge llamada Adán Augusto López no debe llamarse sorprendido de que todo lo que se le ha recetado en medios y redes sociales en estos pasados días por su vinculación con el narco y otros muchos delitos vía su entonces secretario y amigo Hernán Bermúdez Requena -líder del cártel estatal tabasqueño La Barredora-, viene desde la cúspide de su amada 4T.

Creo que hoy más que nunca el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado sabe que no sólo no lo quieren en Palacio Nacional, sino que le están mostrando el camino de la oportuna y honrosa salida, si no quiere que lo saquen con esposas y rumbo a Almoloya como primera parada a algún tribunal neoyorquino.

Arrogante y muy pagado de sí mismo, este doble de Don Monster recibió un severo recordatorio hace un par de días desde la mañanera de doña Claudia Sheinbaum en voz del más querido de sus secretarios -de ella- el de Seguridad, Omar García Harfuch, quien a pregunta conveniente respecto a desde cuando se sabía a lo que se dedicaba el extitular de Seguridad de Tabasco, Bermúdez Requena, dijo:

“Es de manera oficial (que) hasta noviembre del 2024, cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco (le) inicia una carpeta de investigación.

“Hay confirmada una carpeta de investigación que inicia en noviembre de 2024 y en febrero del 2025, ya con un nuevo equipo de seguridad (estatal) del gobernador Javier May, se obtiene una orden de aprehensión en contra de este sujeto.

“Es a partir de febrero de 2025 que cuenta con un orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro, y también a través de los mecanismos de colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República obtuvo también la ficha roja de Interpol.

-¿Ha habido algún avance en su búsqueda?, pregunta el reportero.

-“Estamos trabajando en ello, estamos colaborando con el Gobierno del Estado de Tabasco para su búsqueda… es el gobierno del estado quien lo está buscando y el gobierno federal está apoyando en la localización de este sujeto”.

La respuesta de Omar Harfuch es nítida para entender de dónde viene la acción oficial contra Bermúdez Requena que es en realidad en contra de Adán Augusto López por su vinculación administrativa y personal.

Una relación de al menos 30 años

La investigación policiaca y judicial contra Bermúdez Requena -e implícitamente contra Adán Augusto– se inicia en noviembre de 2024 a pesar de que el centro de inteligencia del ejército reporta desde 2019 las actividades delincuenciales del ahora exsecretario de Seguridad de Tabasco.

Quien da el primer paso para actuar judicialmente contra ellos es el gobernador Javier May quien asume la gubernatura de Tabasco el 30 de septiembre de 2024 y ordena abrir carpeta de investigación contra el exsecretario de Seguridad en noviembre.

Ya desde entonces el nuevo gobernador acusaba a su antecesor Adán Augusto López de encubrir las actividades de Bermúdez Requena y el cartel de La Barredora. Lo hace May ya sin la protección que le brindaba el presidente Andrés Manuel López Obrador a Adán Augusto a quien le decía “hermano”.

Pero es a mediados de enero de 2025 que la confrontación directa entre May y Adán Augusto se hace abiertamente pública.

Y es en febrero que la Fiscalía de Tabasco logra la orden de aprehensión contra Bermúdez Requena, quien luego se sabe había huido primero a España y luego a Brasil.

El mensaje para Adán Augusto López del origen de todo esto, es cuando la Fiscalía General de la Nación, encabezada por Alejandro Gertz Manero entra al tema y logra la ficha roja contra el colaborador del senador López.

Es obvio que esa ficha no se hubiera logrado sin el visto bueno de la presidenta Sheinbaum porque ella sabe bien que meter a la FGR en el tema es ir contra Adán Augusto.

Y por si hubiera alguna duda de a quién apoya Sheinbaum en esta pelea entre May y Adán Augusto, está la gira que hizo la Presidenta el fin de semana pasado a Tabasco a inaugurar la sala de un hospital y echarle porras de paso al gobernador y para declararse ella misma como “tabasqueña”.

Todo mientras Adán Augusto pasaba los peores días por su vinculación con Bermúdez Requena.

Ni para dónde hacerse

El rescate de memoria indica que Adán Augusto y el prófugo Bermúdez Requena se conocen desde fines de los 80 e inicios de los 90 en su época priista de los tiempos de los gobernadores Salvador Neme Castillo, Manuel Gurría Ordoñez, Roberto Madrazo y Manuel Andrade en Tabasco.

Adán Augusto fue el coordinador de la campaña de Manuel Andrade, que luego fue anulada por el entonces IFE. Ahí ya Bermúdez Requena trabajaba con Adán Augusto. Ya eran “compas” de fechorías.

Hoy, bajo la mirada de las agencias gringas y el Departamento de Estado de EU, todo eso cuenta.

Hay que ver que los reportes de inteligencia del Ejército mexicano revelados por Guacamaya Leaks indican que La Barredora bajo la conducción de Bermúdez Requena no sólo fue responsable en el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco de un notable incremento de la inseguridad y la violencia, sino del tráfico de drogas, las ejecuciones, el asalto, la extorsión, el secuestro, el cobro de piso, la extracción de combustibles en toda la maraña de ductos que hay en Tabasco, y el tráfico de migrantes.

Y ahora Adán Augusto nos dice con la mayor de las desvergüenzas que él, por diosito santo, no sospechaba nada… y que si lo hubiera sospechado hubiera separado del cargo de inmediato a su secretario de Seguridad.

¿Cómo lo ve usted?

Neta, ¿cree que le creemos?

Yo lo que sí creo y veo es que si continúa haciéndole al Tancredo en el ruedo político, al yo soy inocente, al soy el Juan Camaney del barrio senatorial, la presidenta Sheinbaum y sus huestes, y los de la DEA, se lo van a cargar.

/ Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa