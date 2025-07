¿Hasta cuándo Presidenta?

DE FRENTE Y DE PERFIL RAMÓN ZURITA SAHAGÚN

El círculo se va cerrando y los asuntos se van acumulando, sin que se vea la forma en que Morena hará entrar en razón a sus principales cartas políticas.

Los gobernadores hacen lo que quieran en sus estados, los líderes camerales no atienden sugerencias, mientras que otros más muestran su carencia de valores.

Esconderse y no dar la cara ante los reclamos públicos es una de las estrategias más comunes de los funcionarios públicos, los que solamente atienden los temas, cuando es la propia Presidenta de la República la que los empuja a hacerlo.

De nada sirven los llamados a la austeridad ni repetir constantemente las frases elaboradas como máximas del Movimiento de Regeneración Nacional.

El no mentir, el no robar y el no traicionar que tanto pregonaba el ahora expresidente López Obrador y que se convierte en letanía de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es letra muerta.

Es un total desorden político el que campea entre los dirigentes de Morena, en donde la apuesta parece ser sobre quién será el mayor transgresor de los mandatos de la Cuarta Transformación.

Un líder cameral se encuentra bajo los reflectores por su aparente protección que hizo a favor de su amigo nombrado secretario de Seguridad Pública, consciente de la mala fama pública de dicho sujeto.

El tema crece y se enreda más cada día, el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, se muestra altivo, prepotente, soberbio y arrogante ante la opinión pública y busca resquicios por los que podría eludir su responsabilidad en la nula actuación en contra de su colaborador, mientras surgen mayores evidencias de lo que en Tabasco se sabía, su relación cercana con los hermanos Hernán y Humberto Bermúdez Requena.

Lo de Hernán era vox populi sobre sus manejos y hasta el gobernador Javier May Rodríguez lo expuso públicamente, al tiempo de cuestionar a los ex gobernadores López Hernández y Carlos M. Merino, sobre el estado de descomposición en que dejaron la entidad, aunque nadie hizo caso de ello.

La salida y las explicaciones de Adán Augusto a los medios no satisfacen a nadie, por lo que se espera que la investigación arroje resultados verdaderos y no maquillados sobre lo que viene ocurriendo en Tabasco desde el arribo de Morena a la administración estatal.

Sin embargo, como se estila en Morena, le gustan los frentes abiertos, para así disminuir el impacto que pueda tener el tema fuerte.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, decidió no asistir a la reunión de Consejo Político de su partido y tomarse unos días de asueto, lo que no resulta extraño, pero sí es contrario a los llamados a la austeridad que hace constantemente la presidenta Sheinbaum Pardo, los agremiados de Morena, simplemente los ignoran.

Se publicó que Monreal se encontraba en uno de los grandes hoteles de lujo de Madrid y él lo negó, pero más tarde se mostraron fotos confirmándolo.

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, hace lo propio y tampoco aplica la austeridad republicana que tanto pregonan y menos lo hace el ex diputado federal Rubén Muñoz, aspirante al gobierno de Baja California Sur, quien compartía el pan y la sal con el empresario Ramón Neme Sastre, buscando el respaldo económico para su eventual candidatura.

En Morena nadie tiene la culpa de nada, todos se cubren y los hijos de varios gobernadores son señalados de beneficiarse económicamente, como son los casos del hijo de Alfonso Durazo, el de Américo Villarreal, Rubén Rocha, entre otros.

¿Será la ocasión propicia para que la intervención directa de la Ejecutiva federal ponga las cosas en orden?

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com