Fallece la leyenda del wrestling: Hulk Hogan

Figura icónica del entretenimiento mundial

Fue a causa de un paro cardíaco según confirmó la WWE

Por Arturo Arellano

Terry Gene Bollea, conocido mundialmente como Hulk Hogan, falleció este 24 de julio de 2025 a los 71 años en su residencia de Clearwater, Florida, a causa de un paro cardíaco. La noticia fue confirmada por la WWE, que expresó su pesar en un comunicado oficial: “Una de las figuras más reconocibles de la cultura pop, Hogan ayudó a la WWE a lograr reconocimiento global en la década de 1980”.

Hogan falleció en la madrugada en su residencia, hasta donde los servicios de emergencia acudieron tras una llamada por un posible paro cardíaco. A pesar de los intentos de reanimación en el lugar, fue trasladado en camilla a una ambulancia, pero murió en el trayecto al hospital.

Cabe recordar que, en mayo de este año, Hogan se sometió a una cirugía de fusión cervical debido al desgaste físico acumulado por su carrera. Y aunque su esposa, Sky Daily, había desmentido rumores sobre un supuesto coma, asegurando que su corazón estaba fuerte, nunca se volvió a ver al luchador completamente recuperado.

TMZ y otros medios confirmaron que el paro cardíaco fue fulminante y no se logró estabilizarlo

Reacciones en el mundo del wrestling

Desde que se dio a conocer la noticia, fanáticos, celebridades y luchadores han inundado las redes sociales con homenajes, destacando su legado y carisma.

-Ric Flair, amigo cercano: “Estoy completamente impactado. Hulk estuvo a mi lado desde que empezamos. Nadie se comparará contigo. Descansa en paz, amigo”.

-Kane: “Fue fácil imitarlo, como millones de chicos lo hicimos frente al espejo. #RIPHULKHOGAN”.

-Sargento Slaughter: “Tal vez Dios necesitaba otro ángel en el cielo”.

-John Cena y Dominik Mysterio compartieron imágenes en homenaje.

Su impacto en México

La relación entre Hulk Hogan y la lucha libre mexicana quedó marcada por dos combates memorables en el Toreo de Cuatro Caminos, especialmente el mano a mano del 2 de septiembre de 1984 contra Canek, el “Príncipe Maya”. Este enfrentamiento, por el campeonato mundial de la WWF, terminó en empate, pero dejó una huella imborrable en la historia del pancracio nacional.

Canek, profundamente conmovido por la noticia del fallecimiento, declaró: “Se fue un hermano, una leyenda. Aquí en México fui, creo, el único mexicano que logró hacerlo sangrar en un combate”. También recordó su primer encuentro con Hogan en Japón: “Era de esos luchadores que cuidaban al recién llegado, te protegían y te daban consejos”.

En el combate individual contra Canek, ambos ganaron una caída y fueron descalificados en la tercera por conteo fuera del ring. Aunque Hogan retuvo el título, Canek fue ovacionado por levantar al gigante estadounidense, demostrando el poder del talento mexicano. Este capítulo de la lucha libre mexicana no solo consolidó a Canek como leyenda nacional, sino que también mostró el respeto mutuo entre dos titanes del ring.

Trayectoria en la lucha libre

-Debut profesional: En 1977, tras entrenar con Hiro Matsuda, Hogan inició su carrera en Fort Myers, Florida.

-Ascenso en WWF/WWE: En los años 80, se convirtió en el rostro de la Hulkamanía, protagonizando combates históricos como el bodyslam a André the Giant en WrestleMania III (1987).

-Campeonatos: Ganó 12 títulos mundiales (6 en WWF y 6 en WCW).

-Etapa en WCW: En 1996, revolucionó la industria al convertirse en villano y fundar el grupo New World Order (nWo).

-Salón de la Fama: Fue inducido en 2005 y nuevamente en 2020 como parte del nWo.

Participación en cine y televisión

-Rocky III (1982) como Thunderlips, su debut en Hollywood.

-Suburban Commando, Mr. Nanny, Santa with Muscles, Gremlins 2 y 3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain.

-Thunder in Paradise (1994), serie de acción en Florida.

-Hogan Knows Best, reality familiar transmitido por VH.

-Además tuvo apariciones en Walker, Texas Ranger, Los Muppets, Robot Chicken y Los Goldberg.

Su patrimonio se estimaba en 25 millones de dólares, fruto de su carrera en el ring, el cine, la televisión y negocios personales. Ahora la partida de Hulk Hogan marca el fin de una era. Su legado como pionero del wrestling moderno y figura transversal del entretenimiento seguirá vivo en generaciones de fanáticos que crecieron con su grito de batalla: “Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?”.